EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE– 19.7.2022 KLO 8.30

Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2022 – SaaS +24 %, oikaistu käyttökateprosentti +3 %

4-6/2022:

Kokonaisliikevaihto kasvoi 19 % ja oli 5,3 miljoonaa euroa (4,5)

SaaS-liikevaihto kasvoi 24 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 30 %

Käyttökate oli -0,1 miljoonaa euroa (0,3) ja liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1)

Oikaistu käyttökate 1 oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3) ja oikaistu liikevoitto 1 oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1)

oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3) ja oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1) Käyttökateprosentti oli -1 % (6 %) ja oikaistu käyttökateprosentti 1 oli 2 % (6 %)

oli 2 % (6 %) Julkistimme ostavamme keskusteluja tekoälyn avulla automatisoivan InteliWISEn, joka tullaan raportoimaan osana Efecte-konsernia kolmannesta neljänneksestä alkaen

1-6/2022:

Kokonaisliikevaihto kasvoi 19 % ja oli 10,4 miljoonaa euroa (8,7)

SaaS-liikevaihto kasvoi 24 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 34 %

Käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,4) ja liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (0,2)

Oikaistu käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4) ja oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2)

Käyttökateprosentti oli 1 % (5 %) ja oikaistu käyttökateprosentti oli 3 % (5 %)

Efecte julkaisi positiivisen tulosvaroituksen ja päivitti ohjeistuksensa 30.6.2022.

Ohjeistus vuodelle 2022 (30.6.2022 alkaen):

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 25 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2022 (11.2.2022-30.6.2022)

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021 Liikevaihto 5 320 4 474 10 356 8 686 17 764 Käyttökate (EBITDA) -65 256 79 442 935 Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 131 256 299 442 935 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -193 140 -177 215 450 Liikevoitto (EBIT) -193 136 -182 205 431 Oikaistu liikevoitto (EBIT)1 3 136 38 205 431 Katsauskauden tulos 450 131 458 199 412 Tulos/osake, euroa 0,07 0,02 0,07 0,03 0,07 Oma pääoma/osake, euroa 0,62 0,51 0,62 0,51 0,53 SaaS MRR 1 097 901 1 097 901 992 1 Oikaistut luvut sisältävät 0,2 miljoonan euron oikaisun liittyen epäorgaaniseen toimintaan. Vertailukauden luvut eivät sisällä oikaisuja.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Efecten kasvujuna jatkaa kulkuaan. Toisella neljänneksellä edistyimme hyvin kaikilla neljällä strategiamme osa-alueella: Kasvu, Tuote, Ihmiset sekä M&A.

Vahva SaaS-suoritus

Kasvustrategiamme perustuu siihen, että autamme asiakkaitamme digitalisoimaan ja automatisoimaan työtänsä. Toisen vuosineljänneksen aikana onnistuimme tässä hyvin, josta osoituksena SaaS-liikevaihdon kasvu oli vahva 24 %. Espanjan markkinan pilotointi edistyi ja allekirjoitimme siellä kaksi kumppanisopimusta sekä ensimmäisen asiakassopimuksen. Suunnittelemme pysyvämpää läsnäoloa Espanjassa kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Vaikka näimmekin kovaa kilpailua useista kaupoista, onnistuimme solmimaan uusia asiakassopimuksia kaikilla neljällä maantieteellisellä alueellamme (Suomi, DACH-alue, Skandinavia ja uudet markkinat). Olemme tehneet kovasti töitä markkinapeittomme kasvattamiseksi ja Efecten tarjoama onkin saatavilla nyt suoraan tai kumppaniverkostomme kautta 15 maassa EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka).

Laajensimme kyvykkyyksiämme

Tuotekehityksessä aiemmin hankitut sisäiset ja ulkoiset lisäresurssit auttoivat meitä etenemään usealla rintamalla. Keskityimme erityisesti käyttäjäkokemukseen, tuotteen laatuun ja identiteettien hallinnoinnin (Identity Governance and Administration, IGA) kehittämiseen. Toimitimme Efecte 2022.2 tuotejulkaisun mukana useita käyttöliittymäparannuksia, uuden IGA Growth -tarjoaman ja yli 60 muuta pienempää parannusta, mukaan lukien palveluntarjoaja-asiakkaitamme hyödyttävät kehittyneemmät hyväksyntätyönkulut.

Kun lanseerasimme M&A-strategiamme vuoden alussa, mainitsimme päätavoitteiksemme teknologia-alustamme vahvistamisen ja markkinaläsnäolomme kasvattamisen. InteliWISE-yrityskaupan myötä otimme ensimmäisen askeleen molemmilla alueilla: keskusteluiden automatisointi tekoälyllä vahvistaa alustaamme ja avaamme uuden suoran markkinan Puolaan. InteliWISEn lahjakas tiimi sopii myös kulttuurisesti hyvin yhteen Efecten kanssa tuoden mukanaan taitoja ja kokemusta, jotka tekevät meistä parempia yhdessä.

Olemme myös tyytyväisiä tiimimme orgaaniseen kasvuun: onnistuimme löytämään tarvitsemamme huippuosaajat ja rekrytoimaan suunnitelmamme mukaisesti. Yhdessä henkilöstön matalan vaihtuvuuden kanssa tämä johti henkilöstömäärän merkittävään 29 %:n kasvuun. Vuoden loppua kohti odotamme rekrytointitahdin hidastuvan. Seuraavalle puolivuotiskaudelle yksi päätavoitteistamme on InteliWISEn integroiminen osaksi yhtenäistä Efecte-tiimiä.

