Blue Diamond Resorts gestionará uno de los hoteles más lujosos de Cuba

TORONTO, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En el marco de sus continuos esfuerzos por reforzar y ampliar su cartera en la región, Blue Diamond Resorts Cuba se complace en anunciar que asume la gestión del hotel más lujoso de La Habana, que pasará a denominarse Royalton Habana, a partir del 1 de agosto de 2022 según lo previsto.



Con más de 250 habitaciones, este hotel urbano tiene una ubicación privilegiada y unas vistas espectaculares. Situado justo a la entrada de la capital del país, Royalton Habana proporcionará unas vistas impresionantes tanto desde el interior como desde el exterior, gracias a su apariencia moderna y a la panorámica que ofrecen sus habitaciones, sus tres bares y restaurantes, y la piscina infinita de la azotea, frente a la bahía de La Habana y el castillo de San Salvador de la Punta, una de las tres fortalezas principales de la capital.

El inmueble, propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, una de las empresas turísticas más importantes del Caribe, ofrecerá características exclusivas que convertirán este hotel en el lugar ideal para viajeros exigentes de toda clase.

En palabras de Mohamad Fawzi, director general de Blue Diamond Resorts Cuba: «Esta nueva incorporación a nuestra cartera supone un hito importante para nuestra empresa y la región. Royalton Habana nos permitirá evolucionar en el turismo urbano con un hotel centrado en el lujo donde nuestros clientes disfrutarán de magníficas experiencias. Estamos convencidos de que se convertirá en un hotel de referencia tanto para Blue Diamond Resorts Cuba como para la región».

Aunque no es el primer hotel urbano gestionado por Blue Diamond Resorts Cuba, Royalton Habana será el primer hotel urbano de su cartera Royalton Luxury Resorts.

Blue Diamond Resorts Cuba se consolida en todo el Caribe como la cadena hotelera de mayor crecimiento, con un total de 36 hoteles en su cartera y más de 10 000 habitaciones. La empresa ha registrado un fuerte crecimiento este año. Hace solo unas semanas, Blue Diamond Resorts Cuba anunció que asumía en exclusiva la gestión de la región de Cayo Largo del Sur.

