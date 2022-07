Une Portion Quotidienne De Fraises Peut Améliorer Le Taux De Cholestérol, Selon Une Étude

English French

WATSONVILLE, Californie, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une portion quotidienne de 13 g de poudre de fraise lyophilisée semble réduire le cholestérol total (CT) de près de 3 % et le cholestérol LDL (LDL C) de près de 5 %, selon une étude croisée randomisée, en double aveugle et contrôlée, récemment publiée par le Journal of the American Nutrition Association. Cette nouvelle étude vient renforcer l’ensemble des recherches qui ont déjà démontré que la consommation de fraises permettait de réduire le taux de cholestérol. Treize grammes de poudre de fraise sont équivalents à une tasse de fraises fraîches du point de vue des calories, des glucides, du potassium et des fibres.



L’étude a été menée auprès de 40 hommes et femmes, dont l’âge variait entre 35 et 60 ans. Les personnes concernées étaient en surpoids ou obèses et présentaient un taux élevé de cholestérol sérique. Ces sujets ne présentaient toutefois aucune autre maladie ou affection chronique. Au cours de trois périodes de quatre semaines chacune, séparées par une période d’élimination de deux semaines, les sujets ont reçu 40 g de poudre de fraise lyophilisée à 100 % (la dose élevée), 13 g de poudre de fraise lyophilisée (la dose faible) ou pas de poudre de fraise (groupe témoin). Les sujets ont reçu pour instruction de consommer la poudre une fois par jour et de maintenir leur régime alimentaire et leur programme d’exercices habituels.

Les chercheurs ont constaté un effet notable sur la réduction des taux sériques de LDL C et de TC. La supplémentation en fraises à faible dose a entraîné une réduction de 4,9 % du LDL-C par rapport à la dose élevée, mais pas par rapport au groupe témoin. La faible dose a également entraîné une réduction de 2,4 % du TC par rapport à la dose élevée et une réduction de 2,8 % par rapport au groupe témoin. Aucun autre effet marquant n’a été noté. Les auteurs n’ont pas été en mesure d’expliquer pourquoi la faible dose a produit un effet plus important que la dose élevée de poudre de fraise.

D’autres études ont déjà établi un lien entre les fraises, qui sont une source de fibres, de phytostérols et de polyphénols, et plusieurs marqueurs de maladies cardiovasculaires. Dans une étude portant sur des adultes obèses et en surpoids, la consommation quotidienne de fraises a permis de réduire de manière considérable les taux de cholestérol CT et LDL, de diminuer les concentrations de petites particules LDL et de réduire la peroxydation lipidique. Les fraises ont également été associées à une diminution des marqueurs du stress oxydatif, de l’inflammation et de la pression artérielle diastolique.

Cette recherche a été menée par la Pennsylvania State University, en collaboration avec l’université d’Arizona à Tucson, le Lafayette College et la Texas Tech University. Elle a bénéficié du soutien de la California Strawberry Commission, qui a également fourni la poudre de fraise.

Pour plus d’informations sur la recherche dans le domaine de la fraise, vous pouvez consulter les résultats de la recherche sur la santé de la California Strawberry Commission sur le portail de la nutrition à l’adresse suivante : www.calstrawberry.com.

À PROPOS DE LA CALIFORNIA STRAWBERRY COMMISSION

La California Strawberry Commission représente plus de 300 producteurs de fraises, expéditeurs et transformateurs, qui travaillent tous ensemble pour faire progresser la culture des fraises pour l’avenir de nos terres et de nos populations. Les programmes de la Commission créent des opportunités de réussite grâce à des programmes révolutionnaires axés sur la formation de la main-d’œuvre, la recherche sur la production de fraises et la recherche sur la nutrition. Grâce à des informations et à une éducation fondées sur des données scientifiques, la Commission diffuse de bonnes nouvelles sur les pratiques agricoles durables qui sont bénéfiques pour la santé des personnes, des exploitations agricoles et des communautés.

Contact média :

Chris Christian

Tél. : 831 763-5425

cchristian@calstrawberry.org

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c045da12-f401-4c28-91e9-c05b7927344c/fr