Katse tulevaisuuteen

Vaikka yleinen taloudellinen tilanne näyttääkin aiempaa pilvisemmältä, olemme edelleen luottavaisia sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkymiimme. Meillä on selkeä strategia, tiimimme on vahvempi kuin koskaan ja kasvamme vuosineljänneksestä toiseen kohti visiotamme olla palvelunhallinnan johtava eurooppalainen vaihtoehto. 27.-28.9.2022 järjestettävä Digitalize and Automate -tapahtumamme tulee olemaan taas yksi askel eteenpäin tällä matkalla. Kaikki kiinnostuneet analyytikot, sijoittajat ja median edustajat ovat myös tervetulleita tapahtumaan (lisätietoja osoitteesta www.efecte.com).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Oyj, 040 579 6210

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto, 1000 EUR 4-6/2022 4-6/2022 1-6/2022 1-6/2021 2021 SaaS 3 310 2 665 6 422 5 195 10 886 Kertalisenssit 1 7 15 7 44 Ylläpito 229 255 459 505 1 014 Palvelut 1 780 1 547 3 441 2 979 5 820 Konserni yhteensä 5 320 4 474 10 356 8 686 17 764

Efecten liikevaihto kaudella 1-6/2022 oli 10,4 miljoonaa euroa (8,7), ja se kasvoi 19 %. Suomen ulkopuolisista asiakkuuksista liikevaihtoa kertyi 2,4 miljoonaa euroa (2,1) eli noin 23 % kokonaisliikevaihdosta (24 %).

Software as a Service (SaaS) -liikevaihto kasvoi 24 % ja palveluliikevaihto 15 %. Kertalisenssien liikevaihdosta on tullut strategiamme mukaisesti merkityksetöntä. Pitkän aikavälin laskeva trendi ylläpidon liikevaihdossa jatkui. Toistuva liikevaihto (SaaS ja ylläpito) oli katsauskaudella 6,9 miljoonaa euroa (5,7), muodostaen noin 67 % kokonaisliikevaihdosta (66 %).

SaaS MRR oli 1 097 tuhatta euroa kesäkuun lopussa kasvaen 22 % vertailukaudesta. Kasvusta 15 prosenttiyksikköä kertyi vakiintuneista asiakkuuksista (nettopysyvyysaste 115 %) ja 7 prosenttiyksikköä 6/2021 jälkeen alkaneista uusista asiakkuuksista. Bruttopoistuma oli 2,2 % (4,8 %). Toistuvan liikevaihdon liukuva 12 kuukauden bruttokate oli kesäkuun lopussa 81 % (79 %). Määritämme toistuvan liikevaihdon bruttokatteen vähentämällä tuen, pilvi-infrastruktuurin, pilvioperoinnin, kolmansien osapuolten lisenssien ja korotetun palvelutason pakettien kustannukset toistuvasta liikevaihdosta jakamalla tuloksen toistuvalla liikevaihdolla.

Keskimääräinen asiakashankintakustannuksemme (CAC) oli 12 kuukauden liukuvalla ajanjaksolla laskettuna 81 tuhatta euroa (92) ja uuden voitetun asiakkaan keskimääräinen elinkaaren aikainen tuotto (LTV) oli 1 285 tuhatta euroa (469). Täten LTV/CAC-suhdelukumme oli 15,9 (5,1). Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan hankkimiskustannus ansaitaan asiakkaan elinkaaren aikana takaisin 15,9-kertaisesti. LTV/CAC-suhdeluvun poikkeuksellisen korkeaa tasoa selittävät edeltävän 12 kuukauden kaudelle osuva Kansaneläkelaitoksen (Kela) suuri tilaus sekä matala asiakaspoistuma, joka kasvattaa laskelmassa asiakkaan elinkaaren aikaista tuottoa. Määritämme asiakashankintakustannuksen kertomalla myynnin ja markkinoinnin kustannukset 0,7:llä ja jakamalla tuloksen uusien asiakkaiden määrällä. Kerroin 0,7 kuvastaa myynnin ja markkinoinnin kulujen jakautumista uusien ja vakiintuneiden asiakkuuksien välillä. Määritämme elinkaaren aikaisen tuoton jakamalla uusien asiakkaiden tilauksien MRR:n bruttopoistumalla, kertomalla tuloksen toistuvan liikevaihdon bruttokatteella ja jakamalla tuloksen uusien asiakkaiden määrällä.

Palveluliikevaihto kehittyi hyvin kasvaen 15 %. Strategiamme mukaisesti keskitymme kasvattamaan SaaS-liiketoimintaamme. Palveluliiketoimintamme tarkoituksena on tukea käyttöönottoja yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. SaaS muodosti jo 62 % liikevaihdostamme (60 %).

Efecten käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,4) ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa (0,2). Kasvuinvestoinnit vaikuttivat suunnitelmamme mukaisesti kannattavuuteemme.

Efecten oikaistu käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4) ja oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2). Oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto lasketaan poistamalla käyttökatteesta ja liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Vertailukaudella nämä erät liittyivät epäorgaaniseen toimintaan ja olivat määrältään 0,2 miljoonaa euroa.

