Ibexa publie des résultats semestriels record et nomme Bertrand Maugain au poste de PDG

La stratégie "B2B-first" de l’éditeur de DXP porte ses fruits et accélère sa croissance avec un changement de leadership.

Oslo, Norvège, le 19 juillet 2022 Ibexa, le fournisseur de la plateforme d'expérience numérique B2B (DXP) a enregistré des résultats records pour le premier semestre 2022, grâce à sa stratégie claire pour aider les entreprises B2B dans leur transformation numérique par étapes et en renforçant son écosystème de partenaires . Les six derniers mois ont marqué le début d'une nouvelle poussée de croissance et d'expansion pour Ibexa, depuis que la société a rejoint le groupe QNTM à la fin de l'année dernière.

Des ventes à 40 % de croissance

Le premier semestre 2022 a vu des résultats supérieurs aux attentes. Alors qu'Ibexa a battu des records trimestre après trimestre au cours des deux dernières années, le premier semestre 2022 montre un bond marqué avec une augmentation de 40% d'une année sur l'autre des nouvelles ventes. "Nous rencontrons une vraie traction sur le marché européen avec une adéquation claire entre le produit et les besoins des entreprises B2B en Europe", déclare Bertrand Maugain, nouveau PDG d'Ibexa.

"C'est fantastique de ressentir cet engouement sur le marché et de permettre aux entreprises B2B de faire face à la complexité de leurs modèles commerciaux et de se réinventer dans cette ère post-Covid compliquée. Ces résultats prouvent aussi que le marché comprend la valeur d'une DXP dédiée au B2B.

D’ailleurs, au cours de la même période, la durée de vie moyenne des clients est passée de 7 à 8,5 ans, ce qui est bien au-delà des normes du secteur. Cela souligne qu'Ibexa DXP a véritablement un impact stratégique et convainc sur le long terme grâce une innovation pertinente dans la transformation numérique B2B.

Changement de PDG et 50 nouveaux collègues

Afin de soutenir cette croissance et d'enrichir le formidable vivier de talents d'Ibexa, un plan de recrutement ambitieux (en R&D et en Ventes & Marketing) permettra d'augmenter le nombre d'employés de 50 % dans les 12 prochains mois. De plus, un changement de direction est entré en vigueur le 1er juillet, avec Bertrand Maugain (qui travaille chez Ibexa depuis 2004) prenant le relais en tant que PDG de l'entreprise, tandis que l'ancien PDG, Morten Ingebrigtsen, poursuit son mandat chez Ibexa et devient SVP Product & Stratégie.

« L’investissement R&D dans notre plateforme au cours des cinq dernières années - nous avons doublé la taille de nos effectifs ingénierie - a vraiment porté ses fruits. Nous avons développé avec succès une plateforme moderne prête pour le cloud qui est à la fois composable et avec une approche « tout-en-un ». Nos partenaires peuvent en tirer parti pour mettre en œuvre des projets DXP plus rapides et de meilleure qualité tandis que nos clients peuvent transformer leur entreprise étape par étape au bon rythme en fonction de leur maturité numérique. Nous continuerons d'innover pour conserver notre avantage dans le secteur B2B, il s'agit désormais d'accélérer la R&D, le marketing et les ventes avec notre réseau de partenaires », déclare Morten Ingebrigtsen, SVP Product & Strategy.

Réinventer la vente numérique complexe

Que pouvez-vous attendre d'Ibexa DXP ? Des investissements en R&D sont réalisés pour renforcer ce qui fait d'Ibexa DXP le meilleur moyen de transformer des expériences de vente complexes (avec des produits et des processus complexes) avec la combinaison idéale de contenu marketing riche, d'informations sur les produits (PIM), de personnalisation, de commerce électronique et de capacités de portail.

"Notre approche API-first et "composable” est une base fantastique pour accélérer le développement de notre technologie. J'ai hâte par exemple de voir Ibexa DXP avec un CDP en son cœur dans quelques semaines ainsi que des innovations phare en matière d'interopérabilité et de commerce électronique. Nous avons des nouveautés passionnantes à dévoiler prochainement", déclare le PDG Bertrand Maugain.

Ibexa prévoit une forte poussée marketing et un engagement encore plus fort auprès de ses partenaires. « Notre modèle 100 % co-marketing et co-vente avec des partenaires est la clé de notre succès. Je suis extrêmement fier de nos réalisations cette année et persuadé que notre stratégie sur le long terme permettra aux entreprises B2B de numériser l’ensemble de leur business.”