DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus 2022: Liikevaihto, käyttökate ja tulos kasvoivat – 5G:n suosiossa nähtävissä merkittävää kasvua

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.7.2022 KLO 8.30



Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi–kesäkuu 2022

Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 483 miljoonaa euroa (476).

Käyttökate pysyi vakaana ja oli 184 miljoonaa euroa (183).

Liiketulos kasvoi 1 % ja oli 82 miljoonaa euroa (81).

Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU) 1) : Matkaviestinnän ARPU kasvoi 1 % ja oli 17,2 euroa (17,0). Kiinteän laajakaistan ARPU kasvoi 2 % ja oli 16,5 euroa (16,1). TV-liittymien ARPU kasvoi 13 % ja oli 8,2 euroa (7,2).

: Liittymämäärä: Matkaviestinverkon liittymämäärä 2) kasvoi ja oli 2 719 000 (2 695 000). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 625 000 (595 000). TV-liittymien määrä laski ja oli 240 000 (275 000).







Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 1─6/2022 1─6/2021 Muutos, % 1─12/2021 Liikevaihto 483 476 1 956 Käyttökate 184 183 0 359 osuus liikevaihdosta, % 38 38 38 Poistot ja arvonalentumiset 102 102 204 Liiketulos 82 81 1 154 osuus liikevaihdosta, % 17 17 16 Tulos ennen veroja 79 77 2 147 Tilikauden tulos 62 60 4 118 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13 12 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 18 17 17 Investoinnit 71 72 -2 191 Rahavirta investointien jälkeen 47 72 -35 174 Nettovelka 666 577 15 492 Nettovelka/käyttökate 1,8 1,6 1,4 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 106 80 64 Omavaraisuusaste, % 40 46 47 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,47 0,45 0,89 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 779 1 662 7 1 604

Toimitusjohtajan katsaus

Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko päättyi aiempaa epävakaammassa toimintaympäristössä. Venäjän Ukrainassa aloittama sota on johtanut helmikuun jälkeen globaaliin epävarmuuteen, mikä heijastuu taloudellisiin näkymiin myös Suomessa. Nopeasti kiihtynyt inflaatio on alkanut jo syödä kuluttajien ostovoimaa ja yleisimmät lainojen viitekorot ovat kääntyneet voimakkaaseen nousuun. Suomen Pankki arvioi kesäkuussa, että Ukrainassa käytävä sota hidastaa Suomen talouskasvua, heikentää näkymiä ja lisää maailmantalouden epävarmuutta. Tällä kaikella voi olla vaikutuksia myös DNA:n talousnäkymiin.

DNA:n tammi–kesäkuun 2022 taloudelliset tunnusluvut osoittavat liiketoimintamme kehittyneen kaikesta huolimatta vakaasti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 1 % ja oli 483 miljoonaa euroa (476), käyttökate pysyi vakaana ja oli 184 miljoonaa euroa (183) ja liiketulos kasvoi 1 % ja oli 82 miljoonaa euroa (81). Aiempaa hitaampaa kasvua selittävät vertailukautta korkeammat myynnin, 5G-rakentamisen, konsernipalveluiden ja energian kustannukset.

Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi 24 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,2 euroon (17,0). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 30 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto nousi 16,5 euroon (16,1). Kasvu kiinteän verkon markkinajohtajana on jatkunut.

5G-palveluiden kysyntä jatkui vahvana. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lähes 80 % kaikista DNA:n myymistä puhelimista oli jo 5G-puhelimia, kun vielä tammi–kesäkuussa 2021 niiden osuus oli vain reilu 50 %. Kysyntää kasvatti myös laajentuva 5G-verkkomme, jonka väestöpeitto oli katsauskauden päättyessä jo 70 %. 5G:n tuoma merkittävä parannus mobiiliyhteyksien nopeuteen oli selvästi todettavissa Omnitelen huhtikuussa julkaistusta mittauksesta3). Mitatut latausnopeudet DNA:n mobiiliverkossa olivat paikoin jopa kymmenkertaistuneet reilussa neljässä vuodessa.

Koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista luovuttiin Suomessa tammi–kesäkuun kuluessa lähes kokonaan. Valtakunnallisen etätyösuosituksen päättyminen alkuvuodesta on lisännyt myös DNA:lla toimistojen käyttöastetta, vaikka se on yhä kaukana pandemiaa edeltävästä ajasta. DNA:n henkilöstöllä säilyy myös jatkossa vapaus tehdä töitä paikkariippumattomasti, ja tyypillisesti toimistolla onkin kevään sekä alkukesän kuluessa käyty vain 0–2 kertaa viikossa. DNA:lla on todettu, että työntekijän vapaus valita mutkattomasti oma työaikansa ja -tapansa on hyvin tuloksellinen ja työtyytyväisyyttä kasvattava toimintamalli. DNA aikoo lähitulevaisuudessa lisätä ja uudistaa työnteon vapautta entisestään.

Jussi Tolvanen

Toimitusjohtaja

Liite: Puolivuotiskatsaus 2022, DNA Oyj (PDF)

1) ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

2) Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.

3) Omnitelen tutkimus mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksista, 3/2022. Tutkimus toteutettiin 11 alueella, jotka kattoivat 19 eri paikkakuntaa. Nämä olivat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Jyväskylä, Lahti ja Pori. Mitatut latausnopeudet vaihtelivat alueittain. Tulokset on esitetty aluekohtaisina keskiarvoina. Lisäksi tiedonsiirtonopeudet ja operaattoreiden keskinäinen järjestys vaihtelivat paikkakohtaisesti mitattujen alueiden sisällä. Tutkimus ja lisätiedot: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69937838





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Maria Strömberg, DNA Oyj, puh. 044 044 3720, maria.stromberg@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Liite