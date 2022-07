米国の骨組に対する最大の脅威であるとして、トリラーがTikTokの即時禁止を要求

米国人全員が今すぐTikTokを削除し、米国政府は遅まきながらTikTokを禁止する直接的な措置を講ずるようトリラーが要求

July 19, 2022 06:59 ET | Source: TRILLER INC. TRILLER INC.

LOS ANGELES, California, UNITED STATES