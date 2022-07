LHV Groupi 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

AS LHV Group teenis 2022. aasta II kvartalis 14,0 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis kvartaliga 16,9 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 2,1 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Vahahaldus teenis kvartaliga 234 tuhat eurot puhaskahjumit ja kindlustus 235 tuhat eurot puhaskahjumit. LHV UK Limitedi kahjumiks kujunes 2,1 miljonit eurot. Grupi omakapitali tootlus oli II kvartalis 15,3%.

Teise kvartali puhaskasum oli 1,1 miljoni euro võrra suurem kui samal ajal 2021. aastal (+8%) ja 1,6 miljoni euro võrra suurem kui käesoleva aasta I kvartalis (+13%). Grupi konsolideeritud tulud olid II kvartalis 37,9 miljonit eurot ehk 5 miljoni võrra suuremad kui aasta varem (+15%) ja edestasid 3,1 miljoni võrra I kvartali tulemust (+9%). Grupi kulud moodustasid II kvartalis 21,1 miljonit eurot, mida oli 3,2 miljonit eelmise aastaga võrreldes rohkem (+18%) ja 2,2 miljonit enam kui I kvartalis (+12%).

LHV Groupi varade maht oli II kvartali lõpus 6,53 miljardit eurot. Grupi konsolideeritud hoiused vähenesid kvartaliga 44 miljoni euro võrra 5,37 miljardi euroni (-1%; -397 miljonit eurot I kvartalis). Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 172 miljoni euro võrra 2,92 miljardi euroni (+6%; +75 miljonit eurot I kv). LHV poolt juhitud fondide koondmaht vähenes II kvartalis 103 miljoni euro võrra 1,26 miljardi euroni (-8%; +13 miljonit eurot I kvartalis). Finantsvahendajate maksete arv ulatus II kvartalis 6,4 miljoni makseni (-2% võrreldes 6,6 miljoni maksega I kvartalis).

AS-i LHV Group 2022. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum ulatus 26,4 miljoni euroni, mis on aastatagusega võrreldes 2,0 miljoni euro võrra ehk 8% suurem. AS LHV Pank teenis 6 kuuga 31,8 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 4,8 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 6 kuuga 0,9 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 0,7 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV UK Limitedi kahjumiks kujunes poolaastas 3,7 miljonit eurot.

II kvartali lõpuks jääb LHV Group kehtivast finantsplaanist maha puhaskasumi osas 3,5 miljoni euroga. Finantsplaan püsib.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2022 II kv 2021 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Neto intressitulu 27 184 22 928 52 971 43 299 Neto teenustasutulu 11 004 9 518 21 351 18 248 Neto finantstulud -343 292 -1 657 -83 Muud tegevustulud 57 43 22 82 Tulud kokku 37 903 32 780 72 687 61 545 Personalikulu -11 746 -8 007 -21 995 -15 259 Kontorikulud -923 -384 -1 446 -847 IT kulud -1 561 -993 -3 210 -1 998 Turunduskulud -655 -549 -1 612 -1 081 Muud tegevuskulud -6 195 -7 940 -11 682 -12 447 Kulud kokku -21 079 -17 872 -39 945 -31 632 Ärikasum 16 823 14 909 32 741 29 914 Kasum enne allahindlusi 16 823 14 909 32 741 29 914 Laenude ja võlakirjade allahindlused 341 791 -394 -810 Tulumaksukulu -3 177 -2 785 -5 978 -4 773 Puhaskasum 13 987 12 915 26 370 24 331 Vähemusosaluse osa 444 507 946 880 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 13 543 12 408 25 423 23 451

Bilanss, tuhandetes eurodes juuni.22 märts.22 juuni.21 Raha ja raha ekvivalendid 3 054 953 3 247 918 3 341 694 Finantsvarad 492 539 475 843 86 614 Laenud klientidele 2 943 373 2 771 767 2 418 634 Laenude allahindlus -18 838 -19 244 -17 298 Nõuded klientide vastu 9 183 6 531 5 319 Muud varad 49 646 33 604 26 704 Varad kokku 6 530 857 6 516 418 5 861 667 Nõudmiseni hoiused 5 218 411 5 247 061 4 658 731 Tähtajalised hoiused 148 154 163 314 262 762 Saadud laenud 497 048 546 215 505 867 Võlgnevused klientidele ja saadud laenud 5 863 613 5 956 590 5 427 361 Muud kohustused 172 082 113 510 61 207 Allutatud laenud 110 368 110 374 111 057 Kohustused kokku 6 146 064 6 180 474 5 599 625 Omakapital 384 793 335 944 262 043 sh vähemusosaluse osa 7 231 6 787 7 263 Kohustused ja omakapital kokku 6 530 857 6 516 418 5 861 667



LHV Groupi kvartalitulemusi mõjutasid ärimahtude kasv ning heitlik majanduskeskkond. Lisaks tavapärasele tegevusele, oli kvartal grupi jaoks aktiivne: grupp kaasas investoritelt 35 miljonit eurot uut kapitali, liitis uue tütarettevõtte EveryPay AS-i, mis võimaldab edaspidi arendada tooteportfelli, ning arendas tegevusi Ühendkuningriigis, kus toimub plaanipärane pangalitsentsi taotlemine ja organisatsiooni arendamine, LHV UK juhtkond on nüüd täielikult paigas.

