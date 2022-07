English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 18.07.2022

Share buy-back programme - week 28

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 422,877 817.91 345,873,587 11 July 2022 4,000 784.80 3,139,200 12 July 2022 4,000 772.81 3,091,240 13 July 2022 5,000 767.00 3,835,000 14 July 2022 6,000 756.18 4,537,080 15 July 2022 5,000 740.90 3,704,500 Total under the share buy-back programme 446,877 814.95 364,180,607

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

446,877 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.6 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 1 786 XCSE 20220711 9:00:04.277000 7 786 XCSE 20220711 9:00:04.277000 14 786 XCSE 20220711 9:00:04.277000 22 781 XCSE 20220711 9:01:30.514000 23 782 XCSE 20220711 9:02:25.437000 21 782 XCSE 20220711 9:08:04.133000 22 781 XCSE 20220711 9:09:01.551000 23 781 XCSE 20220711 9:10:03.695000 22 782 XCSE 20220711 9:13:59.292000 21 782 XCSE 20220711 9:15:58.174000 11 782 XCSE 20220711 9:22:44.769000 22 781 XCSE 20220711 9:27:02.295000 63 783 XCSE 20220711 9:27:17.191000 6 783 XCSE 20220711 9:27:17.191000 9 783 XCSE 20220711 9:41:21.538000 19 783 XCSE 20220711 9:41:21.538000 3 781 XCSE 20220711 9:43:00.138000 40 781 XCSE 20220711 9:43:00.143000 22 779 XCSE 20220711 9:46:09.532000 45 780 XCSE 20220711 9:47:01.828000 23 778 XCSE 20220711 9:49:00.627000 22 778 XCSE 20220711 9:49:00.627000 1 778 XCSE 20220711 9:49:00.627000 45 776 XCSE 20220711 9:51:56.099000 43 775 XCSE 20220711 9:52:26.013000 43 775 XCSE 20220711 9:56:24.434000 22 776 XCSE 20220711 10:16:46.115000 22 777 XCSE 20220711 10:20:02.724000 23 779 XCSE 20220711 10:26:28.973000 23 779 XCSE 20220711 10:26:28.973000 24 779 XCSE 20220711 10:33:53.969000 18 782 XCSE 20220711 10:47:28.410000 38 784 XCSE 20220711 10:51:03.469000 9 784 XCSE 20220711 10:51:03.469000 45 788 XCSE 20220711 10:54:37.378000 44 787 XCSE 20220711 10:54:40.504000 45 786 XCSE 20220711 10:55:48.523000 45 786 XCSE 20220711 10:55:51.856000 46 788 XCSE 20220711 11:16:48.533000 45 788 XCSE 20220711 11:16:52.079000 39 788 XCSE 20220711 11:24:53.743000 23 787 XCSE 20220711 11:32:00.486000 60 792 XCSE 20220711 11:56:16.046000 29 792 XCSE 20220711 11:56:16.046000 64 791 XCSE 20220711 12:09:42.054000 64 791 XCSE 20220711 12:26:27.580000 45 790 XCSE 20220711 12:29:02.507000 45 790 XCSE 20220711 12:30:02.584000 45 790 XCSE 20220711 12:46:47.391000 22 790 XCSE 20220711 13:24:56.887000 22 790 XCSE 20220711 13:24:56.887000 46 792 XCSE 20220711 13:29:35.241000 6 792 XCSE 20220711 13:29:35.241000 15 792 XCSE 20220711 13:36:54.820000 4 792 XCSE 20220711 13:36:54.820000 2 792 XCSE 20220711 13:36:54.820000 46 795 XCSE 20220711 13:37:50.490000 45 795 XCSE 20220711 13:38:10.473000 24 795 XCSE 20220711 13:38:16.925000 