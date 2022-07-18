AIM ImmunoTech宣布最近从Jorgl活动团体收到的董事提名无效

向联邦法院提起诉讼，以迫使活动团体透露真实意图（包括对公司的潜在敌意收购）并防止该团体继续违反联邦证券法以及美国证券交易委员会（SEC）和佛罗里达州禁令



诉状列举了某些活动团体成员的严重违法行为和违反信托责任的历史

AIM董事会因该公司存在虚假陈述和违反公司章程的遗漏而一致否决提名通知书

AIM致力于遵循所有股东的最佳利益行事，以防止活动团体在不支付溢价的情况下获得公司董事会控制权

目前股东无需采取任何行动

佛罗里达州奥卡拉, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.（纽约证券交易所代码：American AIM）（以下称“AIM”或“公司”）是一家专注于多种类型癌症、免疫失调和病毒性疾病治疗药物研发的免疫制药公司。该公司今天宣布其于2022年7月8日收到了来自AIM股东Jonathan Jorgl的通知（以下称“Jorgl通知”），后者于2022年6月27日首次购买了1000股AIM股票。Jogel通知旨在提名由两名个人组成的控制名单，在2022年股东大会（以下称“年会”）上选举进入AIM董事会（以下称“董事会”）。委员会一致确定，Jorgl通知包含诸多缺陷，包括未能遵守公司章程，因此该通知无效，并由此否决了Jorgl通知。

公司还宣布已向美国佛罗里达州中区奥卡拉分区地方法院提交了一份诉状（以下称“诉状”），针对7名被告，包括Jorgl先生、他所提名的Robert Chioini和Michael Rice，以及Franz Tudor、Todd Deutsch、Ted Kellner和Walter Lautz（即“Jorgl活动团体”或“活动团体”)。AIM认为，上述个人未按照美国证券法注册为集团，并在试图接管公司董事会的过程中实施了其他非法行为。

董事会执行副主席、首席执行官兼总裁Thomas K.Equels（理学硕士、法学博士）表示：“我们正在采取这些行动以保护我们所有股东的权利。正如董事会所认定，Jorgl通知存有诸多缺陷以及虚假和误导性陈述。此外，该活动团体中包含某些背景非常可疑和令人担忧的个人，涉及内幕交易和违反公司受托责任。具体到此次的情形，他们肆意无视美国证券法，没有披露所要求的信息，也没有进行必要的申报。允许他们通过投票代理权竞争来篡夺董事会和公司控制权而不支付高额溢价，将严重损害所有股东的利益。

我们正努力将新的拯救生命的肿瘤药物推向市场以使患者受益，而这种对董事会的恶意接管极其不利于这些患者，并将危及AIM管理团队在过去5年里取得的所有进展，包括将我们的主要药物安普利近（Ampligen）用于肿瘤治疗，以及我们现在通过临床试验看到的卓越癌症中心所公布的积极中期结果等方面。

活动团体的行动使我们别无选择，只能主动寻求法院救济。我们期待着迅速解决这一问题，以便我们能够重新全面专注于推进我们的治疗产品线，以惠益患者并提高股东价值。”

在诉状中，AIM详细介绍了与活动团体相关的许多事实和明显问题，包括但不限于：

活动团体的成员未按照美国证券交易委员会（SEC）的要求，依照美国证券法注册为集团。Jorgal先生、 Chioini先生和Rice先生没有透露他们是由一些个人组成的团体中的成员，该团体可能包括 Tudor先生、Deutsch先生、Kellner先生和Lautz先生。上述人员按照协议和/或谅解一致行动，旨在为其自身目的而控制AIM董事会，并损害AIM及其其他股东的利益。特别是，Lautz先生此前提交了一份任命Chioini先生为董事会成员的投票委托书提议，该委托书存在缺陷，AIM收到了SEC有关于此的“无异议函”。Lautz试图做出的有缺陷提名进一步表明，这些人是同一个团体的成员，因为Jorgl先生现在还试图提名Chioini先生为AIM股东，而仅在十天前，Jorgl先生才刚刚购买了价值不到1000美元的股票，首次成为AIM股东。