Tuloverot olivat 0,7 miljoonaa euroa positiiviset (-0,0) johtuen verotuksessa hyödyntämättömien tappioiden osittaisesta kirjaamisesta laskennalliseksi verosaamiseksi taseeseen. Vuosilta 2013-2020 vahvistettujen tappioiden määrä on Efecte Finland Oy:n osalta yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja Efecte Oyj:n osalta 3,5 miljoonaa euroa. Kokonaisverovaikutus 20 % on 1,3 miljoonaa euroa, josta 0,7 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen katsauskauden aikana.

Veroina on huomioitu konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt Suomessa.

Katsauskauden tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,2).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 13,5 miljoonaa euroa (11,2). Omavaraisuusaste oli 47 % (46 %) ja nettovelkaantumisaste -43 % (-239 %).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 0 euroa (0). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (7,3).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,6 miljoonaa euroa (1,3) ja investointien rahavirta -6,5 miljoonaa euroa (-0,3). Investointien rahavirtaan vaikutti merkittävästi InteliWISE-yrityskauppaa edeltänyt 5,9 miljoonan euron rahasiirto välittäjän hallinnoimalle tilille Puolaan. Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,3) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista. Rahoituksen rahavirta oli 0,1 miljoonaa euroa (0,9). Rahoituksen rahavirta syntyi osakemerkinnöistä yhtiön optioilla.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Katsauskauden aikana autoimme jälleen asiakkaitamme digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään maaliskuussa päivitetyn strategiamme mukaisesti. Palvelunhallinta-alustamme kattaa kolme ratkaisualuetta: IT-palvelunhallinta (IT Service Management, ITSM), yrityspalveluiden hallinta (Enterprise Service Management, ESM) ja identiteettien hallinnointi (Identity Goveranance and Administration, IGA).

Vaikka maailma ympärillämme jälleen kerran muuttui Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen myötä, suoriuduimme hyvin ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Tuomitsemme vahvasti Venäjän toimet ja olemme tukeneet Ukrainaa monilla tavoin, muun muassa lahjoituksilla. Meillä ei ole asiakkaita tai kumppaneita Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Vaikka jotkin asiakkaamme toimivat alueilla, joihin sota välittömästi vaikuttaa, oli sodalla vain vähäisiä vaikutuksia liiketoimintaamme.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana SaaS-liikevaihtomme kasvoi 24 % niin vakiintuneiden kuin uusienkin asiakkaiden kysynnän tukemana. Liukuvalla 12 kuukauden ajanjaksolla 67 % SaaS MRR-kasvusta tuli vakiintuneilta asiakkailtamme. Autoimme asiakkaitamme laajentamaan Efecten käyttöä ITSM- ja kasvavissa määrin myös ESM-skenaarioissa kuten henkilöstöhallinnossa, talouspalveluiden hallinnassa ja asiakaspalvelussa. IGA-ratkaisumme menestyi erityisen hyvin, kun lukuisat vakiintuneet ja uudet asiakkaat ottivat ratkaisun käyttöön. Katsauskaudella voitimme 21 uutta asiakkuutta, joista 10 kumppaniverkostomme kautta.

Suorat markkinamme Suomessa, Skandinaviassa ja DACH-alueella jatkoivat kasvuaan. Rakensimme samalla myynti- ja markkinointikyvykkyyksiä uusille kohdemarkkinoille kumppaniverkostomme avulla. Toisen neljänneksen aikana solmimme ensimmäiset kumppanuutemme Espanjassa, Romaniassa ja Etelä-Afrikassa sekä allekirjoitimme uusia asiakassopimuksia Puolassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Keskityimme jo olemassa olevien kumppanien myynnin tukemiseen, mutta jatkoimme myös uusien kumppaniehdokkaiden kartoittamista useilla EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) markkinoilla.

Aloitimme ensimmäisen puolivuotiskauden aikana pilottihankkeen uuden suoran markkinan avaamiseksi Espanjassa hyödyntäen tähän Suomesta käsin toimivaa espanjantaitoista henkilöstöä. Allekirjoitimme sopimuksen kahden kumppanin ja yhden asiakkaan kanssa, mikä rohkaisi meitä myös suunnittelemaan pysyvämpää läsnäoloa Espanjassa kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Toisella neljänneksellä Business Finland myönsi meille 50 000 euron tuen tarjoamamme pilotointiin ja markkinoille menon tukemiseen Espanjassa.

Onnistuimme myös palveluliiketoiminnassa palveluliikevaihdon kasvaessa 15 % ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Kasvua tuki niin vakiintuneiden kuin uusienkin asiakkaiden vahva kysyntä. Olemme strategiamme mukaisesti keskittyneet SaaS-kasvuun, ja toimimme näin jatkossakin. Palveluliiketoiminnalla on tärkeä rooli asiakaskäyttöönottojen ja käytön laajentamisen mahdollistamisessa. Samalla saamme korvaamatonta tietoa asiakkaidemme tarpeista, mitä voimme hyödyntää tuotteidemme ja toimintamme kehityksessä.

Julkaisemamme uusi kumppanuus Device42:n kanssa lisäsi kilpailukykyämme suurten yritysten monimutkaisissa IT-ympäristöissä agentittoman IT-omaisuuden tunnistamisen ja riippuvuuksien kartoittamisen avulla. Teimme aiemmin yhteistyötä Device42:n kanssa yksittäisissä sopimuksissa ja päätimme käynnistää täysimittaisen kumppanuuden myönteisten kokemusten ja asiakaspalautteen perusteella.

