English Dutch French

Solvay verwacht recordresultaten voor het tweede kwartaal van 2022, ruim boven verwachting

Het bedrijf is van plan zijn verwachtingen voor het volledige jaar 2022 te verhogen wanneer het zijn resultaten voor het tweede kwartaal publiceert.

Brussel, 18 juli 2022 - 7u30 CET

Op basis van niet-geauditeerde voorlopige cijfers, kondigt Solvay aan dat het een netto omzet verwacht tussen €3,4 en €3,5 miljard en een onderliggende EBITDA van €855 tot €865 miljoen voor het tweede kwartaal van 2022.

De resultaten in het kwartaal zijn te danken aan zowel volume als prijszetting, waardoor de inflatie van de variabele kosten kon worden ondervangen. Alle drie segmenten, Materials, Solutions en Chemicals, droegen bij tot de sterke resultaten.

Na de sterker dan verwachte resultaten is Solvay van plan zijn verwachtingen voor het hele jaar 2022 te verhogen op 28 juli 2022, wanneer het zijn volledige resultaten over het tweede kwartaal zal bekendmaken. De verhoging van de verwachtingen voor het hele jaar zal een combinatie zijn van vertrouwen in het business momentum op korte termijn en potentiële risico's verbonden aan de onzekere macro-omgeving.





Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.