Panga jaoks jätkus laenuportfelli ja ärimahtude kasv. Pangaklientide arv kasvas enam kui 13 000 võrra (+4%). Tavaklientide aktiivsus taastus sõjaeelsele tasemele, maksevahendajate vaates on toimunud stabiliseerumine. Hoiustest vähenesid maksevahendajate hoiused, kuid suurenesid tavaklientide omad. Laenudest kasvasid ettevõtete laenud 93 miljoni euro võrra ja jaelaenud 79 miljoni euro võrra. Laenuportfelli kvaliteet tervikuna on püsinud tugevana ja maksetähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt väga madal.

Panga intressitulud vastavad finantsplaanile, kuid teenustasutulusid on teenitud plaanitust vähem, samas on tulud suurenemas. Panga kulusid on tõstnud sanktsioonide rakendamiseks suurendatud ressursid.

Varahalduse tulemusi iseloomustasid keerulised olud turgudel. Suurimad aktiivselt juhitud LHV pensionifondid edestasid tootluse poolest küll kõiki konkurente, ent kvartaliga kujunes fondide M, L ja XL languseks vastavalt 1,8%, 4,0% ja 5,3%. Kui võtta arvesse ka II sambast klientide lahkumine, vähenes fondide maht kvartaliga 8%. Samas on LHV Varahaldusel õnnestunud kvartaliga suurendada turuosa Eesti pensioniturul. Aktiivseid II samba pensionikliente on LHV-l 131 tuhat.

LHV Kindlustuse ärimahtude kiire kasv jätkub ja finantstulemused paranevad, mida toetavad planeeritust paremad tulemused kindlustusvahendajate ja veebimüügi kanalites. Kindlustusklientide arv on kasvanud 149 tuhandeni, samas on klientide rahulolu kahjukäsitlusega endiselt kõrgel 97% tasemel. Kindlustuse kulud on hilisemate värbamiste tõttu plaanist väiksemad, ent tulemit mõjutab negatiivselt kasvav kahjude arv reisikindlustuses.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

„Vastuoluline majanduskeskkond on vähendanud tarbijate kindlustunnet, aga ka ettevõtete investeerimisplaane. LHV erinevatele ärivaldkondadele on see avaldanud erinevat mõju. Näeme turuosa suurenemisest tingitud kvaliteetset laenuportfellide kasvu, väljaspool virtuaalvääringu teenuste pakkujaid maksete mahtude kasvu ning erakliendi pigem aktiivset käitumist, samas on aktiivsus madalam investeerimisteenustes, kasvanud on ka meie regulatiivsed kulud.

Vastuolulises keskkonnas püsib LHV klientidele avatuna. Eestis oleme jätkuvalt keskendunud kvaliteetsele ettevõtete ja eraisikute laenuportfellile, tugevale investeerimispakkumisele koos pensionifondidega ning kindlustusele. Rahvusvaheliselt näeme oma senise finantsvahendajatele mõeldud tooteportfelliga võimalust laiendada ka e-kaubanduse valdkonda, oleme selleks Ühendkuningriigis tegemas ettevalmistusi. See koos laenutegevuse suurema algusega jääb uue aasta esimesse poolde ning vajame selleks eelnevalt pangalitsentsi.

Inflatsiooniline keskkond koos intressimäärade tõusuga on enamasti tähendanud pankadele tulude kasvu. Kõrge on püsinud ka investorite usaldus LHV vastu, mida näitas juuni alguses ellu viidud edukas aktsiaemissioon. LHV suurimateks tugevusteks on kiirus ja kohanemisvõime. Usun, et nende põhimõtete najal saame läbi ka keerulisest keskkonnast, seejuures oma ambitsioonikaid eesmärke ohverdamata.“



AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 19. juulil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_Q-ezAL2yRii0hFZxt0NOpA.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 800 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuni seisuga 350 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 149 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.



Marthi Lepik

LHV kommunikatsioonispetsialist

Telefon: 5666 2944

E-post: marthi.lepik@lhv.ee

Manused