Pitkän aikavälin trendi, jossa asiakkaat luopuvat perinteisestä lisenssi- ja ylläpitomallista jatkui. Odotamme tämän trendin jatkuvan tulevaisuudessakin.

HENKILÖSTÖ

Täyspäiväisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli katsauskauden lopussa 141 henkilöä (109). Henkilöstöstä 118 oli Suomessa (90), 7 Ruotsissa (7), sekä 17 Saksassa (12). Keskimäärin henkilöstöä oli toisella vuosineljänneksellä 138 (109) ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 134 (108). Keskusorganisaatiomme Suomessa tukee asiakkaita, kumppaneita ja myyntiä kaikilla markkinoillamme ja sen työntekijämäärä sisältää myös uusista markkinoista vastaavat toimintomme

Yhtiön johtoryhmän kokoonpano katsauskauden lopussa oli seuraava: Niilo Fredrikson (toimitusjohtaja), Taru Mäkinen (talousjohtaja), Niina Hovi (henkilöstö ja kulttuuri), Steffan Schumacher (myynti, markkinointi ja palvelut), Topias Marttila (teknologia) ja Santeri Jussila (tuotteet).

MARKKINANÄKYMÄT

Odotamme kaikkien ratkaisualueidemme (ITSM, ESM ja IGA) markkinoiden jatkavan kasvuaan, kun yhä useammat yhtiöt seuraavat digitalisoitumisen ja palvelullistamisen (kaiken tarjoaminen palveluna) megatrendiä. Eri toimialoilla toimivat yritykset etsivät pilvipohjaisia ratkaisuita digitalisoidakseen ja automatisoidakseen toimintaansa ja ollakseen ketterämpiä, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksia.

Siirtyminen paikallisesti asennetuista ohjelmistoista pilveen tulee myös jatkumaan. Pilvipalveluiden käyttöaste on saavuttanut Pohjoismaissa 70 %, vastaavan luvun ollessa muun Euroopan osalta edelleen vain noin 40 %. Palvelunhallinnan ratkaisut ovat todella pysyviä ja niiden vaihtosykli on usein viisi vuotta tai pidempi.

Arvioimme pilvipohjaisen ITSM- ja ESM-markkinan kooksi Euroopassa noin 1,2 miljardia euroa ja IGA-markkinan kooksi noin 1,3 miljardia euroa. Analyytikot arvioivat näiden markkinoiden kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana keskimäärin yli 15 % vuosittain. Tällä hetkellä markkinaa jakamassa on muutama vahva globaali toimija ja useita pienempiä paikallisia toimittajia.

Olemme viime aikoina havainneet eurooppalaisten asiakkaidemme priorisoivan tietosuojaa, turvallisuutta ja datan sijaintia enemmän kuin aiemmin. Muutos on erityisen näkyvää julkisen sektorin toimijoiden päätöksissä siirtyä pois globaaleista pilvipohjaisista alustoista. Kilpailukykyinen tuotteemme yhdistettynä eurooppalaisten asiakkaidemme tietosuojaa, turvallisuutta ja datan sijaintia koskevat huolet huomioivaan pilvitoimitusmalliin antaa meille enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan.

Työn digitalisoimisen ja automatisoimisen markkina on edelleen vahva ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja nykyinen makrotaloudellinen epävarmuus vaikuttavat niihin vähemmän kuin moniin muihin toimialoihin ja markkinoihin. Meillä ei ole asiakkaita tai kumppaneita Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa ja olemme hyvässä asemassa siirtääksemme kasvavia kustannuksia asiakkaillemme. Inflaatiosta johtuva kulupaine ja kilpailupaineet paikallisten sekä globaalien toimijoiden suunnalta edellyttävät, että menestyäksemme meidän on pysyttävä valppaina ja toteutettava vakaasti strategiaamme.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitys eteni katsauskaudella vauhdilla. Hyödynsimme lisääntyneitä sisäisiä ja ulkoisia resurssejamme ja edistyimme usealla saralla, erityisesti käyttäjäkokemuksen, tuotteen laadun sekä identiteettien hallinnan (IGA) kehittämisessä. InteliWISE-yrityskauppa edelleen vahvistaa alustaamme mahdollistamalla keskusteluiden automatisoimisen tekoälyllä.

Kokemus on palveluiden merkittävin erottava tekijä. Asiakaskokemus sekä työntekijäkokemus hallitsevat yritysten päättäjien prioriteettilistoja, ja ohjelmistojen käyttäjäkokemuksella on suuri merkitys nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Käynnistimme viime vuonna hankkeen itsepalvelukokemuksemme uudistamiseksi ja käyttökokemuksen päivittämiseksi ammattikäyttäjille, jotka käyttävät Efecteä jokapäiväisenä työkalunaan.

Seuraavan sukupolven itsepalvelukäyttöliittymämme saavutti beta-vaiheen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja toisella vuosineljänneksellä pilotoimme sitä asiakkaillamme ja kehitimme sitä edelleen. Valmistuessaan uusi käyttöliittymä tarjoaa asiakkaillemme ja heidän loppukäyttäjilleen täysin uudistetun itsepalvelukokemuksen ja sisältää monia asiakkaidemme pyytämiä ominaisuuksia. Efecte 2022.2 tuotejulkaisun mukana toimitimme ensimmäiset uudistukset ammattikäyttäjien käyttöliittymään, mukaan lukien uudet navigaatiopaneelit ja otsikkokentät.

