EDC définit des cibles climatiques fondées sur la science et des objectifs de financement durable 

OTTAWA, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) annonce deux nouvelles cibles climatiques sectorielles fondées sur la science pour son portefeuille, ainsi que plusieurs objectifs de financement durable.



Depuis qu’EDC a pris l’engagement en 2021 d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 , elle a élaboré son plan en adoptant une approche scientifique pour définir ses cibles sectorielles pour 2030, en commençant par deux secteurs représentant une part importante de son portefeuille de financement et des émissions associées : le transport aérien et l’exploitation pétrolière et gazière en amont. La société d’État a également peaufiné son approche pour augmenter de manière significative ses investissements en financement durable.

Les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui font partie intégrante de la réussite à long terme d’EDC, de sa relation avec les clients et de l’économie canadienne, sont au cœur du plan d’EDC vers la carboneutralité et de sa stratégie d’entreprise pour l’horizon 2030.

« Nous sommes résolument engagés envers la carboneutralité, et nos cibles intermédiaires constituent une étape essentielle vers la réalisation de progrès réels et tangibles. L’atteinte de nos cibles ne pourra se faire qu’en collaborant avec les entreprises canadiennes. Pour ce faire, nous devrons rencontrer les entreprises là où elles sont, nous assurer de bien comprendre leurs activités, ainsi que les encourager et les appuyer tout au long de leur propre parcours climatique », a déclaré Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d’EDC. « Le marché accueille favorablement, voire exige, des mesures ESG ambitieuses de la part des entreprises canadiennes, car en plus d’atténuer les risques, ces mesures servent d’avantage concurrentiel pour les entreprises canadiennes dans un monde de plus en plus conscient des enjeux environnementaux ».

EDC n’en est qu’aux premières étapes de son plan vers la carboneutralité et reste déterminée à travailler avec ses clients pour assurer la transition vers une économie plus durable et plus équitable à l’avenir. EDC ajustera et fera évoluer son approche par rapport aux cibles annoncées aujourd’hui, à mesure qu’elle mettra en place la dynamique nécessaire pour atteindre ses objectifs à moyen et à long terme et pour s’harmoniser avec les objectifs environnementaux du gouvernement du Canada.

Cibles climatiques pour 2030 fondées sur la science pour le transport aérien et l’exploitation pétrolière et gazière en amont

Les cibles pour 2030 sont fondées sur des données scientifiques, spécifiques à un secteur donné et conformes à la méthode du suivi des capitaux de transition de l’Accord de Paris (PACTA) pour les banques. Elles définissent la transition nécessaire dans chaque secteur d’ici 2030 pour atteindre la carboneutralité en 2050.

Transport aérien : réduire de 37 % les émissions par passager-kilomètre de notre portefeuille de financement du transport aérien d’ici 2030, par rapport aux données référentielles de 2020.

: réduire de 37 % les émissions par passager-kilomètre de notre portefeuille de financement du transport aérien d’ici 2030, par rapport aux données référentielles de 2020. Exploitation pétrolière et gazière en amont : réduire de 15 % notre portefeuille de financement lié à l’exploitation pétrolière et gazière en amont d’ici 2030, et réduire de 3 % la part du pétrole au profit du gaz naturel d’ici 2030, par rapport aux données de référence de 2020.

Ces cibles intermédiaires s’appuient sur les objectifs de réduction des émissions de carbone qu’EDC fixe, affine et dépasse depuis 2019.

« Nous sommes conscients de l’urgence de prendre de nouvelles mesures dans l’intérêt de tous les Canadiens, maintenant et à l’avenir. Le défi, c’est que le chemin vers la carboneutralité se construit en même temps que nous le parcourons », a affirmé Justine Hendricks, chef du développement durable d’EDC. « Pour trouver un équilibre entre l’urgence et l’incertitude, nous veillons à ce que nos stratégies soient scientifiquement rigoureuses et qu’elles donnent des résultats tangibles. Nos cibles intermédiaires sont notre carnet de route, mais ce sont les efforts que nous réalisons auprès du secteur et de nos clients dans le but d’écouter, de comprendre et de répondre à leurs besoins qui nous mèneront à bon port. C’est cette approche de partenariat qui permettra à l’économie canadienne d’envisager un avenir plus durable. »

Investissement dans le financement durable

Tout en aidant ses clients à réduire leurs émissions et à effectuer une transition, EDC s’efforcera également de fournir le financement nécessaire pour soutenir une économie durable. Depuis qu’elle s’est engagée à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, EDC a développé son expérience et ses connaissances dans le domaine du financement durable. En conséquence, EDC est passée d’une planification visant à définir une seule cible chiffrée à une série d’approches et de sous-objectifs pour produire un impact plus important.

EDC continuera d’élargir son offre de produits liés au financement durable, comme la garantie de financement durable EDC-BMO annoncée récemment. L’organisation renforcera également les initiatives existantes, telles que son Programme d’investissement pour le commerce inclusif et son soutien aux technologies propres, qui a atteint 6,3 milliards de dollars en 2021, faisant d’EDC l’un des plus importants acteurs financiers soutenant le secteur des technologies propres au Canada. L’organisation n’en est encore qu’aux premières étapes de l’élaboration de son programme de financement durable et continuera de développer ces objectifs et cibles à court terme :

Soutien au secteur des technologies propres : 10 milliards de dollars en activités facilitées en 2025.

10 milliards de dollars en activités facilitées en 2025. Garantie de financement durable EDC-BMO : 500 millions de dollars de prêts pour le financement de la transition d’ici 2024.

500 millions de dollars de prêts pour le financement de la transition d’ici 2024. Commerce inclusif : Entreprises détenues ou dirigées par des femmes : 6 milliards de dollars en activités facilitées d’ici 2023. Entreprises détenues ou dirigées par des Autochtones : 650 millions de dollars en activités facilitées d’ici 2023.





« Au fur et à mesure que nous acquérons de l’expérience sur la base de performances réelles et que nous renforçons notre connaissance des besoins des clients, nous continuerons à développer nos offres, à fixer d’autres objectifs de financement durables et à faire évoluer nos approches selon la progression du secteur du financement durable », a indiqué Justine Hendricks. « L’ensemble de notre plan vers la carboneutralité repose sur un engagement en matière de transparence et nous continuerons à communiquer de manière proactive des mises à jour sur nos avancées, nos plans et notre rendement. »

Pour en savoir plus sur le plan vers la carboneutralité d’EDC et ses objectifs, veuillez lire notre Document d’information : La carboneutralité à EDC d’ici 2050 : mise à jour de 2022

Documents connexes

Document d’information : La carboneutralité à EDC d’ici 2050 : mise à jour de 2022

Conformité au GIFCC - Divulgation d’EDC de 2021 liée au climat

