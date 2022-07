Hiab on saanut merkittävän MOFFETT-ajoneuvotrukkien uusintatilauksen

English Finnish

CARGOTEC-KONSERNI, LEHDISTÖTIEDOTE, 18. HEINÄKUUTA 2022 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut merkittävän MOFFETT M8 55 NX -ajoneuvotrukkeja koskevan tilauksen Yhdysvalloista. 16,8 miljoonan euron tilauksen teki yksi maan suurimmista rakennusmateriaalien toimittajista, joka teki merkittävän tilauksen Hiabille myös vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 toisen neljänneksen tilauskantaan, ja yksiköt on määrä toimittaa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

”Asiakkaamme keskittyminen kuluttaja- ja ammattiurakoitsijasegmentteihin sekä uusien tehokkaiden toimitusmallien kehittäminen lisäävät kysyntää sen toimituskapasiteetille sekä tarvetta kaluston kehittämiselle. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että MOFFETTin luotettavuus on ollut tärkeä osa yrityksen menestystä kilpaillulla alalla. Tilaus on osoitus luottamuksesta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta Hiabin kanssa”, sanoo Hiabin strategisten asiakkuuksien päällikkö Jani Koskinen.

”Voimme nyt toimittaa MOFFETT-ajoneuvotrukkeja, jotka on koottu kokonaan Yhdysvalloissa Streetsboron tuotantolaitoksessamme. Pian esittelemme Yhdysvalloissa myös eSeries-sarjan, joka tarjoaa saman suorituskyvyn ilman päästöjä”, sanoo Jann Hansen, Hiabin ajoneuvotrukkien myynti- ja tuotehallinnan varajohtaja.

Tilattu M8 55 NX-ajoneuvotrukkimalli on varustettu liikkuvalla mastolla, ja sen nostokapasiteetti on 5 500 paunaa (2 500 kg). Osassa toimitettavista laitteista on nelipyöräohjaus, joka mahdollistaa trukin ohjaamisen ahtaissa paikoissa pitkiä kuormia kuljetettaessa. MOFFETT M8 55 NX pystyy siirtämään raskaita kuormia nopeasti ja turvallisesti jopa haastavissa maastoissa. Huolimatta uskomattomasta tehokkuudestaan trukki on silti riittävän kompakti kuljetettavaksi useissa erilaisissa kuorma- ja perävaunuluokissa. Kaikki MOFFETT-ajoneuvotrukit noudattavat Pohjois-Amerikan ja Kanadan Tier 4 -päästönormeja sekä Euroopan Stage V -asetuksia.

Kaikki MOFFETT M8 NX -ajoneuvotrukit toimitetaan verkkoyhteydellä varustettuina ja kahden vuoden HiConnect™-palvelun Premium-käyttöoikeudella. HiConnect Premium tarjoaa laitteiden käytöstä, toiminnasta ja kunnosta ajankohtaisia tietoja, joita voidaan hyödyntää suorituskyvyn ja turvallisuuden optimointiin sekä tarpeettomien seisokkien välttämiseen.





Tietoja Hiabista

Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat ensiluokkaiset kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON- ajoneuvotrukit, LOGLIFT-puutavaranosturit, JONSERED-kierrätysnosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, GALFAB-vaijerilaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä Hiab kehittää paremman tulevaisuuden ratkaisuja tekemällä kuormankäsittelystä älykkäämpää, turvallisempaa ja kestävämpää. www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2021 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