Kehitimme ja toimitimme myös 90 pienempää laatu- ja turvallisuusparannusta 2022.1. ja 2022.2 tuotejulkaisujen yhteydessä, esimerkiksi parannuksia tekoälyä hyödyntävään Virtual Coach -toiminnallisuuteen, laajennetut Excel-raportit, parannetun prosessinhallinnan raportoinnin, parannellut hyväksyntätyönkulut palveluntarjoaja-asiakkaillemme ja useita käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä parannuksia. Parannukset auttavat tuhansia Efecteä päivittäin päätyökalunaan käyttäviä IT- ja muita ammattilaisia. Pienillä yksityiskohdilla on merkitystä näille ammattikäyttäjille – ja näemme paljon vaivaa tarjotaksemme heille parhaan mahdollisen kokemuksen.

Saimme useita todisteita IGA:n sopivuudesta markkinoille, kun kehitimme ja julkaisimme menestyksekkäästi IGA Starter ja IGA Growth -paketit. Useat ennätysnopeat käyttöönotot osoittivat, että kykenemme toimittamaan lupauksemme yksinkertaisesta ja helposta identiteetinhallinnasta.

InteliWISE-yrityskaupan myötä lisäämme keskusteluita automatisoivan tekoälyn (conversational AI) vahvistamaan alustaamme. Tämä mahdollistaa töiden digitalisoimisen ja automatisoimisen poikkeuksellisilla kokemuksilla kaikille osapuolille. Asiakkaamme voivat nostaa työntekijäkokemuksen seuraavalle tasolle ja digitalisoida ja automatisoida minkä tahansa palveluprosessin aiempaa kattavammin.

Aiemmin suunnitellulla ja kommunikoidulla tavalla kasvatimme tuotekehitysinvestointeja katsauskauden aikana ja odotamme kehitysmenojen prosenttiosuuden liikevaihdosta pysyvän tavallista korkeampana myös koko vuoden 2022 osalta. Efecten tuotekehityskulut katsauskaudella olivat 2,3 miljoonaa euroa (1,5). Tuotekehityskuluksi kirjattiin 1,6 miljoonaa euroa (1,2). Lisäksi 0,7 miljoonaa euroa (0,3) aktivoitiin taseeseen. Julkinen rahoitus kattoi 0,0 miljoonaa euroa (0,0) tuotekehityskuluista. Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat Efecte Finland Oy:ssä. Oman henkilöstömme lisäksi käytämme alihankkijoita tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot kausilta H1/2020-H1/2022:

H1/2022 H1/2021 H1/2020 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot (miljoonaa euroa) 2,3 1,5 1,3 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,

% liikevaihdosta 22% 17% 18%

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Esther Donatz, Pertti Ervi, Turkka Keskinen ja Päivi Rekonen, ja Eric Gustavsson valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 6 242 873 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 11 433 omaa osaketta, noin 0,2 % kaikista osakkeista.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 15,35 euroa, alin kurssi 10,40 euroa ja päätöskurssi 11,60 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päätöskurssilla noin 72,3 miljoonaa euroa, joka ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.6.2022 yhteensä 2 604 omistajaa (2 865). Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 30.6.2022:

Osakkeenomistaja Osakkeet % 1 First Fellow Oy 810 499 12,98 2 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 469 269 7,52 3 Oy Fincorp Ab 419 337 6,72 4 Op-Suomi Mikroyhtiöt -Erikoissijoitusrahasto 359 363 5,76 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 290 909 4,66 6 Montonen Markku 210 571 3,37 7 Nordea Nordic Small Cap Fund 111 662 1,79 8 Ervi Pertti 89 934 1,44 9 Säästöpankki Pienyhtiöt 80 000 1,28 10 Urpalainen Jörgen 72 181 1,16



Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli katsauskauden lopussa yhteensä noin 2,4 %. Lisäksi toimitusjohtajan optiot oikeuttavat merkitsemään osakkeita määrän, joka vastaa noin 2,3 % osakekannasta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli yhteensä noin 26,4 % kaikista osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 450 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 620 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja noudattaen muita osakeyhtiölain vaatimuksia. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2018

Optio-ohjelmaan 2018 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen.

Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A-, B- ja C-sarjoihin. A-sarja koostuu 170 000 optio-oikeudesta (joista 163 750 on allokoitu ja merkitty), joiden merkintähinta on 5,75 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2021-31.5.2022; B-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 134 325 on allokoitu ja 17 333 merkitty), joiden merkintähinta on 5,00 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2022-31.5.2023; sekä C-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 140 000 on allokoitu), joiden merkintähinta on 4,39 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2023-31.5.2024.

Optio-ohjelmaan 2018 liittyy hallituksen määrittelemä optionhaltijoita koskeva osakkeiden omistusvelvoite.

Optio-ohjelma 2021

Optio-ohjelmaan 2021 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A-, B- ja C-sarjoihin. A-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta (joista 149 350 on allokoitu), joiden merkintähinta on 15,55 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2024-31.5.2026; B-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta, joiden merkintähinta on 11,23 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2025-31.5.2027; sekä C-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta, joiden merkintähinta on 20 päivän volyymipainotettu keskikurssi Q1/2023 tulosjulkistuksen jälkeen ja merkintäaika 2.5.2025-31.5.2027. A-sarjan optiot allokoitiin vuonna 2021, B-sarjan optiot vuonna 2022 ja C-sarjan optiot on tarkoitus allokoida vuonna 2023.

