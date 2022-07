English Dutch French

Persbericht

Brussel, 18 juli 2022

Orange Belgium zegt THANK YOU aan zijn klanten die via het getrouwheidsprogramma Orange Thank You € 265.444 hebben ingezameld voor Belgische goede doelen. Ook voert het zijn inspanningen op om de digitale kloof en de klimaatimpact verder te verkleinen.

In mei 2022 heeft Orange Belgium zijn getrouwheidsprogramma Orange Thank You uitgebreid: klanten krijgen voortaan de mogelijkheid om de waarde van de getrouwheidscadeaus te schenken aan organisaties die duurzame praktijken steunen en digitale en sociale inclusie promoten. Dankzij die campagne is er in totaal € 265.444 opgehaald. Het geld ging naar de lokale goede doelen Natuurpunt, Natagora en ToekomstATELIERdelAvenir (TADA). In de tussentijd mocht Orange Belgium ook voor het negende jaar op rij het CO2Neutral-label in ontvangst nemen.

Orange Belgium beloont al jarenlang trouwe klanten of feliciteert hen met bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen. Dankzij het Orange Thank You-programma kunnen ze kiezen voor extra data, kortingen op goederen of diensten, en nog veel meer. In mei 2022 heeft Orange Belgium voor het eerst de mogelijkheid geboden om getrouwheidscadeaus te ruilen voor een donatie van € 2 aan een organisatie die zich inspant voor het milieu of voor digitale en sociale inclusie. Voor zijn programma werkt Orange Belgium nauw samen met vertrouwde partners zoals Natuurpunt en Natagora voor het milieu, en met ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) voor digitale en sociale inclusie.

Een kwart miljoen opgehaald: 132.722 klanten hielpen ruim € 250.000 in te zamelen

In amper twee maanden tijd besliste één op de vijf Orange Belgium-klanten die de kans kregen om hun getrouwheidscadeaus in te ruilen, om een bedrag te schenken aan een goed doel. Zo hielpen al 132.722 klanten om ruim € 250.000 in te zamelen. € 63.078 werd gedoneerd aan TADA, € 83.834 aan Natuurpunt en € 118.532 aan Natagora.

Dankzij die donaties zal Natuurpunt een nieuw bos van ruim 37 hectare aanleggen (= 6 voetbalvelden). Natagora koopt met de opbrengst een nieuw reservaat in Lahage. TADA begeleidt sociaal kwetsbare jongeren door tablets en educatieve apparatuur te kopen, door bezoeken aan wetenschappelijke of technologische sites te financieren... Allemaal om deze kinderen van 9 tot 12 jaar sociaal beter te integreren.

Tegelijkertijd werkt Orange Belgium voor datzelfde doel ook samen met TechiesLab. Bedoeling is dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden die door nieuwe technologieën worden aangereikt en om dankzij digitalisering gelijke kansen te bevorderen. In het kader van dit partnerschap wordt € 32.500 geïnvesteerd om een cursus van 4 weekends te organiseren voor sociaal achtergestelde jongeren in instellingen. Zij kunnen er kennismaken met technologische tools en boeiende projecten van digitale creaties.

Ontvangst van het CO2Neutral-label voor het negende jaar op rij

Boven op deze investeringen in Natuurpunt en Natagora mocht Orange Belgium voor het negende opeenvolgende jaar het CO2Logic-label in ontvangst nemen voor andere inspanningen om zijn ecologische voetafdruk te verminderen, het bewijs dat Orange Belgium zijn lokale en wereldwijde impact op het klimaat actief berekent, vermindert en compenseert. Het is een tussenstap, die perfect aansluit bij Engage 2025, het strategische plan van de Orange Groep, en een langetermijnverbintenis om tegen 2040 netto koolstofneutraal te zijn. Het CO2Logic-label wordt alleen uitgereikt aan bedrijven die ernstige klimaatinspanningen leveren. Het label wordt gevalideerd en gecontroleerd door Vinçotte.

Het terugschroeven van zijn ecologische voetafdruk is voor Orange Belgium een prioriteit. Het focust niet alleen op zijn directe CO2-uitstoot, maar gaat ook op zoek naar manieren om zijn indirecte uitstoot te verminderen, door samen te werken met partners en leveranciers die dezelfde overtuigingen delen. Die partners worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun duurzaamheidsbeleid. De postbezorging is bijvoorbeeld CO2-neutraal door de samenwerking met bpost.

Isabelle Vanden Eede, Chief Brand, Communication & CSR bij Orange Belgium: “Dit is fantastisch nieuws. Het doet ons enorm veel plezier dat zoveel klanten beslist hebben om hun getrouwheidscadeaus om te zetten in een donatie in plaats van een voordeel voor zichzelf. We vinden het een hele eer dat we kunnen samenwerken met belangrijke organisaties die onze waarden delen. We zullen blijven investeren in manieren om onze klimaatimpact te verminderen en om sociale en digitale inclusie te bevorderen. Maar nu willen we in de eerste plaats graag onze klanten en onze waardevolle partners bedanken.”