21 795 XCSE 20220711 13:38:16.925000 6 795 XCSE 20220711 13:38:20.500000 17 795 XCSE 20220711 13:38:20.500000 23 789 XCSE 20220711 13:39:28.917000 22 789 XCSE 20220711 13:39:28.917000 46 790 XCSE 20220711 13:47:05.322000 17 789 XCSE 20220711 13:50:08.269000 5 789 XCSE 20220711 13:50:08.278000 17 789 XCSE 20220711 13:50:08.298000 5 788 XCSE 20220711 13:58:46.766000 17 788 XCSE 20220711 13:58:46.766000 6 788 XCSE 20220711 14:02:50.752000 23 788 XCSE 20220711 14:02:50.752000 17 788 XCSE 20220711 14:02:50.752000 17 788 XCSE 20220711 14:19:57.987000 6 788 XCSE 20220711 14:19:57.987000 50 789 XCSE 20220711 14:32:11.378000 20 789 XCSE 20220711 14:32:11.378000 44 788 XCSE 20220711 14:36:13.614000 3 787 XCSE 20220711 14:42:36.070000 2 787 XCSE 20220711 14:43:41.393000 40 787 XCSE 20220711 14:43:41.414000 29 790 XCSE 20220711 14:47:56.849000 70 790 XCSE 20220711 14:47:56.849000 24 790 XCSE 20220711 14:47:56.849000 23 790 XCSE 20220711 14:48:01.874000 18 790 XCSE 20220711 14:48:01.874000 5 790 XCSE 20220711 14:48:01.874000 23 787 XCSE 20220711 14:53:49.941000 16 786 XCSE 20220711 14:56:49.922000 116 786 XCSE 20220711 15:29:47.521000 4 786 XCSE 20220711 15:30:49.993000 13 786 XCSE 20220711 15:30:49.993000 15 786 XCSE 20220711 15:30:49.993000 36 786 XCSE 20220711 15:30:49.993000 94 786 XCSE 20220711 15:30:49.993000 8 786 XCSE 20220711 15:30:49.993000 33 786 XCSE 20220711 15:30:50.035000 14 787 XCSE 20220711 15:31:11.653000 21 787 XCSE 20220711 15:31:11.694000 23 787 XCSE 20220711 15:31:11.735000 50 787 XCSE 20220711 15:31:11.765000 21 788 XCSE 20220711 15:31:55.734000 45 786 XCSE 20220711 15:34:27.115000 23 786 XCSE 20220711 15:35:07.779000 23 786 XCSE 20220711 15:35:07.779000 23 786 XCSE 20220711 15:35:07.779000 23 785 XCSE 20220711 15:35:49.088000 23 785 XCSE 20220711 15:35:49.088000 14 785 XCSE 20220711 15:35:49.088000 9 785 XCSE 20220711 15:35:49.088000 9 784 XCSE 20220711 15:36:26.500000 13 784 XCSE 20220711 15:36:26.500000 22 784 XCSE 20220711 15:36:26.500000 23 782 XCSE 20220711 15:37:50.313000 5 782 XCSE 20220711 15:37:50.313000 22 781 XCSE 20220711 15:38:31.744000 23 781 XCSE 20220711 15:38:31.744000 4 781 XCSE 20220711 15:40:36.461000 23 781 XCSE 20220711 15:40:36.461000 19 781 XCSE 20220711 15:41:08.392000 3 781 XCSE 20220711 15:41:08.392000 23 781 XCSE 20220711 15:41:08.392000 22 780 XCSE 20220711 15:43:39.563000 7 779 XCSE 20220711 15:47:33.534000 19 779 XCSE 20220711 15:48:14.794000 16 779 XCSE 20220711 15:48:14.794000 7 779 XCSE 20220711 15:48:14.794000 22 779 XCSE 20220711 15:48:14.794000 3 779 XCSE 20220711 15:48:14.794000 23 779 XCSE 20220711 15:48:50.020000 23 779 XCSE 20220711 15:52:12.648000 22 777 XCSE 20220711 15:53:01.477000 16 781 XCSE 20220711 15:55:17.062000 6 781 XCSE 20220711 15:55:17.062000 13 781 XCSE 20220711 15:59:08.526000 21 783 XCSE 20220711 15:59:08.565000 20 783 XCSE 20220711 