Optio-ohjelmaan 2021 liittyy hallituksen määrittelemä optionhaltijoita koskeva osakkeiden omistusvelvoite.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Efecte teki 27.5.2022 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen InteliWISE S.A.:n (”InteliWISE”) osakkeenomistajille kaikkien näiden omistamien InteliWISEn osakkeiden hankkimisesta Efectelle ja toteutti 1.7.2022 ostotarjouksen 90,03 %:sta InteliWISEn osakkeita. 90,03 %:sta InteliWISEn osakkeita maksettiin 5,2 miljoonaa euroa. Selvityspäivän jälkeen InteliWISE yhdistetään Efecten konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä 1.7.2022 alkaen.

Efecte allekirjoitti 1.7.2022 rahoitussopimuksen suuren suomalaisen pankin kanssa yhteensä enintään 2 miljoonan euron pankkilainasta InteliWISEa koskevan yrityskaupan rahoittamiseksi. Laina on vakuudellinen ja nostetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä suuruudeltaan 1,8 miljoonaa euroa nostettiin heinäkuun 2022 alussa, ja toinen erä suuruudeltaan 0,2 miljoonaa euroa nostetaan, kun jäljellä olevien osakkeenomistajien osakkeet lunastetaan. Lainan vakuuksia ja takausta koskevat seikat on sovittu lainan myöntäjän kanssa.

Lainan lyhennyksistä yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa suoritetaan neljännesvuosittaisissa tasaerissä alkaen syyskuussa 2022 ja päättyen kesäkuussa 2026 ja jäljelle jäävä 1,1 miljoonan euron erä maksetaan kertasuorituksena kesäkuussa 2026. Efecte voi maksaa lainan takaisin myös tätä aiemmin.

Efecte tiedotti 6.7.2022, että Yhtiön hallitus on samana päivänä päättänyt suunnatusta osakeannista InteliWISEn toimitusjohtajalle, teknologiajohtajalle ja suurimmalle osakkeenomistajalle, jossa Yhtiö antaa yhteensä enintään 111 801 uutta Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 1,8 %:n osuutta kaikista Efecten osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Osakemerkinnöistä saatava tulo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen merkintähinta on 11,12 euroa, mikä vastaa Efecten osakkeen 30 päivän volyymipainotettua keskikurssia ennen ostotarjouksen julkaisemista. Osakkeiden merkintäaika on 14.-27.7.2022.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Mahdolliset häiriöt ohjelmistossa, oman palvelun operoinnissa, ulkoistetussa konesalissa ja verkkoyhteyksissä voivat aiheuttaa häiriöitä palvelussa, jotka voivat johtaa korvausvelvoitteisiin, mainehaittoihin ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Nämä seuraukset voivat jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Tietoturvaan liittyvät riskit, kuten tahattomat tai tahalliset tietoturvaloukkaukset kuten ohjelmistohaavoittuvuudet ja ransomware-hyökkäykset voivat aiheuttaa asiakkaisiin tai kolmansiin osapuoliin kohdistuvia korvausvastuita sekä merkittäviä mainehaittoja.

Kilpailu osaavasta henkilöstöstä IT-alalla kiristyy. Mikäli yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi tuotteiden ja palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta. Osa tuotekehityksestä ja palveluliiketoiminnasta tapahtuu alihankintana. Alihankkijayritysten toiminnan tai alihankintasuhteen häiriintyessä vaikutus on vastaava kuin osaavan henkilöstön puuttuessa.

Inflaatio on kiihtynyt merkittävästi vuoden 2022 aikana. Vaikka useimmat asiakassopimuksemme mahdollistavat hintojen korottamisen myös kiinteän sopimuskauden aikana, erityisesti joidenkin julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmittujen sopimusten ehdot saattavat rajoittaa yhtiön oikeutta muuttaa hinnoittelua tuotantokustannusten noustessa. Mikäli inflaatio nousee edelleen, yhtiö ei välttämättä pysty hinnoittelemaan kasvavia tuotanto- ja muita kustannuksia eteenpäin.

Strategiansa mukaisesti Efecte pyrkii toteuttamaan yritysjärjestelyitä. Toteuttettuihin ja mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, kuten epäonnistuminen kohteen integroinnissa, avainhenkilöiden sitouttamisessa, kaupan kohteen ennustettua huonompi taloudellinen kehitys ja transaktioon liittyvät erimielisyydet, oikeudenkäynnit tai korvausvaatimukset ovat kasvaneet InteliWISE-yrityskaupan myötä.

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai takuuvastuisiin liittyvää ylimääräistä työtä, joista voi aiheutua kuluja tai vastuita. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Asiakkaiden mahdollinen tyytymättömyys voi johtaa korvausvaatimuksiin, negatiiviseen julkisuuteen ja tulevien liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen.

Kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen tehtävät panostukset lisäävät kiinteitä kustannuksia esimerkiksi etupainotteisen rekrytoinnin ja kumppaniohjelmaan tehtävien panostusten kautta. Panostukset voivat alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi tai hitaammaksi.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit, kuten oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille ja kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta ovat Efectelle merkittäviä. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella arvioinnilla.