该活动团体成员未能按要求完成因其持有AIM超过5%流通股证而需进行的证券报备。Deutsch先生以书面形式声称，他持有4.9%的AIM流通股。与Tudor先生声称的所有权相加，仅这些就将超过百分之五。Kellner先生还承认与Deutsch先生有合作，并持有大量AIM股票。因此，这个由 Tudor先生、Deutsch先生和Kellner先生（AIM认为还有其他人员）组成的团体显然拥有超过5%的AIM流通股。此外，Tudor先生声称代表AIM部分最大股东，其中可能包括 Deutsch先生和Keller先生以及其他股东。

Jorgl通知中被提名为董事会成员的两位候选人Chioini先生和Rice先生彼此之间以及与Tudor先生之间均有着长期的关系，以及有很多问题的过往经历。Chioini先生因不当行为而被解除了Rockwell Medical公司首席执行官职务，他也曾任该公司董事。他在被解雇后的行为极为不当，与作为上市公司受托人的身份极不相称，包括发布公司的一份未经授权的文件。Rice先生是LifeSci Advisors的创始合伙人，这是由Chioini先生任董事长和首席执行官时Rockwell Medical的一家投资者关系（IR）公司。2016年他因赞助涉及收费女性“模特”的摩根大通医疗健康年会活动后派对而陷入一场行业丑闻的中心。1 Tudor先生曾在Rockwell Medical与Rice先生和Chioini先生共事，也曾在SQI Diagnostics与Chioini先生共事。

Tudor先生不应该参与活动团体的行动，因为他已经被判犯有内幕交易罪，并在与SEC的和解中承认了不当行为，导致SEC对他下达永久禁令。在SEC的和解协议中，Tudor先生被禁止与任何投资顾问、经纪、交易商、市政证券交易商或转让代理机构有联系。AIM认为，Tudor先生一直在为AIM股东大会征集委托投票书，而且Tudor先生还以书面形式声称要代表AIM的一些最大股东，可以说这一切都违反了SEC的永久禁令。AIM认为，基于Tudor先生的犯罪记录和SEC的制裁措施，他应该被禁止参与AIM的任何此类活动。特别是，Tudor先生之前曾在Rockwell Medical与Chioini先生和Rice先生共事，还曾在SQI Diagnostics工作，而Chioini先生曾在该公司担任首席执行官。

Tudor先生已被佛罗里达州一家法院下令禁止干预AIM的业务和股东关系。Tudor先生曾试图被AIM公司保留为国际商业发展顾问，但因其有内幕交易犯罪史被佛罗里达州马里昂县的一名法官无限期禁止接触AIM的任何业务联系人，但之后他又让相关第三方（如临床试验的主要研究人员）留下他是AIM公司一员的印象。AIM认为，Tudor先生进行了一场系统性的活动，目的是贬损AIM管理层，打压AIM股价，破坏股东关系。





AIM始终乐于与所有股东进行建设性的接触，并重视他们的意见。董事会将在向SEC提交的最终投票委托书材料中为2022年股东大会提出董事候选人。股东目前无需采取任何行动。

AIM的成功执行

公司及其2016年成立的管理团队从资金匮乏、因安普利近储备不足而无法支持重大肿瘤临床试验，且当时没有该类试验进行的情况，发展到目前生产充足的安普利近以支持临床试验，并由此实现了财务稳定。

AIM拥有充足的流动资产（约4450万美元 2），可在2023年底前推进其优先开发产品项目和资金运营。

此外， AIM发起并帮助资助了多项大型潜在市场中正在进行的肿瘤临床试验和早期准入项目，包括威胁生命且医疗需求未得到满足的病症，如晚期胰腺癌和晚期复发性卵巢癌。

该公司将继续通过积极的临床数据降低产品管线的风险。公司的临床试验取得了一致且具有统计意义的中期结果，其安全性令人鼓舞，并已在同行评议期刊上公布。

此外，2022年4月，在著名的美国癌症研究协会年会上，来自卓越肿瘤研究中心的独立调查人员介绍了关于四种不同癌症适应症的非常积极的数据。

今年到目前为止，AIM已经实现了多个可能带来根本性改变的临床和监管审批里程碑，预计这一趋势在整个2022年都将持续。

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括COVID-19）的治疗药物。公司的主导产品Ampligen® (rintatolimod) 是一种具有广谱活性的免疫调节剂，正开发用于治疗全球重要的癌症、病毒性疾病和免疫系统疾病。