15:59:08.565000 23 781 XCSE 20220711 16:00:27.688000 22 781 XCSE 20220711 16:00:27.688000 23 780 XCSE 20220711 16:01:08.605000 19 780 XCSE 20220711 16:01:46.916000 23 779 XCSE 20220711 16:04:24.414000 22 779 XCSE 20220711 16:05:43.602000 19 781 XCSE 20220711 16:09:38.729000 45 781 XCSE 20220711 16:09:38.729000 20 781 XCSE 20220711 16:10:17.095000 3 781 XCSE 20220711 16:10:17.095000 10 780 XCSE 20220711 16:11:37.262000 22 780 XCSE 20220711 16:12:47.767000 23 779 XCSE 20220711 16:15:02.076000 22 779 XCSE 20220711 16:16:46.221000 18 780 XCSE 20220711 16:18:22.531000 8 780 XCSE 20220711 16:19:42.960000 4 780 XCSE 20220711 16:19:42.960000 24 778 XCSE 20220711 16:21:45.166000 22 778 XCSE 20220711 16:22:26.627000 5 778 XCSE 20220711 16:23:49.838000 5 778 XCSE 20220711 16:24:02.145000 18 778 XCSE 20220711 16:24:02.145000 43 779 XCSE 20220711 16:27:35.583000 23 779 XCSE 20220711 16:28:15.349000 22 779 XCSE 20220711 16:28:56.806000 23 781 XCSE 20220711 16:31:48.675000 23 781 XCSE 20220711 16:33:09.389000 2 781 XCSE 20220711 16:34:29.050000 20 781 XCSE 20220711 16:35:06.882000 23 780 XCSE 20220711 16:37:47.955000 41 780 XCSE 20220711 16:41:22.967203 23 775 XCSE 20220712 9:17:10.917000 23 772 XCSE 20220712 9:23:26.616000 23 774 XCSE 20220712 9:34:08.084000 22 773 XCSE 20220712 9:34:08.119000 22 773 XCSE 20220712 10:02:25.316000 1 773 XCSE 20220712 10:14:03.569000 21 773 XCSE 20220712 10:14:40.715000 23 771 XCSE 20220712 10:21:32.856000 17 773 XCSE 20220712 10:31:01.305000 23 773 XCSE 20220712 10:40:18.579000 23 773 XCSE 20220712 10:57:00.527000 23 772 XCSE 20220712 11:02:05.363000 22 773 XCSE 20220712 11:35:00.362000 4 773 XCSE 20220712 12:47:21.295000 4 772 XCSE 20220712 12:52:49.543000 14 772 XCSE 20220712 12:52:49.543000 4 772 XCSE 20220712 12:52:49.543000 14 771 XCSE 20220712 12:55:08.235000 5 771 XCSE 20220712 12:55:08.235000 4 771 XCSE 20220712 12:55:08.235000 22 771 XCSE 20220712 13:02:02.001000 21 773 XCSE 20220712 13:42:07.689000 22 772 XCSE 20220712 13:44:07.319000 19 772 XCSE 20220712 13:44:07.415000 3 772 XCSE 20220712 13:44:07.415000 44 773 XCSE 20220712 14:20:41.539000 23 773 XCSE 20220712 14:37:20.447000 22 773 XCSE 20220712 14:54:39.130000 22 773 XCSE 20220712 14:54:39.130000 1000 772 XCSE 20220712 14:54:39.130052 43 773 XCSE 20220712 15:00:02.597000 45 773 XCSE 20220712 15:34:15.521000 22 773 XCSE 20220712 15:43:13.331000 23 773 XCSE 20220712 15:43:13.331000 1905 773 XCSE 20220712 15:43:13.331700 50 773 XCSE 20220712 15:43:13.331700 399 774 XCSE 20220712 15:44:00.355791 14 771 XCSE 20220713 9:15:04.519090 29 771 XCSE 20220713 9:15:04.519129 7 771 XCSE 20220713 9:15:04.538975 50 771 XCSE 20220713 9:15:39.944377 49 771 XCSE 20220713 9:15:39.944526 1 771 XCSE 20220713 9:15:39.944597 49 771 XCSE 20220713 9:15:39.944597 50 771 XCSE 20220713 9:17:52.850471 2 771 XCSE 20220713 9:17:52.850600 50 771 XCSE 