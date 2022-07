English Dutch French

Communiqué de presse

Bruxelles, le 18 juillet 2022

Orange Belgium dit ‘THANK YOU’ à ses clients qui ont récolté 265 444 € pour des associations caritatives belges via le programme de fidélité Orange Thank You ; et redouble d’efforts pour réduire l’impact sur l’environnement et la fracture numérique

En mai 2022, Orange Belgium a étendu son programme de fidélité Orange Thank You en offrant à ses clients la possibilité de faire don de la valeur des cadeaux du programme à des organisations qui promeuvent des pratiques durables et favorisent l’inclusion sociale et numérique. Cette campagne a permis de récolter 265 444 € au profit d’organisations caritatives locales : Natuurpunt, Natagora et ToekomstATELIERdelAvenir (TADA). Orange Belgium a également reçu le label CO2Neutral pour la 9e année consécutive.

Orange Belgium récompense la fidélité de ses clients ou célèbre des occasions spéciales comme les anniversaires depuis plusieurs années. Dans le cadre du programme Orange Thank You, les clients bénéficient, entre autres, de volume data supplémentaire et de remises sur des produits ou des services. En mai 2022, Orange Belgium a commencé à offrir la possibilité d’échanger les récompenses du programme de fidélité contre un don de 2 € à une organisation axée sur l’environnement ou l’inclusion numérique et sociale. Dans ce cadre, Orange Belgium a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires familiers tels que Natuurpunt et Natagora pour l’environnement, ainsi que ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) pour l’inclusion numérique et sociale.

Un quart de million : 132 722 clients ont permis de récolter plus de 250 000 €

En l’espace de deux mois, 1 client d’Orange Belgium sur 5 ayant eu la possibilité d’échanger sa récompense a décidé de faire un don à une association caritative : 132 722 clients ont participé, ce qui a permis de récolter plus de 250 000 €. Orange a donc versé 63 078 € à TADA, 83 834 € à Natuurpunt et 118 532 € à Natagora.

Grâce à ces dons, Natuurpunt va créer une nouvelle forêt sur une surface de 37 hectares (= 6 terrains de football). Natagora achètera quant à elle une nouvelle réserve : Lahage. TADA accompagnera des jeunes socialement vulnérables en achetant des tablettes et des supports d’apprentissage ou encore en finançant des visites de sites scientifiques ou technologiques. L’objectif ? Favoriser l’intégration sociale de ces enfants âgés de 9 à 12 ans.

Orange Belgium s’associe, par ailleurs, à TechiesLab dans la poursuite du même objectif : permettre à tout un chacun d’accéder aux possibilités offertes par les nouvelles technologies et faire du digital un moteur de l’égalité des chances. Pour ce partenariat, €32.500 sont investis pour organiser un stage de 4 week-ends pour les jeunes socialement défavorisés dans les institutions. Ces jeunes seront initiés aux outils technologiques et participeront à des projets de création digitale.

Obtention du label CO2Neutral pour la 9e année consécutive

En plus de ces investissements dans Natuurpunt et Natagora, Orange Belgium a reçu le label CO2Logic pour la 9e année consécutive. Ce label vient récompenser d’autres efforts visant à réduire son empreinte écologique ; la preuve qu’Orange Belgium calcule, réduit et compense activement son impact climatique à l’échelle locale et mondiale. Il s’agit d’une étape intermédiaire, qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan stratégique Engage 2025 du Groupe Orange et dans son engagement à long terme : zéro émission nette à l’horizon 2040. Le label CO2Logic ne s’obtient que moyennant de sérieux efforts en matière climatique. Il est validé et audité par Vinçotte.

Orange Belgium place la réduction de son empreinte environnementale en tête de ses priorités. En plus de cibler ses émissions directes de CO2, il cherche également des moyens de réduire ses émissions indirectes, en s’alliant à des partenaires et à des fournisseurs qui partagent les mêmes préoccupations. Ces partenaires sont triés sur le volet en fonction de leur politique de durabilité. Grâce à la collaboration avec bpost, par exemple, la distribution de notre courrier est neutre en CO2.

Isabelle Vanden Eede, Chief Brand, Communication & CSR chez Orange Belgium : "C’est une très bonne nouvelle. Nous sommes ravis de voir qu’autant de clients ont décidé d’échanger leurs récompenses contre des dons, au lieu d’en profiter personnellement. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec des organisations majeures qui partagent nos valeurs. De notre côté, nous continuerons à investir dans des moyens de réduire notre impact climatique et de favoriser l’inclusion sociale et numérique. Mais pour l’heure, il est temps de remercier nos clients et nos précieux partenaires."

A propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu’acteur convergent, il fournit des services de connectivité de nouvelle génération aux particuliers grâce au mobile multi-gigabits ainsi qu’à des réseaux câblés et des réseaux de fibre optique, y compris dans le domaine de l’Internet of Things. Son réseau mobile ultraperformant dispose des technologies et fait l’objet d’investissements permanents afin de préparer l’avènement de la 5G. En tant qu’opérateur responsable, Orange Belgium investit également dans la réduction de son empreinte écologique et la promotion de pratiques durables et inclusives dans le domaine du digital.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises. Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).