Efectellä on asiakkaidensa kanssa sopimuksia henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Sovittujen tai tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkominen voi johtaa merkittäviin korvausvelvoitteisiin tai mainehaittoihin.

Efecte toimii useilla sääntelyalueilla ja Efectellä on asiakkaita sekä kumppaneita myös yhtiön omien sääntelyalueiden ulkopuolella. Altistuminen useille sääntelyalueille ja verojärjestelmille nostaa oletetun tai todellisen velvoitteiden laiminlyönnin riskiä.

Yhtiön oman pääoma on riittävällä tasolla kannattavuuskehityksen jatkuessa suunnitellusti. Mikäli liiketoimintaympäristöstä tai muista syistä johtuen kannattavuuskehitys olisi selvästi suunniteltua heikompaa, voisi yhtiö joutua vahvistamaan omaa pääomaansa yhtiölle epäedullisilla ehdoilla.

Koronaviruspandemiaan kiihtyminen voisi aiheuttaa Efecten asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden päätöksenteon ja hankintaprosessien hidastumista, hankintojen viivästymistä ja voimassa olevien tilausten irtisanomista. Mikäli pandemia vaikuttaisi samanaikaisesti useisiin työtekijöihin tai alihankkijoihin, voisi pandemiasta aiheutua asiakasprojektien viivästymisiä tai muuta haittaa asiakastyytyväisyydelle.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 35 miljoonaan euroon, ylläpitää SaaS-liikevaihdon yli 20 %:n keskimääräinen kasvu ja saavuttaa kaksinumeroinen käyttökateprosentti.

Orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä tulla lopulta Euroopan suurimmaksi palvelunhallinnan toimittajaksi yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli 25 % käyttökateprosentilla.

Ohjeistus vuodelle 2022 (30.6.2022 alkaen)

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 25 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2022 (11.2.2022-30.6.2022)

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-9/2022 1.11.2022.

Efecte Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkelä, 040 507 1085

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Oyj, puh. 040 579 6210

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään webcast tiistaina 19.7.2022 klo 15.00. Osallistujat voivat rekisteröityä webcast-lähetykseen osoitteessa https://efecte.videosync.fi/2022-q2. Webcast järjestetään englanniksi ja osallistujat voivat esittää kysymyksiä kirjallisesti webcast-portaalissa. Tallenne webcastista sekä esitysmateriaalit tullaan julkaisemaan yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.efecte.com.

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

www.efecte.com

-----

Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista ja erittely oikaistun käyttökatteen ja käyttökatteen välisistä eristä

2. Liitetiedot

3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista sekä erittely oikaistun käyttökatteen ja käyttökatteen välisistä eristä

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 1-6/2022 1-6/2021 2021 Liikevaihto 10 356 8 686 17 764 Liiketoiminnan muut tuotot 31 30 50 Materiaalit ja palvelut -1 058 -922 -1 832 Henkilöstökulut -6 702 -5 650 -11 107 Liiketoiminnan muut kulut -2 548 -1 703 -3 940 Käyttökate (EBITDA) 79 442 935 Muut poistot -256 -227 -485 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -177 215 450 Liikearvon poistot -5 -9 -19 Liikevoitto (EBIT) -182 205 431 Rahoitustuotot ja -kulut -18 -4 -9 Voitto ennen veroja -199 201 422 Tuloverot 657 -2 -11 Katsauskauden tulos 458 199 412



KONSERNIN TASE

(1 000 EUR) 6/2022 6/2021 12/2021 Pysyvät vastaavat Kehittämismenot 1 674 1 207 1 212 Aineettomat oikeudet 129 183 156 Liikearvo - 14 5 Muut pitkävaikutteiset menot 7 - 9 Koneet ja kalusto 94 21 106 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset 714 55 52 Lyhytaikaiset saamiset 9 240 2 401 2 495 Rahavarat 1 668 7 318 6 508 Varat yhteensä 13 526 11 199 10 541 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80 80 80 Osakeanti 121 855 23 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 819 10 912 11 779 Kertyneet voittovarat -8 132 -8 780 -8 573 Oma pääoma yhteensä 3 888 3 067 3 308 Lyhytaikaiset velat Saadut ennakot 5 259 4 584 3 310 Ostovelat 723 301 468 Muut velat 854 763 819 Siirtovelat 2 802 2 484 2 636 Velat yhteensä 9 637 8 132 7 233 Oma pääoma ja velat yhteensä 13 526 11 199 10 541

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 1-6/2022 1-6/2021 2021 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -199 201 422 Oikaisut tilikauden tulokseen 279 241 504 Käyttöpääoman muutos 1 510 897 -89 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -18 -4 -9 Maksetut verot -1 -2 -11 Liiketoiminnan nettorahavirta 1 571 1 332 818 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin



-677



-277 -608 Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista -5 872 - - Investointien nettorahavirta -6 549 -277 -608 Rahoituksen rahavirrat Osakeannit 138 872 906 Rahoituksen nettorahavirta 138 872 906 Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 840 1 927 1 117 Rahavarat tilikauden alussa 6 508 5 391 5 391 Rahavarat tilikauden lopussa 1 668 7 318 6 508