20220713 9:17:52.850600 49 771 XCSE 20220713 9:17:52.850604 24 771 XCSE 20220713 9:17:52.852245 26 771 XCSE 20220713 9:17:52.852310 38 771 XCSE 20220713 9:17:52.852310 7 771 XCSE 20220713 9:17:52.955988 28 771 XCSE 20220713 9:17:57.975346 15 771 XCSE 20220713 9:18:04.560526 12 771 XCSE 20220713 9:18:04.560560 450 767 XCSE 20220713 9:31:15.379848 50 767 XCSE 20220713 9:31:15.379848 450 769 XCSE 20220713 9:43:17.650767 50 769 XCSE 20220713 9:43:17.650767 50 771 XCSE 20220713 12:04:13.552028 950 771 XCSE 20220713 12:04:13.552028 500 773 XCSE 20220713 14:10:38.499305 50 765 XCSE 20220713 14:52:53.802753 450 765 XCSE 20220713 14:52:53.802753 50 762 XCSE 20220713 15:32:11.638578 450 762 XCSE 20220713 15:32:11.638578 447 762 XCSE 20220713 15:57:23.298525 50 762 XCSE 20220713 15:57:23.298525 3 762 XCSE 20220713 15:57:23.298873 450 759 XCSE 20220713 16:21:24.666683 50 759 XCSE 20220713 16:21:24.666683 290 763 XCSE 20220714 9:18:25.240359 10 763 XCSE 20220714 9:18:25.240359 50 762 XCSE 20220714 9:56:50.315451 250 762 XCSE 20220714 9:56:50.315451 50 763 XCSE 20220714 10:16:01.590440 350 763 XCSE 20220714 10:16:01.590440 950 764 XCSE 20220714 10:21:56.029844 50 764 XCSE 20220714 10:21:56.029844 300 761 XCSE 20220714 10:41:35.235684 200 761 XCSE 20220714 11:14:51.600694 78 759 XCSE 20220714 13:06:37.741679 122 759 XCSE 20220714 13:06:37.742010 50 757 XCSE 20220714 13:10:56.351496 250 757 XCSE 20220714 13:10:56.351496 300 756 XCSE 20220714 14:09:53.785845 200 754 XCSE 20220714 14:14:23.009317 200 751 XCSE 20220714 14:55:16.748914 200 752 XCSE 20220714 15:15:49.133520 200 753 XCSE 20220714 15:39:16.217253 300 750 XCSE 20220714 16:16:33.870805 600 747 XCSE 20220714 16:28:49.279527 50 749 XCSE 20220714 16:37:59.768159 883 749 XCSE 20220714 16:37:59.768159 50 749 XCSE 20220714 16:37:59.786927 17 749 XCSE 20220714 16:38:05.710857 200 740 XCSE 20220715 9:10:26.647415 200 742 XCSE 20220715 9:19:54.480608 100 742 XCSE 20220715 9:20:02.319844 200 743 XCSE 20220715 9:25:46.513008 300 744 XCSE 20220715 9:32:06.948812 193 744 XCSE 20220715 10:02:44.927886 507 745 XCSE 20220715 10:08:01.503971 300 747 XCSE 20220715 10:33:06.777699 11 742 XCSE 20220715 11:49:59.036825 89 742 XCSE 20220715 11:49:59.036849 13 740 XCSE 20220715 11:49:59.530222 4 740 XCSE 20220715 11:50:14.137040 13 740 XCSE 20220715 11:50:14.525064 13 740 XCSE 20220715 11:50:24.106507 13 740 XCSE 20220715 11:50:39.036370 11 740 XCSE 20220715 11:50:44.030814 10 740 XCSE 20220715 11:50:44.143754 13 740 XCSE 20220715 11:50:44.531461 10 740 XCSE 20220715 11:50:54.034119 750 735 XCSE 20220715 12:07:47.742669 50 735 XCSE 20220715 12:07:47.742669 450 741 XCSE 20220715 14:00:47.316240 50 741 XCSE 20220715 14:00:47.316240 300 740 XCSE 20220715 14:21:51.849118 337 740 XCSE 20220715 15:16:35.460794 63 740 XCSE 20220715 15:16:35.460838 800 740 XCSE 20220715 16:07:28.821181

Attachment