LeddarTech任命资深企业律师David Torralbo为首席法务官

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魁北克, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、强大、准确的ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®十分高兴地宣布，任命David Torralbo先生从2022年6月20日起担任首席法务官。



David拥有超过20年的公司和证券法、公私并购、公司治理、诉讼和风险管理经验。他最近担任的职务是Nouveau Monde Graphite（纽约证券交易所代码：NMG，多伦多证券交易所创业板代码：NOU）的首席法务官，在此之前，他在2011-2019年期间担任Atrium Innovations的首席法务官。加入Atrium之前，David是Davies, Ward, Phillips & Vineberg事务所公司业务集团的合伙人。在职业生涯早期，David曾在高伟绅律师事务所英国伦敦办事处担任律师，也是其债务和资本市场团队成员。

David获渥太华大学民法（LL.L）和普通法（LL.B）学士学位，此外还获得麦吉尔大学商业学士学位（B.Com）。他是魁北克律师协会成员，并持有英格兰和威尔士律师协会颁发的非执业证书。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“我们十分高兴地欢迎David Torralbo加盟并担任我们的首席法务官。” 他还说道：“David在合并和收购方面的专业知识，以及他在私营和公共部门执业的丰富经验和热忱，使他成为我们高管团队的绝佳补充。” “过去两年中，LeddarTech进行了重大收购，让公司得以加快技术路线图执行，特别是在传感器融合和感知领域。这是一项战略目标，我们的执行团队致力于执行公司战略计划，致力于通过实现ADAS和AD技术的真正独特传感解决方案提供卓越的客户服务，而David的背景为我们提供了强有力的补充”，Boulanger先生总结道。

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过LeddarVision™从2级ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可利用多种传感器类型和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还通过LeddarSteer™数字光束控制和LeddarEngine™等关键技术构建模块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持。LeddarEngine™以LeddarTech的Leddar™技术为基础，采用获得专利的信号采集和处理技术，以较低成本生成更丰富和更清洁的回波信号。LeddarEngine由高度集成的可扩展LiDAR SoC和软件组合组成，使LiDAR开发人员和1-2级汽车供应商能够自行设计LiDAR解决方案。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过120项。

关于LeddarTech的更多信息，请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+1-418-653-9000转分机232daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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