LeddarTech 任命經驗豐富的企業律師 David Torralbo 為法務總裁

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魁北克市, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最靈活、強大和準確 ADAS 和 AD 感應技術的全球領導者 LeddarTech®，欣然宣佈於 2022 年 6 月 20 日委任 David Torralbo 先生為法務總裁。



David 擁有 20 多年的企業和證券法、公共和私人合併與收購、企業治理、訴訟和風險管理經驗。最近，他擔任 Nouveau Monde Graphite (NYSE: NMG 和 TSXV: NOU) 的法務總裁，在此之前，他曾於 2011 年至 2019 年擔任 Atrium Innovations 的法務總裁。在 Atrium 之前，David 是 Davies, Ward, Phillips & Vineberg 企業集團的合夥人。在他的職業生涯較早時，David 曾在英國倫敦的 Clifford Chance 辦公室擔任助理，也是其債務和資本市場團隊的成員。

David 持有渥太華大學的民事法律 (LL.L.) 和通用法律 (LL.B.) 學士學位，並持有麥基爾大學的商業學士 (B.Com) 學位。他是魁北克律師公會的成員，並擁有英格蘭和威爾斯法律協會的非執業證書。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「很高興歡迎 David Torralbo 成為我們的法務總裁。」 Boulanger 先生繼續說：「David 在合併和收購方面的專業知識，以及他在私人和公共領域擁有的豐富實務法律經驗和熱誠，使他成為我們行政團隊的出色新成員。LeddarTech 在過去兩年作出重大收購，使公司能夠加速技術發展計劃，特別是在感應器融合和感知方面。這是一個策略目標，而 David 的背景正好配合我們的行政團隊，致力執行我們的策略計劃，以及致力提供卓越客戶服務，透過真正獨特的感應器解決方案，來實現 ADAS 和 AD 技術。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 1-2 級汽車供應商提供關鍵的技術構建模塊，例如 LeddarSteer™ 數字波束控制和 LeddarEngine™，它建立在 LeddarTech 的 Leddar™ 技術之上，採用專利信號採集及處理技術，以更低的成本產生更豐富、更清晰的返回信號。LeddarEngine 由高度整合的可擴展 LiDAR SoC 和軟件組合組成，讓 LiDAR 開發人員和 1-2 級汽車供應商能夠設計自己的 LiDAR 解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 120 項的專利技術（已授予或申請中）提高先進駕駛輔助系統及無人駕駛能力。

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聯絡人：

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｜電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232)｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡：InvestorRelations@leddartech.com

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