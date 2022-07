English French

Paris, le 18 juillet 2022

A2MAC1 fait l’acquisition d’effution et renforce son offre d’ingénierie logicielle et ses solutions de benchmarking

A2MAC1, leader mondial du benchmarking automobile, analyse les technologies et les innovations du secteur depuis 1997. L’entreprise a continuellement innové et a toujours su se renouveler en matière d'analyses du marché fournies à ses clients. Ces dernières années, A2MAC1 a élargi son offre de services de benchmarking à l’analyse et à l’évaluation de la performance et des coûts, complétée par des études de véhicules à 360° afin de fournir une valeur maximale à ses clients.

A2MAC1, en tant que leader du benchmarking automobile depuis 25 ans, a comme clients principaux la majorité des principaux acteurs mondiaux de la chaîne d'approvisionnement automobile, OEM, OES ou leurs fournisseurs.

A2MAC1 et effution, une acquisition qui vient renforcer l’expertise software et les solutions de benchmarking du leader mondial



effution est une société experte dans l’analyse l’ingénierie logicielle et le benchmarking, tous secteurs confondus. Fondée en 2014 par Joachim Gielnik à Augsbourg, en Allemagne. effution fournit la solution d'ingénierie logicielle et de benchmarking de bout en bout la plus complète du marché actuel (par des méthodes, des modèles, des technologies, etc.). effution assure la plus grande visibilité, la plus grande précision (>97%) et la meilleure efficacité possible au niveau du benchmarking de pointe pour le développement logiciel et les services informatiques en termes d'estimation, de mesure, de calcul et de simulation de l'effort, du calendrier, des ressources, du risque et des coûts.



Grâce à une méthodologie unique, effution a développé une expertise de haut niveau et une connaissance approfondie de différents marchés en élaborant des solutions qui ciblent la R&D, l’informatique, la finance, les achats, l’analyse de la valeur et l’évaluation de l’efficacité et du coût du développement de software en interne et chez les fournisseurs. Afin de garantir une visibilité et une précision maximales, effution calibre ses méthodes et modèles en utilisant les données de plus de 153 millions de logiciels gratuits et open-source (représentant environ 75% des projets FOSS actuellement connus) et plus de 6,2 millions de projets issus de l’industrie et du secteur public. Ces données sont soigneusement analysées par l’équipe d’experts d’effution grâce à son outil interne d’ingénierie logicielle et de benchmarking "sucCXess", qui numérise et automatise les estimations, mesures, calculs et simulations de tous les types de développement et de maintenance de logiciels (embarqués, cloud, entreprise, mobile, web) ainsi que de tous les types de services informatiques.



L’expertise unique d’effution vient enrichir la plateforme Saas (Software as a Service) de benchmarking d’A2MAC1, compléter son offre 360°sur les véhicules et accélèrera la création de nouveaux outils de calculs de coût de logiciels. effution bénéficiera quant à elle directement de la base de plus de 650 clients d'A2MAC1 pour offrir ses connaissances et ses services dans le monde entier.







A2MAC1 a bien compris l’importance du développement des logiciels dans l’industrie en particulier automobile et grâce à cette acquisition se positionne comme futur leader dans ce domaine.



« Notre objectif principal est de répondre et d'anticiper, de la manière la plus innovante et efficace, aux défis auxquels le marché et nos clients sont confrontés. Nous sommes constamment à la recherche de compétences et d’expertises nouvelles, pour compléter notre offre et nos services de benchmarking et répondre ainsi aux besoins actuels et futurs de nos clients. L'acquisition d'effution offre à A2MAC1 un fort potentiel de croissance car pour maximiser l’expérience utilisateur, le marché observe une demande exponentielle de logiciels en raison de l'ADAS (aide à la conduite), de l'électrification et de l'augmentation des quantités de logiciels qui va stimulera l’innovation et aura un impact significatif sur les coûts de véhicules.", explique Frank Bunte, Directeur général d’A2MAC1



