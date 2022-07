Le premier Sportage PHEV de Kia offert en concession cet automne

English French

Venant étoffer la gamme des modèles à essence et hybrides récemment lancée, l’arrivée du Sportage PHEV en concession est prévue pour l’automne 2022



La version hybride rechargeable offre une autonomie entièrement électrique d’un maximum de 55 kilomètres

PSDF à partir de 44 995 $



TORONTO, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En début d’année, Kia Canada a annoncé un modèle entièrement redessiné du Sportage 2023, l’un de ses véhicules les plus populaires. Cette cinquième génération est plus sportive, plus dynamique, plus technologique et plus innovante que jamais. Arborant des courbes extérieures audacieuses, un intérieur élégant à la fine pointe de la technologie, et des équipements de sécurité et de commodité dernier cri, le Sportage promet de rester un VUS à l’avant-garde qui fera la fierté de ses propriétaires canadiens. Après une version à essence arrivée au printemps suivie de la première version hybride cet été, la toute première version hybride rechargeable du Sportage doit arriver cet automne. Un modèle important dans la stratégie du Plan S du constructeur, ce nouveau véhicule ajoute une option électrifiée supplémentaire à la gamme des VUS de Kia qui compte déjà le Sorento hybride rechargeable depuis 2021.

« Cette version hybride rechargeable de l’un de nos modèles les plus populaires est un véritable tournant dans l’avenir de notre électrification, » affirme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation chez Kia Canada. « Le Sportage PHEV ne fait aucun compromis et propose aux Canadiens le meilleur en matière de design, de sécurité et de commodité, tout en garantissant des économies remarquables à la pompe. »

Le plus puissant de la gamme des Sportage, le PHEV est propulsé par un moteur hybride rechargeable à turbocompresseur de 1,6 litre, allié à une boîte automatique électronique à 6 vitesses. Ensemble, le moteur à essence et le moteur électrique génèrent une puissance de 261 chevaux et un couple de 258 lb-pi, avec une consommation combinée remarquable de seulement 6,7/100 km (2,8 L e /100 km). Alimenté par une batterie au lithium-ion de 13,8 kWh, le moteur électrique à aimants permanents de 66,9 kW offre une autonomie maximale de 55 kilomètres.

Le Sportage PHEV 2023 sera disponible en deux versions, à un PDSF de départ de 44 995 $ :

Version EX Premium à traction intégrale : PDSF de 44 995 $

Version SX à traction intégrale : PDSF de 48 395 $

Pour prendre connaissance du communiqué de pression complet sur le Kia Sportage 2023, veuillez cliquer ici.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Sportage PHEV, cliquez ici.

