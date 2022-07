GeoJunxion behaalt Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en maakt nieuwe Outdoor Venue Plans bekend voor twee grote evenementen in Nederland

English Dutch

Capelle aan den IJssel, 18 juli 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat GeoJunxion op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert GeoJunxion op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.



Ivo Vleeschouwers, CEO/CFO van GeoJunxion: “Wij zijn trots dat we Trede 2 hebben behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen aangezien we het doel van de PSO ondersteunen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Ook stimuleren wij onze leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zo groeien we samen naar een inclusievere samenleving.”

Francesco Altamura, GeoJunxion CBO en Managing Director, zegt: ”GeoJunxion hecht al jaren veel waarde aan diversiteit, integratie en investeringen in maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zetten ons dagelijks in om onze bijdrage te leveren aan een betere en duurzamere werkomgeving. Elke actie telt en daar zijn we ons bewust van.

GeoJunxion is een van de eerste beursgenoteerde organisaties met een PSO keurmerk. Wij hopen dat dit andere organisaties inspireert om zich ook te laten certificeren voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten): PSO Nederland

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3In 2020 heeft GeoJunxion de Aspirant-status behaald, waarbij de organisaties de intentie uitsprak om te starten met socialer te ondernemen. GeoJunxion heeft nu Trede 2 behaald op de Prestatieladder. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.





Outdoor Venue Plan voor CHIO Rotterdam het en het Nederlandse Rode Kruis



GeoJunxion maakt ook van deze gelegenheid gebruik de Outdoor Venue Plan voor twee grote evenementen in Nederland bekend te maken. In juni 2022 heeft GeoJunxion een op maat gemaakte navigeerbare digitale kaart voor het CHIO in Rotterdam ontwikkeld. Het CHIO Rotterdam is het enige Nederlandse hippische topsportevenement met vijf sterren, met een historie van 73 jaar in de spring- en dressuursport.

Ook heeft GeoJunxion, in samenwerking aan met het Nederlandse Rode Kruis, een op maat gemaakte digitale plattegrond ontwikkeld voor de Zwarte Cross, een 4-daags Nederlands festival van 14 tot en met 17 juli. Deze plattegrond helpt EHBO-ers bij het snel vinden en bereiken van de exacte locatie bij een calamiteit. Henk-Jan Kienhuis, een van de Rode Kruis vrijwilligers die activiteiten op de Zwarte Cross coördineert: “Bij een calamiteit telt elke seconde. In het verleden moesten onze vrijwilligers de papieren plattegrond gebruiken om hun eigen locatie en de locatie van de noodsituatie in te schatten. Vervolgens moet je uitzoeken hoe je het snelst bij de locatie van de calamiteit kunt komen. Met de Outdoor Venue Plan van GeoJunxion besparen we nu kostbare minuten in reactietijd, wat van cruciaal belang kan zijn in geval van een noodsituatie.”

De Outdoor Venue Plan is een op maat gemaakte navigeerbare digitale kaart. De digitale kaart helpt bezoekers en professionals op evenementen om snel en gemakkelijk hun werk te kunnen doen.





