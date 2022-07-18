Charles Lachaux與基於區塊鏈技術的會員葡萄酒社區Crurated簽署向消費者獨家直銷協議

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倫敦時間, July 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 勃艮地極具前瞻性的釀酒師Charles Lachaux今日宣佈與基於區塊鏈技術的會員葡萄酒社區Crurated建立獨家合作關係。根據協議條款，產量小且全球需求量大的Lachaux著名且獲獎的葡萄酒將向Crurated會員獨家銷售。有關葡萄酒及Crurated會員的更多詳細資訊，請參閱網址：www.Crurated.com。



針對會員的特別葡萄酒將於全年多個階段發佈。第一次發佈包含由六個名稱組成的酒款：

2021 Bourgogne Aligoté, Les Champs d’Argent,

2021 Bourgogne Rouge, La Croix Blanche

2021 Côte de Nuits Village, Aux Montagnes

2021 Aloxe-Corton premier cru, Les Valozières

2021 Nuits Saint Georges village, La Petite Charmotte

2021 Nuits Saint Georges premier cru, Aux Argillas

自7月25日起，將透過私人銷售的方式向Crurated會員提供葡萄酒。

Charles認為，「釀酒創新對於生產及銷售一瓶優質葡萄酒而言至關重要。」「數十年來，葡萄酒一直銷售給具有鑒賞力的葡萄酒愛好者，但缺乏如何改進工藝的想法。Crurated精簡稀有葡萄酒的獲取方法，且其區塊鏈及NFT技術的使用為買家提供該行業所急需的真實性及來源。他們是我們開啟葡萄酒面向消費者直銷的新時代理想合作夥伴。」

Crurated的創始人Alfonso de Gaetano表示：「我們的團隊有幸與世界一流葡萄酒和釀酒師合作，Charles Lachaux亦不例外。」「我們基於區塊鏈的技術平台徹底改變了稀有葡萄酒的買賣方式。我們是首個提供全透明和資產價值保護的會員制葡萄酒社區。該模式已重新定義葡萄酒酒窖，遠勝過四面酒墙。」

每一瓶葡萄酒將配備一枚NFT。NFT永久記錄於區塊鏈，以驗證瓶子的真實性及提供其他重要細節（包括所有權歷史、釀造年份、葡萄園位置、品種及其他重要細節）。透過點擊支援NFC或RFID功能的手機，即可輕鬆獲取NFT。在葡萄酒轉售時，酒瓶的歷史亦將透過新的區塊鏈記錄進行實時更新，配備的記號亦將從一個客戶轉移至另一個客戶。

儘管Charles Lachaux葡萄酒將透過Crurated平台向消費者獨家直銷，B2B餐廳銷售仍將由經銷商進行處理。

關於Charles Lachaux

Charles Lachaux對Arnoux-Lachaux葡萄栽培進行了大變革，突破勃艮地葡萄酒釀造的方式。他是新生代的接班人，Jancis Robinson稱其為「一顆璀璨的新星」。2021年，Charles在倫敦舉行的金葡萄藤獎上被評為「全球最佳年輕釀酒師」 。他主張高種植密度、低產量和密集的葡萄園工作，包括將葡萄栽培為沿「拱門」形狀生長，而非修剪枝條。Lachaux是第六代接手位於Vosne-Romanée（Côte-d'Or）家庭酒莊的人。

關於Crurated

Crurated是2021年推出的一個會員制葡萄酒社區，該社區專註於法國及意大利，是旨在將鑒賞家與世界一流的生產商直接連絡起來。Crurated的專業團隊提供個人化服務和真實體驗，同時其無縫物流服務透過安全的葡萄酒酒窖儲存及創新的區塊鏈技術，為葡萄酒品質和來源提供保證。有關Crurated的更多資訊，請造訪crurated.com.

本公告隨附圖片可透過以下網址獲取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46bc59bd-f682-410f-94ff-03d5c0785b65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2c51c18-d26f-4042-bbd6-6eb2502e8f88