Charles Lachaux 与基于区块链的会员制葡萄酒社区 Crurated 共同签署消费者直销的独家分销协议

伦敦, July 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 勃艮第最具远见的酿酒厂 Charles Lachaux 今天宣布与基于区块链的会员制葡萄酒社区 Crurated 达成独家合作。根据该交易条款规定，Lachaux 久负盛名且屡获殊荣的葡萄酒，产量小，全球紧俏，将向 Crurated 会员独家出售。有关产品和 Crurated 会员的详情，请浏览 www.Crurated.com 了解。
会员特别优惠将于全年分阶段推出。第一款产品包括来自六个不同产区的混合葡萄酒：
- Bourgogne Aligoté, Les Champs d’Argent, 2021
- Bourgogne Rouge, La Croix Blanche, 2021
- Côte de Nuits Village, Aux Montagnes, 2021
- Aloxe-Corton premier cru, Les Valozières, 2021
- Nuits Saint Georges village, La Petite Charmotte, 2021
- Nuits Saint Georges premier cru, Aux Argillas, 2021
从 7 月 25 日开始，上述葡萄酒将以内部销售的方式提供给 Crurated 会员。
Charles 表示：“葡萄酒酿造的创新是生产和销售一瓶优质葡萄酒的关键，过去几十年，葡萄酒一直面向‘挑剔’的葡萄酒爱好者销售，却对如何改进这一过程鲜有关注。Crurated 让获取稀有葡萄酒的渠道变得更简单，并使用区块链和 NFT 技术为买家解决了行业急需解决的纯正性和原产地问题。在我们开启葡萄酒消费者直销模式的全新时代之际，Crurated 正是我们的最佳的合作伙伴。”
Crurated 创始人 Alfonso de Gaetano 表示：“我们的团队很幸运能与世界上最好的酿酒厂合作，酿造最纯正的葡萄酒。Charles Lachaux 名列其中。我们基于区块链的技术平台彻底颠覆了稀有葡萄酒的交易方式。我们是首个提供完全透明度和资产价值保护的会员制葡萄酒社区。此种模式赋予了酒窖全新的定义，远远超出传统意义上的‘四面墙’形象。”
每瓶酒都随附 NFT。NFT 将永远记录在区块链上，验证酒瓶真伪，并提供其他重要的信息，包括所有权历史、年份、葡萄园位置、品种以及其他关键信息。只需轻按启用 NFC 或 RFID 手机，便可轻松访问 NFT。在葡萄酒转售且代币从一个客户转移到另一客户后，酒瓶的历史记录也会通过新的区块链记录进行更新。
尽管 Charles Lachaux 葡萄酒将通过 Crurated 平台独家直售给消费者，但 B2B 餐厅的销售仍将由分销商负责处理。
关于 Charles Lachaux
Charles Lachaux 为 Arnoux-Lachaux 的葡萄栽培带来了革命性的改变，努力突破当今勃艮第葡萄酒酿造的壁垒。Charles Lachaux 被 Jancis Robinson 誉为“一颗璀璨的新星”，是新一代的代表。2021 年，Charles 在伦敦举行的金藤蔓奖 (Golden Vines Awards) 典礼上被评为“全球最佳年轻酿酒师”。Charles 提倡葡萄园的种植应高密度种植、低产量且集约，包括将葡萄藤培育成长长的“拱形”，而非修剪其嫩枝。Lachaux 为位于 Vosne-Romanée (Côte-d'Or) 的家族产业第六代继承人。
关于 Crurated
Crurated 自 2021 年成立之初，就将目光聚焦于法国和意大利，属会员制葡萄酒社区，致力于成为连通鉴赏家与世界级生产商的桥梁。专业团队提供个性化的服务和纯正的体验，而 Crurated 的无缝物流服务凭借安全的酒窖存储及创新的区块链技术，保证了葡萄酒的优异品质和产地的可靠。有关 Crurated 的详情，请访问 crated.com 了解。
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