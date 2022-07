Delphix bringt Appliances für kontinuierlichen Ransomware-Schutz und DevOps-Daten auf den Markt

REDWOOD CITY, Kalifornien, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, der Branchenführer beim DevOps-Testdatenmanagement (TDM), kündigte heute die Einführung von zwei neuen Daten-Appliances an, die auf Hardware von Dell Technologies basieren. Bei beiden Appliances handelt es sich um ausgereifte Softwarelösungen, die auf Leistung und Zuverlässigkeit hin optimiert sind.



Die Delphix CDP Appliance bietet Unternehmen eine kontinuierliche Datensicherung, eine mehrstufige Ransomware-Erkennung und die Möglichkeit, die sofortige Wiederherstellung mehrerer Anwendungen in einem sauberen und datenkonsistenten Zustand zu automatisieren. Die Delphix DevOps Appliance bietet die fortschrittlichste und sicherste TDM-Lösung auf dem Markt, die es Anwendern ermöglicht, Software schneller, sicherer und in höherer Qualität zu veröffentlichen.

Die Delphix CDP Appliance synchronisiert die Daten von Unternehmensanwendungen nahezu in Echtzeit und erstellt einen kontinuierlichen, unveränderlichen Datensatz, so dass Anwendungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, bis hinunter zur Sekunden- oder Transaktionsgrenze, um ein Recovery Point Objective (RPO) von nahezu null zu erreichen. Im Gegensatz dazu sichern herkömmliche Backups die Daten nur einmal am Tag, so dass die Geschäftstransaktionen eines ganzen Tages verloren gehen können.

Darüber hinaus ermöglicht die Appliance mithilfe von APIs die sofortige Wiederherstellung mehrerer Anwendungen, so dass die Recovery Time Objective (RTO) nahezu null beträgt. Geschäftsprozesse wie beispielsweise Quote-to-Cash führen häufig zu Datenabhängigkeiten und Konsistenzproblemen zwischen den Anwendungen. Mit dieser neuen Appliance können Unternehmen schnell mehrere Anwendungen in einem datenkonsistenten Zustand wiederherstellen, sogar über mehrere Zeitpunkte hinweg, um einen sauberen Datenzustand vor einem Ransomware-Angriff zu erhalten.

Die Delphix CDP Appliance ist auf einer Zero-Trust-Architektur aufgebaut. Alle Daten sind unveränderlich, und aufbewahrte Daten-Snapshots und Richtlinien können vor Manipulationen oder Löschung geschützt werden. Darüber hinaus ist die Appliance eine vollständig abgeschlossene, isolierte Wiederherstellungsumgebung, die optional auch Anwendungs- und Datenbankserver umfassen kann.

Unternehmen müssen heute ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Innovation finden. Viele Unternehmen überlassen die Sicherheit und Bereitstellung von Testdaten den einzelnen Anwendungsteams und Administratoren, was häufig zu Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen und Branchenvorschriften führt. Die Delphix DevOps Appliances automatisieren die Erkennung, Maskierung und Bereitstellung sensibler Daten, um die Privatsphäre der Verbraucher während des gesamten Anwendungslebenszyklus zu schützen.

Hinzu kommt, dass sich Unternehmen in einem Wettlauf um eine schnellere Veröffentlichung von Software befinden. Auch wenn sie in DevOps-Tools und -Prozesse investieren, sind Testdaten oft ein großer Engpass. Die Delphix DevOps Appliance bietet eine Reihe innovativer und einzigartiger APIs, die überragende Tests ermöglichen, darunter APIs für Datenaktualisierung, Rückspulen, Lesezeichen, Teardown und App-übergreifende Integration. Mithilfe dieser APIs haben Delphix-Anwender hohe Innovationsraten erzielt – weit über eine Million CI/CD-Releases pro Monat für einzelne Kunden.

„Mit der Reichweite von Dell und der leistungsstarken Integration unserer Technologien können wir Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen, schneller zu innovieren und gleichzeitig die Daten der Verbraucher vor Ransomware und anderen Angriffen zu schützen“, sagte Jedidiah Yueh, CEO von Delphix. „Wir helfen Unternehmen dabei, Zero-Trust- und Zero-Friction-Datenoperationen zu erreichen.“

Wenn Sie mehr über die Delphix CDP Appliance oder die Delphix DevOps Appliance sowie darüber, wie sie Innovationen beschleunigen können, erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an dell@delphix.com.

Über Delphix

Delphix ist der Branchenführer für DevOps-Testdatenmanagement.

Unternehmen müssen die Anwendungsbereitstellung transformieren, haben aber Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit mit der Datensicherheit und der Einhaltung von Vorschriften in Einklang zu bringen. Unsere DevOps Data Platform automatisiert die Datensicherheit bei gleichzeitiger schneller Bereitstellung von Testdaten zur Beschleunigung der Anwendungsfreigabe. Mit Delphix können Kunden Anwendungen modernisieren, Multi-Cloud einführen, CI/CD umsetzen und sich bis zu zweimal schneller von Ausfallereignissen, z. B. durch Ransomware-Angriffe, erholen.

Führende Unternehmen, darunter Choice Hotels, Banco Carrefour und Fannie Mae, nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Zero-Trust-Datenmanagement zu ermöglichen. Besuchen Sie uns bei www.delphix.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Ansprechpartnerin für Anfragen von Medien und Analysten:

Deborah Mullan

deborah.mullan@delphix.com