Triller pide la prohibición inmediata de TikTok, llamándolo la mayor amenaza existencial a la estructura de Estados Unidos

Triller pide que todos los estadounidenses eliminen TikTok hoy y que el gobierno de Estados Unidos tome medidas directas y necesarias desde hace tiempo para prohibir TikTok

July 19, 2022 06:59 ET | Source: TRILLER INC. TRILLER INC.

LOS ANGELES, California, UNITED STATES