Ampligen目前在荷兰伊拉斯谟医疗中心医疗检查机构批准的早期获取计划（EAP）中用作治疗胰腺癌患者的单药疗法，AIM计划在2022年启动2期临床研究。公司还在主要癌症研究中心进行或计划进行多个临床试验，评估Ampligen作为治疗多种实体肿瘤类型的一种联合疗法。此外，Ampligen在阿根廷获得批准，用于治疗骨髓炎/慢性疲劳综合征（ME/CFS），并且正在进行SARS-CoV-2/COVID-19治疗及COVID-19长期耐药治疗的许多方面的评估。

如需了解更多信息，请访问aimimmuno.com，并通过Twitter、LinkedIn和Facebook关注公司。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些前瞻性陈述，涉及难以预测的风险、不确定性和假设。反映对现时前景乐观、满意或失望的词语和表达，以及诸如“相信”、“希望”、“打算”、“估计”、“预期”、“预计”、“计划”、“预料”及其变形或未来时态的使用，标示前瞻性陈述，但不适用上述词语并不意味着某项陈述不属于前瞻性陈述。公司的前瞻性陈述并非业绩保证，由于风险和不确定性，实际结果可能与该等陈述所包含或表达的结果有重大差异。AIM在经历各个不同阶段，以确定Ampligen®是否能有效治疗多种类型的病毒性疾病、癌症和免疫缺陷疾病。由于多种原因，公司目前和预期的活动可能会有变化。要确定安普利近是否是该等病症的有效治疗方法，还需要进行大量其他测试和试验。动物模型中获得的结果不一定能预测人类结果。要证明安普利近在人体中是否有效必须进行人体临床试验。对于当前或未来研究能否成功、产生有利数据或不需要更多资金均无法作出任何保证，试验受到许多因素影响，包括无法获得监管批准、缺乏研究药物，或申办其他试验的机构中优先事项发生变化。无法保证未来研究不会得出与公司所述报告中不同的结果。海外运营涉及很多风险，包括在执行知识产权方面的潜在困难。此外，包括阿根廷在内的许多国家正在应对新冠疫情，并已将这项工作当做主要关注点。AIM认为，在新冠疫情得到更好的控制之前，这可能会延迟我们在阿根廷实现安普利近的商业化。公司敦促投资者特别考虑其最新10-K表格中确定的各种风险因素，以及以后向美国证券交易委员会提交的任何10-Q表格或8-K表格中所载的任何风险因素或警示声明。除法律要求外，公司对根据本新闻稿发布后发生的事件或情况更新任何前瞻性陈述不承担任何责任。

重要信息

AIM计划向SEC提交一份与公司2022年股东大会代理征集相关的最终委托投票书和相关代理卡。公司2022年股东大会董事候选人的详细信息将包含在委托投票书中。我们敦促公司投资者和股东在做出任何投票决定之前阅读向SEC提交或提供的所有相关文件，包括公司的最终委托投票书和任何相关补充说明，因为这些文件将包含重要信息。

投资者和股东将能够从SEC的网站（www.sec.gov）免费获得最终委托投票书和公司提交的其他文件的副本。公司股东还可以通过邮寄请求，免费获得一份最终委托投票书和其他相关文件的副本，邮寄地址为：AIM ImmunoTech Inc., 2117 SW Highway 484, Ocala FL 34473, Attention: Secretary。

征集活动的参与人员

公司、公司董事和某些高管将被视为就2022年股东大会向股东征集委托投票书的参与者。关于公司董事和高管的姓名及其各自在公司的证券持有权益或其他利益的信息，载于公司于2022年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的10-K表格年度报告中。如果与表格10-K中描述的截至2021年12月31日年度的数额相比，该等参与者持有的公司证券已发生变化，则该等变化已反映在提交给SEC的表格3上的受益所有权初始声明或表格4上的所有权变化声明中。这些文件可以从上述来源免费获取。有关这些参与者在任何委托投票书征集中利益的附加信息，以及对其直接和间接利益的描述（通过证券持有或其他方式），也将包括在任何委托投票书和向SEC提交的其他相关材料中（在该等材料可提供的情况下）。

联系人

JTC Team, LLC

Jenene Thomas

833-475-8247

AIM@jtcir.com

或

Longacre Square Partners

Dan Zacchei / Joe Germani

dzacchei@longacresquare.com / jgermani@longacresquare.com

1https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-13/at-biotech-party-gender-diversity-means-cocktail-waitresses?sref=wCygVOlP

2 截至2022年3月31日。参见2022年5月13日提交的10-Q表格：https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/946644/000149315222013341/form10-q.htm