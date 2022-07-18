Charles Lachaux 与基于区块链的会员制葡萄酒社区 Crurated 共同签署消费者直销的独家分销协议

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伦敦, July 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 勃艮第最具远见的酿酒厂 Charles Lachaux 今天宣布与基于区块链的会员制葡萄酒社区 Crurated 达成独家合作。根据该交易条款规定，Lachaux 久负盛名且屡获殊荣的葡萄酒，产量小，全球紧俏，将向 Crurated 会员独家出售。有关产品和 Crurated 会员的详情，请浏览 www.Crurated.com 了解。



会员特别优惠将于全年分阶段推出。第一款产品包括来自六个不同产区的混合葡萄酒：

Bourgogne Aligoté, Les Champs d’Argent, 2021

Bourgogne Rouge, La Croix Blanche, 2021

Côte de Nuits Village, Aux Montagnes, 2021

Aloxe-Corton premier cru, Les Valozières, 2021

Nuits Saint Georges village, La Petite Charmotte, 2021

Nuits Saint Georges premier cru, Aux Argillas, 2021

从 7 月 25 日开始，上述葡萄酒将以内部销售的方式提供给 Crurated 会员。

Charles 表示：“葡萄酒酿造的创新是生产和销售一瓶优质葡萄酒的关键，过去几十年，葡萄酒一直面向‘挑剔’的葡萄酒爱好者销售，却对如何改进这一过程鲜有关注。Crurated 让获取稀有葡萄酒的渠道变得更简单，并使用区块链和 NFT 技术为买家解决了行业急需解决的纯正性和原产地问题。在我们开启葡萄酒消费者直销模式的全新时代之际，Crurated 正是我们的最佳的合作伙伴。”

Crurated 创始人 Alfonso de Gaetano 表示：“我们的团队很幸运能与世界上最好的酿酒厂合作，酿造最纯正的葡萄酒。Charles Lachaux 名列其中。我们基于区块链的技术平台彻底颠覆了稀有葡萄酒的交易方式。我们是首个提供完全透明度和资产价值保护的会员制葡萄酒社区。此种模式赋予了酒窖全新的定义，远远超出传统意义上的‘四面墙’形象。”

每瓶酒都随附 NFT。NFT 将永远记录在区块链上，验证酒瓶真伪，并提供其他重要的信息，包括所有权历史、年份、葡萄园位置、品种以及其他关键信息。只需轻按启用 NFC 或 RFID 手机，便可轻松访问 NFT。在葡萄酒转售且代币从一个客户转移到另一客户后，酒瓶的历史记录也会通过新的区块链记录进行更新。

尽管 Charles Lachaux 葡萄酒将通过 Crurated 平台独家直售给消费者，但 B2B 餐厅的销售仍将由分销商负责处理。

关于 Charles Lachaux

Charles Lachaux 为 Arnoux-Lachaux 的葡萄栽培带来了革命性的改变，努力突破当今勃艮第葡萄酒酿造的壁垒。Charles Lachaux 被 Jancis Robinson 誉为“一颗璀璨的新星”，是新一代的代表。2021 年，Charles 在伦敦举行的金藤蔓奖 (Golden Vines Awards) 典礼上被评为“全球最佳年轻酿酒师”。Charles 提倡葡萄园的种植应高密度种植、低产量且集约，包括将葡萄藤培育成长长的“拱形”，而非修剪其嫩枝。Lachaux 为位于 Vosne-Romanée (Côte-d'Or) 的家族产业第六代继承人。

关于 Crurated

Crurated 自 2021 年成立之初，就将目光聚焦于法国和意大利，属会员制葡萄酒社区，致力于成为连通鉴赏家与世界级生产商的桥梁。专业团队提供个性化的服务和纯正的体验，而 Crurated 的无缝物流服务凭借安全的酒窖存储及创新的区块链技术，保证了葡萄酒的优异品质和产地的可靠。有关 Crurated 的详情，请访问 crated.com 了解。

本公告随附的照片可浏览以下网址：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46bc59bd-f682-410f-94ff-03d5c0785b65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2c51c18-d26f-4042-bbd6-6eb2502e8f88