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(1 000 EUR) 30.6.2022 30.6.2021 Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 80 80 Osakepääoma 30.6. 80 80 Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80 Vapaa oma pääoma Osakeanti 1.1. 23 - Osakkeiden rekisteröinti -23 - Rekisteröimätön osakeanti 121 855 Osakeanti 30.6. 121 855 Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1. 11 779 10 895 Osakeanti 30.6 40 17 Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 30.6. 11 819 10 912 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -8 573 -8 976 Muuntoerot -17 -3 Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6. -8 590 -8 979 Tilikauden voitto (tappio) 458 199 Vapaa oma pääoma yhteensä 3 808 2 987 Oma pääoma yhteensä 3 888 3 067



ERITTELY OIKAISTUN KÄYTTÖKATTEEN JA KÄYTTÖKATTEEN VÄLISISTÄ ERISTÄ

(1 000 EUR) 1-6/2022 1-6/2021 2021 Oikaistu käyttökate (EBITDA) 299 442 935 Liiketoiminnan muut kulut -220 - - Käyttökate (EBITDA) 79 442 935

Oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto lasketaan poistamalla käyttökatteesta ja liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Vertailukaudella nämä erät liittyivät epäorgaanisiin toimiin ja olivat määrältään 0,2 miljoonaa euroa.

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR) 1-6/2022 1-6/2021 2021 SaaS 6 442 5 195 10 886 Kertalisenssit 15 7 44 Ylläpito 459 505 1 014 Palvelut 3 441 2 979 5 820 Konserni yhteensä 10 356 8 686 17 764

2.3. Osakemäärän kehitys

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm 1.1.2021 6 056 623 Osakemerkintä optioilla 28 500 30.6.2021 6 085 123 Osakemerkintä optioilla 150 750 31.12.2021 6 235 873 Osakemerkintä optioilla 7 000 30.6.2022 6 242 873

30.6.2022 Efecte Oyj:n hallussa on 11 433 omaa osaketta, noin 0,2 % osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 30.6.2022, 30.6.2021 ja 31.12.2021.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 (tuhatta euroa) Vuokranmaksun vakuudet 56 51 52 Yrityskiinnitykset 1 000 1 000 1 000 Yhteensä 1 056 1 051 1 052

Leasingsopimuksista maksettavat määrät 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 (tuhatta euroa) Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 56 70 50 Myöhemmin maksettavat 65 28 9 Yhteensä 121 98 59



Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2–5 %:n jäännösarvoon.

Muut vastuusitoumukset

Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloja koskeva kolmen vuoden pituinen vuokrasopimus, joka alkoi 1.4.2021. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu on noin 339 tuhatta euroa.

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 (tuhatta euroa) Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 269 165 213 Myöhemmin maksettavat 251 420 233 Yhteensä 520 585 446

3. Tunnusluvut

(1 000 EUR) 1-6/2022 1-6/2021 2021 2020 Liikevaihto 10 356 8 686 17 764 14 888 SaaS 6 442 5 195 10 886 8 806 Kertalisenssit 15 7 44 93 Ylläpito 459 505 1 014 1 010 Palvelut 3 441 2 979 5 820 4 980 Liikevaihto Suomesta 7 957 6 569 13 365 11 314 Liikevaihto ulkomailta 2 399 2 118 4 339 3 574 Kotimaisen liikevaihdon osuus 77 % 76 % 75 % 76 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus 23 % 24 % 25 % 24 % Toistuva liikevaihto

(recurring revenue) 6 901 5 700 11 900 9 815 Toistuva liikevaihto, osuus

liikevaihdosta % 67 % 66 % 67 % 66 % SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa 1 097 901 992 808 Liikevaihdon kasvu % 19,2 % 17,5 % 19,3 % 7,6 % Käyttökate (EBITDA) 79 442 935 126 Käyttökate (EBITDA) % 0,8 % 5,1 % 5,3 % 0,8 % Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 299 442 935 126 Oikaistu käyttökate (EBITDA) % 2,9 % 5,1 % 5,3 % 0,8 % EBITA -177 215 450 -314 EBITA % -1,7 % 2,5 % 2,5 % -2,1 % Liikevoitto (EBIT) -182 205 431 -332 Liikevoitto (EBIT) % -1,8 % 2,4 % 2,4 % -2,2 % Oikaistu liikevoitto (EBIT)1 38 205 431 -332 Oikaistu liikevoitto (EBIT) % 0,0 % 2,4 % 2,4 % -2,2 % Tilikauden tulos 458 199 412 -368 Tulos/osake (EPS), euroa 0,07 0,03 0,07 -0,06 Oma pääoma/osake, euroa 0,62 0,51 0,53 0,33 Taseen loppusumma 13 526 11 199 10 541 8 712 Oma pääoma 3 888 3 067 3 308 1 999 Korollinen nettovelka -1 668 -7 318 -6 508 -5 391 Sijoitetun pääoman tuotto % 26 % 16 % 16 % -16 % Omavaraisuusaste % 47 % 46 % 46 % 35 % Nettovelkaantumisaste % -43 % -239 % -197 % -270 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1 622 1 242 2 630 2 203 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, %

liikevaihdosta 16 % 14 % 15 % 15 % Henkilöstö keskimäärin kauden

aikana 134 107 114 103 Henkilöstö kauden lopussa 141 109 125 106 Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) 6 226 023 6 056 240 6 136 005 5 955 842 Ulkona olevat osakkeet kauden

lopussa 6 231 440 6 068 719 6 219 469 6 032 334 1 Oikaistut luvut sisältävät 0,2 miljoonan euron oikaisun liittyen epäorgaanisiin toimiin. Vertailukauden luvut eivät sisällä oikaisuja.

Liite