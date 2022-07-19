Triller 呼籲立即禁止 TikTok 其稱對美國結構造成最大的存在威脅

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洛杉磯, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller 行政總裁兼主席 Mahi De Silva 今天發出公開信，稱 TikTok 是當今美國最大的安全威脅，並呼籲美國外國投資委員會、美國總統 Joe Biden、國會國防部禁止 TikTok。



作為一家全球公司的行政總裁，而利用變革性的自適應技術幫助創作者控制自身的經濟命運，我越來越多的民選官員、監管機構、 情報官員、 其他全球行政人員和消費者站在一起，他們認識到 TikTok 對我們社會有重大的毀滅性影響。從我們的情報界領導人到最全能和最互聯的技術記者，危險信號比比皆是。每位美國父母都需要詢問這個社交影片應用程式了解他們孩子的什麼資料，以及這些資訊是如何被用於加深了解父母和整個家庭的位置、偏好和習慣。來自美國 TikTok 用戶發送的千萬億次數據，從內容偏好和位置資訊開始，可以迅速確定家居擁有權、工作和假期時間表，以及在美國生活各方面更豐富的數據。

今天，我們呼籲每個美國人立即將 TikTok 從他們的裝置中移除。此外，Triller 呼籲美國政府立即採取行動，禁止 TikTok 及其中國母公司 ByteDance。風險從未如此之高。

Scott Galloway 教授最近的作品 《 TikTok: Trojan Stallion 》 描述了這一點：

「 中 國 政 府 有 權 隨 時 隨 地 存取 私營 公司 的 數據 。 有 一系列 廣泛 的 法律 可以 提供 這項權利，包括《保守國家秘密法》，若您 涉嫌隱匿敏感國家資料，則必須提供 存取權。中國在被視為對於國家有策略價值的企業採取小型所有權制度，稱為 黃 金股 （ 這通 常 連 帶 董 事 局 的 席位）。ByteDance 是其中一個黃金份額安排。 雖 然 中國 消費者 並 不可以 存取 TikTok， 但中國 卻 無可 爭議地 可以 存取 TikTok 的 數 據。 在 6 月， Buzzfeed 獲得超過 80 段 TikTok 內部會議的錄音記錄 ， 確定 中 國 ByteDance 管理層 可 任意 存取 TikTok 的 數據。 一位 TikTok 經理 稱 一位 在北京 的工程師 為 「主要 管理 員」 ， 有 權 存 取 所有數據 。 」

這使 TikTok 在美國引起一些爭議。

驅動短片推薦的人工智能系統將擴展，以影響電子商務和其相關供應鏈，而這反過來將塑造和影響美國商務的未來。中國擁有的 ByteDance 及其在美國的代理 TikTok 已經獲得數碼關注市場的巨大份額，美國人每天花多達 90 分鐘瀏覽人工智能建議的內容，遠遠超過在 Google、Facebook 或 Amazon 平台上花費的時間。

更重要的是，我們作為美國人的擔憂應該從我們的錢包擴展到我們社會的支柱：代表民主和言論自由。人工智能系統由中國擁有者 ByteDance 控制，透過 TikTok 交付，是第二最終工具，塑造支持中國議程的內容和看法，以影響我們的青年人。

很明顯，在技術詞彙中，TikTok 及其中國母公司 ByteDance 的訊號雜訊比都是訊號。TikTok 在市場上的超重地位不僅威脅創作者生態系統，還對整個經濟造成威脅，因為其中國擁有者不必遵守與其他平台相同的規則。這些現在和未來的危險威脅著整個美國創新經濟。

我們明白有些人可能反對 Google、Facebook，而 Triller 也從用戶收集了無數數碼資料，然而，就像其他美國公司一樣，Triller 是根據美國法律運作。要求禁止在我們領域最大的公司也可能被視為對我們的業務有利。但我們的核心，Triller 的目標是讓創作者完全控制他們的內容和粉絲數據，最終完全掌握他們的命運。

正如 Galloway 教授的結論，我們作為一個社會，已經歡迎一個外國演員引誘我們的孩子，並主導這個市場，而在我們沒有反對下已經做到了。

Triller 認為必須結束這一切。

隨著 Triller 擴展為創作者建立平台，並為其獨一無二的創作者平台奠定基礎，我們已對創作者經濟有更深入的了解。我們進行監察，每季觀看超過 1,750 億社交媒體內容，涵蓋超過 200 萬名創作者和 25,000 個品牌，我們目睹 TikTok 抑制黑人創作者的內容和貢獻，使該內容未能獲觀眾看見。值得一提的是，由 ByteDance 設計的 TikTok 人工智能運算法是終極宣傳工具，因此印度禁止國民使用該應用程式。另一個例子是 TikTok 在最近菲律賓 Bong Bong Marcos 選舉中的角色，就如 Bloomberg 所述。文章以專家的角度認為 TikTok 在重新撰寫菲律賓歷史中扮演重要的角色，這應該是確切訊號，我們每個人都應該了解同一機制正在我們每個家庭中運作。

毫無疑問，TikTok 對於中國內部和外部監控網絡都發揮核心作用。這些技術可以進入我們生活的途徑幾乎是無限。這是一個明確而存在的危險和國家安全問題。

只需看一看 TikTok 可以存取和理解的廣泛數據即可明白。還有，將我們的政治領袖、情報社群和商業領袖提出的更廣泛疑慮加起來後，這可能只是冰山一角。

Triller 今天響起警報。



我們不可浪費時間。



Triller 是由創作者建造的創作者平台，已建立了一個以創作者為先的服務和產品網絡。它匯集了革命性的生態系統，以滿足那些尋求與世界分享其所愛事物的人的即時和長期需求。雖然我們的重點是創作者和創作者經濟的未來，但我們相信美國創新的更廣闊未來面臨風險，因為我們對這種 在我們 手 中的威脅視而不見。

今天就加入我們，採取行動。加入我們和所有思考清晰、 熱愛自由的美國人 ，我們相信自由市場、創意自由、創新，以及我們可以在黑暗力量阻礙下主宰我們生活的未來。

Mahi de Silva

- Triller, Inc. 行政總裁



關於 Triller：

Triler 是為創作者而設以人工智能驅動的開放花園技術平台。Triler 透過內容和技術的 360 度視圖將音樂文化與運動、時尚、娛樂和影響者進行配對，鼓勵其影響者在不同的社交媒體平台發佈在該應用程式上創立的內容，並使用專利人工智能技術，推動和追蹤其與附屬和非附屬網站和網絡的內容，以觸及數百萬用戶。Triler 還擁有由 Swizz Beatz 和 Timbaland 推出的現場串流音樂平台 VERZUZ；領先的客戶參與平台 Amplify.ai；全球領先的 PPV、AVOD 和 SVOD 串流網站 FITE；以及 B2B 高級影響者活動和體驗的領導者 Thuzio。Triller 最近申請 IPO，預計將在今年稍後推出。

關於 TikTok：

TikTok 是中國共產黨的木馬武器，偽裝為短片應用程式，而該應用程式已獲 80% 的美國兒童下載到手機中。它可以讀取、下載、觀看、複製、追蹤和控制手機的任何和所有方面的擁有者及密切關聯人士的資訊，並將資訊傳回美國最大的敵人中國共產黨。不要弄錯，TikTok 並非玩具，是入侵美國的最先進武器之一。