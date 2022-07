Charles Lachaux assina acordo exclusivo de distribuição direta ao consumidor com associação de comunidade de vinhos Crurated com base em blockchain

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

LONDRES, July 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Charles Lachaux, o enólogo mais visionário de Borgonha, anunciou hoje uma parceria exclusiva com a comunidade de vinhos Crurated com base em blockchain. Sob os termos do acordo, os vinhos famosos e premiados de Lachaux, uma pequena produção de alta demanda em todo o mundo, serão vendidos exclusivamente para os associados da Crurated. Para mais detalhes sobre as ofertas e sobre a adesão à Crurated, visite www.Crurated.com.



Os associados terão acesso a ofertas especiais em várias fases durante o ano. A primeira oferta inclui uma caixa mista com seis vinhos:

Bourgogne Aligoté, Les Champs d’Argent, 2021

Bourgogne Rouge, La Croix Blanche, 2021

Côte de Nuits Village, Aux Montagnes, 2021

Aloxe-Corton premier cru, Les Valozières, 2021

Aldeia Nuits Saint Georges, La Petite Charmotte, 2021

Nuits Saint Georges premier cru, Aux Argillas, 2021

A partir de 25 de julho, os vinhos passarão a ser oferecidos aos associados da Crurated por meio de venda privada.

“A inovação na vinificação é fundamental para a produção e distribuição de uma garrafa de vinho excepcional”, disse Charles. “Há muitas décadas os vinhos têm sido distribuídos aos apreciadores de vinho mais exigentes sem atenção em como o processo pode ser melhorado. A Crurated simplifica o acesso aos vinhos raros e o uso da tecnologia blockchain e NFT proporciona aos compradores a autenticidade e a proveniência muito necessárias nesta indústria. Eles são o nosso parceiro ideal em uma nova era de vendas diretas de vinho ao consumidor.”

“A nossa equipe tem a sorte de trabalhar com os melhores vinhos e enólogos do mundo, e Charles Lachaux não é exceção”, disse Alfonso de Gaetano, Fundador da Crurated. “Nossa plataforma de tecnologia com base em blockchain, revolucionou a maneira como os vinhos raros são comprados e vendidos. Somos a primeira associação de comunidade de vinhos a oferecer total transparência e proteção do valor patrimonial. Este modelo está quebrando as quatro paredes das adegas.”

Cada garrafa terá uma NFT. Registrada para sempre na blockchain, a NFT irá confirmar a autenticidade da garrafa e fornecer outros detalhes importantes, incluindo histórico de propriedade, safra, localização da vinícola, varietal e outros detalhes importantes. As NFTs são facilmente acessíveis tocando em um telefone habilitado para NFC ou RFID. O histórico da garrafa também é atualizado por meio de uma nova blockchain sempre que o vinho é revendido e o token é transferido de um cliente para outro.

Embora os vinhos Charles Lachaux sejam vendidos diretamente com exclusividade aos consumidores na plataforma Crurated, as vendas B2B para restaurantes continuarão a ser realizadas pelos distribuidores.

Sobre Charles Lachaux

Charles Lachaux fez mudanças revolucionárias na viticultura quando na Arnoux-Lachaux, ampliando os limites da vinificação borgonhesa de hoje. Mencionado por Jancis Robinson como "uma nova estrela brilhante", ele representa a nova geração. Em 2021, Charles foi escolhido "o melhor enólogo jovem do planeta" no Golden Vines Awards, realizado em Londres. Ele é um defensor do plantio de alta densidade, baixos rendimentos e trabalho intensivo em vinhedos, inclusive treinar suas videiras em longos "arcos" em vez de podar os brotos. Lachaux representa a 6ª geração a cuidar do patrimônio da família localizado em Vosne-Romanée (Côte-d'Or).

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega e à inovadora tecnologia blockchain. Para mais informação sobre a Crurated, visite crurated.com.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas no:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46bc59bd-f682-410f-94ff-03d5c0785b65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2c51c18-d26f-4042-bbd6-6eb2502e8f88