betFIRST accueille un nouveau fournisseur : Spinomenal

English Dutch French

BRUXELLES, Belgique, 18 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST - casino en ligne belge de renom - vient d'ajouter Spinomenal à sa liste de fournisseurs de jeux.



betFIRST doit sa renommée en tant que site web belge de divertissement de qualité grâce à son offre de jeux de casino exceptionnelle. Son engagement envers ses clients implique une mise à jour constante de sa bibliothèque afin d'y inclure des titres des meilleurs fournisseurs du secteur.

Spinomenal est une entreprise relativement jeune, mais qui a déjà réussi à établir un portefeuille de plus de 100 jeux, dont les meilleurs sont désormais disponibles sur betFIRST Casino. Parmi eux, nous pouvons par exemple retrouver Joker Madness, Beer n' Dice et Wildfire Fruits Dice, venant tous compléter à merveille les autres jeux du catalogue betFIRST.

L'approche inclusive de betFIRST quant à son offre de produits lui permet de disposer de l'une des bibliothèques de jeux les plus diversifiées du marché. Ce n’est donc pas étonnant qu’il est devenu le casino en ligne préféré des Belges.

Daphne Bal, responsable marketing chez betFIRST, affirme que « chez betFIRST, nous nous efforçons continuellement d'offrir à nos clients une expérience agréable et, surtout, divertissante. Les jeux de Spinomenal se marient parfaitement au reste de notre bibliothèque et seront sans aucun doute appréciés par nos nombreux et fidèles joueurs ».

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse pr@betfirst.be.