Aptean stärkt sein strategisches Netzwerk in der DACH-Region

ALPHARETTA, Ga., July 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse, gab heute die Erweiterung seines Partnernetzwerks auf dem Schweizer Markt mit dem auf Medizintechnik spezialisierten IT-Dienstleister TechVolution GmbH bekannt.



Die Schweiz ist ein wichtiger Markt für Aptean in Europa und Aptean ist stolz darauf, die Einführung einer Reihe von ERP- und MES-Lösungen auf dem Schweizer Markt bekanntgeben zu können. Oxaion ERP, rs2 ERP und SYNCOS MES sind bereits etablierte Marken auf dem deutschen und österreichischen Markt. Mit der Ausweitung dieser Lösungen auf die Schweiz ist Aptean in der Lage, Unternehmen in der DACH-Region umfassend zu unterstützen.

Regulatorische Anforderungen und das starke Interesse von Schweizer Unternehmen an lokal verfügbaren Ansprechpartnern führten zu der Entscheidung, einen Schweizer Partner an Bord zu holen. Aptean und seine Partner werden sich zunächst auf die Marke oxaion ERP und den Medizintechnikmarkt in der Schweiz konzentrieren.

Mit der TechVolution GmbH mit Sitz in Allschwil in der Region Basel, konnte Aptean einen wichtigen Partner gewinnen, der über umfangreiche Expertise in den Bereichen regulatorische Anforderungen, Digitalisierung und Marktbetreuung in der Medizintechnikbranche verfügt. Wie Aptean ist auch TechVolution auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen und Start-ups spezialisiert.

Neben der Gewinnung neuer Kunden wird sich TechVolution vor allem auf die Beratung und die Einführung von oxaion easy Medizintechnik bei Schweizer Unternehmen konzentrieren.

"Mit dieser neuen Partnerschaft wird Aptean die Schweizer Kunden regional mit noch mehr Kundennähe und vor allem mit exzellentem Branchen Know-how betreuen“, erklärt Herbert Feuchtinger, General Manager von Aptean DACH.

Über Aptean:

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Aptean bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten, Dienstleistungen und seiner unübertroffenen Expertise Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What’s Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Märkte, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com.

Aptean und Ready for What's Next, Now sind eingetragene Markenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

