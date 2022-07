Sharp Électronique du Canada Dévoile sa Nouvelle Gamme BP D’imprimantes Multifonctions de Série Avancée et Essentielle

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée (SECL), une filiale de la société Sharp, a annoncé aujourd’hui la mise en marché des premiers modèles de sa nouvelle gamme BP d’imprimantes multifonctions de Série Avancée et Essentielle. Parfaitement adaptée aux besoins du lieu de travail diversifié d’aujourd’hui, cette série déploie les technologies les plus récentes pour accroître l’efficacité opérationnelle. Sa conception dépouillée, les roulettes qui tournent aisément, les tiroirs à papier à mécanisme de ralentissement de la fermeture, et le fini neutre en gris sont autant de détails contemporains qui ajouteront une touche d’élégance à n’importe quel bureau.



Les six nouveaux modèles couleur, présentant une cadence de balayage de 26-45 pages par minute, constituent la première vague d’une nouvelle série totalisant 16 modèles couleur et monochromes qui sortiront au fil des prochains mois. Tous ces modèles intègrent des caractéristiques intelligentes et des options de connectivité flexibles, permettant aux employés de collaborer pleinement avec leurs collègues, en toute sécurité, même en contexte de télétravail.

La connectivité étendue aux services en nuage tels que Microsoft Teams rationalise les communications, et la compatibilité native avec Microsoft Universal Print facilite l’intégration dans les environnements Microsoft 365 déployant un système de gestion de l’impression simplifiée. En plus, de nombreuses caractéristiques innovatrices telles que la détection de chargement d’originaux de sources multiples et une fonction améliorée de correction de biais automatique, contribuent à produire le résultat escompté, au tout premier essai, à chaque nouvelle tâche. Les documents se balaient à une cadence de jusqu’à 280 images par minute avec le chargeur de documents recto verso 300 feuilles intégré dans les modèles de la Série Avancée. La nouvelle unité de pliage interne effectue une variété de plis, incluant le pli roulé et le pli accordéon, sans faire perdre aucun espace utile dans le bureau.

Les nouveaux appareils de Série Avancée et Essentielle incorporent une sécurité multidimensionnelle de pointe pour aider les organisations à protéger leurs données. Les nombreuses caractéristiques de sécurité, incluant la vérification de l’intégrité du système au démarrage.

Brent Arsenault, Directeur principal, Groupe de solutions pour l’entreprise, Sharp Électronique du Canada, a déclaré : « Cette nouvelle Série Avancée et Essentielle est un complément bienvenu à notre gamme d’imprimantes multifonctions de première qualité. Cette série assure une performance optimale et aidera les organisations à moderniser les communications professionnelles et travailler de manière toujours plus intelligente. En plus, sur le plan esthétique, le design épuré et le coloris élégant et moderne en gris rehaussent le décor de n’importe quel espace de travail. »

Les six premiers nouveaux modèles de Série Avancée et Essentielle sont désormais prêts à l’expédition (sous réserve de la disponibilité); quatre modèles additionnels s’ajouteront à la gamme cet été, et le reste de la collection sortira cet automne. Les modèles disponibles à l’heure actuelle sont les BP70C31, BP70C36, BP70C45, BP50C26, BP50C31 et BP50C36. Ces modèles peuvent être commandés directement auprès de Sharp ou par l’entremise d’un de nos concessionnaires autorisés.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous : https://bit.ly/3AX5qVv

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Électronique du Canada Ltée est une filiale directe de la Société Sharp. Basée à Osaka, dans le Japon, cette société s’est forgé une réputation d’innovateur international et de fournisseur de produits et solutions électroniques uniques en leur genre. Nous nous sommes donné pour mission de favoriser un équilibre entre le temps de travail et le temps personnel, en misant sur des produits qui facilitent et améliorent la vie des gens au travail, à la maison, et partout ailleurs. Les produits électroniques grand public de Sharp accroissent la qualité de la vie et le confort et ouvrent de nouvelles perspectives. Les produits professionnels de Sharp augmentent la productivité et réduisent les coûts. Les produits Sharp sont conçus pour aider les personnes, les familles, et les équipes de travail à rester en contact, communiquer clairement, et donner libre cours à la créativité. Sharp s’engage à améliorer la vie des gens en développant les technologies de pointe et en y intégrant l’innovation, la qualité, la valeur, et une conception intelligente. Nous sommes fiers de notre longue tradition d’innovation, et nous avons hâte de poursuivre sur ce chemin. Sharp prend très au sérieux son rôle socialement responsable et écoresponsable, et exerce ses activités en réfléchissant en permanence aux impacts sur les clients, les fournisseurs, les employés, les communautés, et d’autres parties prenantes, sans oublier l’environnement. Notre organisation vise à influer la société de manière positive en contribuant à la culture, aux avantages, au bien-être, et à la qualité de vie des gens autour du monde, en sachant que la prospérité de la famille de sociétés Sharp se lie étroitement à celle de l’humanité.

Pour de plus amples renseignements sur les produits Sharp, rdv au https://sharp.ca/. Devenez un(e) adepte des produits professionnels Sharp sur Facebook ; suivez-nous sur Twitter , LinkedIn et Instagram ; et visionnez nos vidéos sur YouTube .

Questions des médias : Manali Jain, Responsable des communications de marketing et de la marque, Sharp Électronique du Canada, Courriel : jainm@sharpsec.com | Direct : 416-357-2914

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b5c15b5-5bf7-4e66-8a5b-a282c555a4b2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/769fcaee-49bf-486e-8e69-c22afd75595b