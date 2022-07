Riigihankel pakkumise edukaks tunnistamine Eestis (Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin)

English Estonian

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on teavitanud, et riigihankel „Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini projekteerimine ja rajamine“ (viitenumber 248480) kuulutati edukaks AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse AS tehtud ühispakkumus maksumusega ligikaudu 36,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekteerimis- ja ehituslepingu sõlmimisest informeerib AS Merko Ehitus börsi vahendusel. Tööde teostamisel on 50:50 suhtega juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini ehitustööd kulgevad ca 2,5 kilomeetrisel lõigul alates Kivisilla/Gonsiori ristmikust kuni Põhja pst-ni. Tööd kestavad lepingu sõlmimisest alates 30 kuud.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

