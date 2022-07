D-BOX profite de l’afflux de cinéphiles dans les salles de cinéma

English French

MONTRÉAL, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est heureuse d’annoncer que le mois de juin 2022 a été le meilleur mois à ce jour pour D-BOX en ce qui a trait au nombre de billets vendus à l’échelle mondiale. Nous sommes ravis que les cinéphiles du monde entier continuent de nous faire confiance pour leur offrir l’expérience en salle la plus immersive qui soit. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec une passionnante liste de films à venir!



Selon le Hollywood Reporter, pour la première fois depuis le début de la pandémie, les recettes du box-office national ont presque dépassé le milliard de dollars en juin grâce à des superproductions comme « Doctor Strange dans le multivers de la folie », « Monde jurassique la domination », « Elvis » et le grand succès de 2022 jusqu’à présent, « Top Gun : Maverick », qui ont toutes profité à D-BOX. Ce dernier film a été une véritable superproduction, rapportant plus de 1,11 milliard de dollars dans le monde depuis sa sortie et continuant à attirer les cinéphiles un mois plus tard. Avec près de 800 écrans à travers le monde, D-BOX n’a pas son pareil pour offrir une immersion haptique du corps en entier durant le visionnement d’un film, chaque siège étant synchronisé avec l’action à l’écran, qui a pour effet d’attirer les gens dans l’histoire comme jamais auparavant.

D-BOX est heureuse d’ajouter son expérience haptique à plusieurs films très attendus jusqu’à la fin de l’année (plus de 30 films ont déjà été confirmés par les studios de cinéma). La principale série de films encodés pour D-BOX qui sortiront au cinéma dans les mois à venir comprend des films très attendus et la réédition de classiques :

Ben non

DC Krypto Super-Chien

Beast

L’invitation

The Woman King

Smile

Génération perdue – Réédition

Black Adam

Terreur à l’Halloween – Réédition

Dévotion

Boréal Express – Réédition

Le lutin – Réédition

« Ces résultats confirment que les cinéphiles veulent vivre quelque chose de spécial lorsqu’ils vont au cinéma, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre collaboration avec nos différents studios partenaires, afin de pouvoir intégrer la technologie haptique D-BOX à une foule de genres cinématographiques, des films d’action et d’horreur aux comédies familiales.

Avec ces films à venir et la pandémie ayant remodelé plusieurs aspects de l’expérience en salle, D-BOX demeure résolue à offrir une variété de films à ses partenaires et aux adeptes de D-BOX du monde entier.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience du métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

TECHNOLOGIES D-BOX INC. Stéphane Vidal

Vice-président, produit et marque

514 826-1903

svidal@d-box.com David Montpetit

Chef des finances

450 999-3216

dmontpetit@d-box.com

MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs incluent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les sorties de films à venir et la performance de ces films au box office; de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent communiqué de presse, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et sa situation financière.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de D-BOX.