« La fusion avec A2MAC1 offre à effution un gage d'expansion au niveau mondial. Nous savons que, au regard de l’évolution du secteur automobile, le marché des logiciels et de l'électronique connaîtra une croissance importante dans les années à venir. Pour répondre au mieux à ces défis actuels et futurs, nous nous engageons à développer des solutions toujours plus innovantes et génératrices de valeur. Nous accompagnons nos clients dans l'ingénierie logicielle et le benchmarking en leur fournissant des procédures, des méthodologies et des outils novateurs mais éprouvés. Cela garantit une visibilité, une précision et une efficacité maximales au plus haut niveau de benchmarking des logiciels, calculateurs et services informatiques. Avec le leader mondial du benchmarking automobile, nous savons que nous aurons l'opportunité et les ressources nécessaires pour développer notre expertise tout en continuant d’améliorer nos offres de services et nos solutions tous secteurs confondus », souligne Joachim Gielnik, Directeur général d’effution



Le marché des logiciels et de l'électronique automobiles : une croissance exponentielle



À mesure que les marchés changent et que la société évolue vers un monde plus vert, plus connecté, plus compétitif et plus intelligent, l’expérience de la voiture connectée deviendra de plus en plus importante. D’ici 2030, le marché de l’électronique et des logiciels dans les voitures devrait ainsi connaître une croissance de 7% et le nombre de lignes de code dans les voitures devrait être multiplié par un facteur de 2 à 5. À cette même échéance, il est également estimé que la part de l’électronique dans les voitures, qui n’a pas cessé d’augmenter depuis les années 1970, devrait représenter plus de 50% du coût des voitures.



En tant que leader du benchmarking automobile, la mission d’A2MAC1 est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs et à rester compétitifs face aux nouveaux enjeux tels que : Définir la stratégie logicielle : construire ou acheter.

Garantir des caractéristiques et des fonctionnalités logicielles actualisées et compétitives.

Permettre un développement rapide et un approvisionnement mondial à un coût équitable.

Garantir les relations avec les fournisseurs et la recherche de talents

Assurer la transparence des coûts global de possession (TCO) y compris celui de développement et de maintenance des logiciels.

« A2MAC1 fournit, depuis 25 ans, à ses clients les secrets cachés derrière les technologies et les innovations les plus complexes, en révélant l'invisible et en transformant les données en analyses porteuses de sens. Nous les accompagnons dans la compréhension du marché, mais plus encore, dans la prévision des nouveaux enjeux, afin de façonner dès aujourd’hui un futur plus durable, plus propre et toujours plus connecté. Avec l'acquisition d'effution, nous franchissons une étape importante dans l'évolution du calcul des coûts des logiciels, de l’ingénierie et du benchmarking. C'est une étape importante qui ne sera certainement pas la dernière pour A2MAC1 car les marchés et les technologies évoluent quotidiennement. Notre société est et restera aussi agile et avant-gardiste que ses domaines d'expertise et son leadership. », explique Frank Bunte, Directeur général d’A2MAC1.

A propos d’A2MAC1

A2MAC1 est le premier fournisseur mondial de solutions de benchmarking technique compétitif dans l'industrie automobile et au-delà. C'est un pionnier dans l'analyse et la transformation des données en valeur et une source d'informations critiques sur le marché. Avec plus de 600 employés dans le monde (Allemagne, Autriche, Canada, Chine, Corée, États-Unis, France, Inde, Japon, Mexique, Pays-Bas, Thaïlande, Turquie et Royaume-Uni), le groupe développe son activité et ses offres auprès de près de 650.000 professionnels issus de l'ensemble de la chaîne de valeur automobile et dans d’autres secteurs (transport, agriculture, électroménager, etc.) depuis 25 ans.

Sa plateforme technologique propriétaire 3D, unique et facile à utiliser, aide les industriels à optimiser la conception et les matériaux de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, dans un souci permanent d'innovation et d'optimisation des coûts et de la valeur.

