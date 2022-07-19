Triller称TikTok是美国结构最大的生存威胁，呼吁立即封禁TikTok

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洛杉矶, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller在其首席执行官兼主席Mahi De Silva的公开信中称TikTok是当今美国最大的安全威胁，呼吁CFIUS、总统Joe Biden、国会和国防部封禁TikTok。

作为一家全球公司，我们的使命是利用变革性自适应技术，帮助创作者掌控其在创作者经济中的命运。作为这家公司的首席执行官，我与越来越多的民选官员、监管机构、 情报官员及 其他全球高管和消费者站在一起，共同认识到TikTok对我们的社会造成了巨大的毁灭性影响。从我们情报界的众多领导者到最多才多艺、联系最紧密的科技记者，他们深受TikTok影响之殇的现象比比皆是。每位美国家长都需要询问这款社交视频应用对其子女有什么了解，以及这些信号如何用于深入了解其父母和整个家庭的位置、偏好和习惯。美国TikTok用户发送的海量数据囊括了他们的内容偏好和位置信息，这些信息可用于快速确定用户的房屋所有权、工作情况和度假日程安排，以及我们美国人日常生活各方面的大量精细数据。

今天，我们呼吁每一位美国人立即从自身设备上删除TikTok。此外，Triller还呼吁美国政府立即采取行动封禁TikTok及其中国母公司ByteDance。 风险已达到史无前例的程度。

Scott Galloway教授最近的一篇文章， 《TikTok：特洛伊木马 》巧妙地阐述了这一点：

“中国政府有权随时获取私营企业的相关数据。许多法律都使这一点成为可能，包括《保护国家机密法》：如果您被怀疑隐藏敏感的国家信息，您必须授权访问。在被认为对国家具有战略意义的企业中，国家持有被称为黄金股（通常伴随着董事会席位）的少量股权。其中一项黄金股协议就是ByteDance。虽然中国消费者无法访问TikTok，但中国人是否能够访问TikTok的数据并不存在争议。今年6月，Buzzfeed获得了80多份TikTok内部会议的录音，证实了ByteDance的中国管理层可以不受限制地访问TikTok的相关数据。TikTok经理指的是一名在北京的工程师，称为“总管理员”，他“可以访问任何内容”。

这在美国迅速引起了人们对TikTok的关注。

这款人工智能系统推动了短视频形式的引入和发展，将对电子商务及其相关供应链产生影响，而这反过来将塑造和影响美国商业的未来。这家中国拥有的ByteDance及其美国代理TikTok已获得最大的数字关注，美国人每天花90分钟时间浏览人工智能推荐的内容，这一数字远超花在Google、Facebook或Amazon等平台上的时间。

更重要的是，我们作为美国人的关切应从我们的钱包扩展到我们社会的主干：代议民主和言论自由。由中国公司ByteDance控制并通过TikTok交付的此款人工智能系统，是通过塑造有利于亲中议程的内容和观念来影响我们年轻人的前期工具。

很明显，在技术词典中，TikTok及其中国母公司ByteDance的信噪比都是信号。 不可避免的是，由于TikTok的中国所有者不必像该领域的其他平台一样遵守相同规则，因此TikTok在市场上的超级地位不仅是对创作者生态系统的威胁，也是对我们整个经济的威胁。这些当前和未来的危险威胁到了整个美国的创新经济。

我们深知有些人可能会反驳说，Google、Facebook和Triller也会收集用户的无数数字颗粒; 然而，正如其他所有美国公司一样，Triller是在美国法律下运营的。对于一家公司而言，呼吁封禁其所在领域规模最大的公司似乎是一件方便的事情。但是，Triller的核心是让创作者完全控制他们的内容和粉丝数据，并最终完全控制他们的命运。

正如Galloway教授正确总结的那样，作为一个社会，我们欢迎外国演员吸引我们的孩子并主宰这个市场，我们对此没有异议并已如此行事。

Triller相信这种情况必须结束。

随着Triller扩展到为创作者搭建平台，并为其同类首创的创作者平台奠定基础，我们对创作者经济有了更深刻的理解。通过我们的镜头统计得出，每季度观看超过1750亿社交媒体内容，覆盖超过200万创作者和2.5万个品牌，我们见证了TikTok压制黑人创作者的内容和贡献，使其观众看不到这些内容。毋庸置疑，ByteDance设计的TikTok人工智能算法是终极宣传工具——这也是印度禁止公民使用该应用的原因。 另一个例子是TikTok在菲律宾最近的Bong Bong Marcos选举中所扮演的角色，详见 Bloomberg 。由于这篇文章巧妙地将责任归咎于TikTok在重写菲律宾历史中所扮演的角色，因此，这也应该是对我们每个人发起的一种强烈呼吁，让我们都深知，我们每个家庭都有那种完全一样的机制。

毫无疑问，TikTok在实现中国内外的监控网络方面发挥着核心作用。 这些技术能够无孔不入地进入我们生活的方方面面。这是一个明显的眼前危险，也是一项国家安全问题。

看看TikTok可以访问和理解的数据广度。然后，将这些数据与我们的政治领导者、情报界和商界领导者提出的更广泛的关切结合起来——事出必有因。

Triller今天拉响了警报。



我们没有时间可以浪费。



Triller是一个创作者创建的创作者平台，它建立了创作者至上的服务和产品网络。它构建了一个革命性生态系统，为寻求与世界分享激情的人们的当前和长期需求提供服务。虽然我们关注的是创作者和创作者经济的未来，但我们深信，美国创新的更广阔未来正处于危险之中，因为我们对这一实际上掌握在我们手中的威胁仍然漠不关心。

立即加入我们并采取行动。加入我们，加入所有头脑清醒、 热爱自由 的美国人群体， 他们相信自由市场、创造自由、创新，以及一个我们可以摒弃黑暗、面对朝阳的明媚未来。

Mahi de Silva

Triller, Inc.首席执行官

关于Triller：

Triller是一个面向创作者的人工智能驱动型开放式花园技术平台。Triller通过360度全方位的内容和技术视图，将音乐文化与体育、时尚、娱乐和影响者结合起来，鼓励影响者在各种社交媒体平台上发布他们在Triller应用上创建的内容，并运用专有人工智能技术将其内容快速推送和跟踪到附属及非附属网站和网络，使他们能够接触到数以百万计的其他用户。Triller还拥有由Swizz Beatz和Timbaland推出的直播音乐平台VERZUZ；领先的客户参与平台Amplify.ai；全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD流媒体网站FITE；以及B2B高级影响者事件和体验领域的领导者Thuzio。Triller最近提交了IPO申请，预计将在今年晚些时候进行。

关于TikTok：

TikTok是中国共产党的特洛伊木马战争武器，伪装成一个简短的应用，80%的美国儿童都在他们的手机上下载了这款应用。它可以读取、下载、观看、复制、跟踪和控制手机的任何和所有方面，掌握手机机主及其亲朋好友的信息，并将这些信息发送给美国最大的敌人中国共产党。 毫无疑问，TikTok不是玩具，而是有史以来入侵美国的最先进战争武器之一。