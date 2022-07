VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de 110 M€ (+17,7%) : Croissance dynamique des ventes au 1er semestre

English French

COMMUNIQUE FINANCIER

Croissance dynamique des ventes au 1er semestre

Chiffre d’affaires de 110 M€ (+17,7%)

CHIFFRE

D’AFFAIRES CONSOLIDE* CHAMPAGNES PROVENCES & CAMARGUES AUTRES (PORTOS, SPARKLING WINES, DIVERS) 109,9 M€ 92,7 M€ 7,8 M€ 9,4 M€ + 17,7 % + 20,2 % - 7,5 % + 20,6 % comparé au S1 2021

*en cours d’audit

Reims, le 19 juillet 2022

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 de Vranken-Pommery Monopole s’établit à 109,9 M€ (+17,7% par rapport au S1 2021), confirmant la poursuite de la dynamique de l’exercice 2021.

Les ventes à la clientèle en France progressent de 20,6 %, avec notamment la reprise des activités On-trade (consommation hors domicile). Le 1er semestre 2021 était encore marqué par le confinement et les restrictions de mobilité internationale.

Les ventes à l’export sont particulièrement soutenues en Europe comme dans le reste du monde avec d’excellentes performances au Benelux, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon. Elles représentent 66% des ventes au 1er semestre 2022.

Les Champagnes premiums et haut de gamme Vranken et Pommery & Greno sont les premiers bénéficiaires de la forte demande à l’export.

Branche Champagnes

Les ventes de Champagnes s’établissent à 92,7 M€, en progression de 20,2 % par rapport au 1er semestre 2021.

Le redressement du marché français et la dynamique à l’export expliquent l’augmentation significative de l’activité tant en volume qu’en mix/produit. Les marques Vranken et Pommery & Greno représentent 58,2 % des volumes pour 68,1 % du chiffre d’affaires Champagnes.

Branche Vins

Le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 7,8 M€, en retrait de 7,5% par rapport au 1er semestre 2021.

Le très fort déficit de la vendange camarguaise 2021 explique à lui seul le retrait du chiffre d’affaires.

En Provence, le Château La Gordonne confirme son développement international. La Gordonne Multi-Millésimes, premier vin rosé d’assemblage vertical qui garantit un goût constant, a été lancé avec succès tant en France qu’à l’étranger.

Autres (Portos, Sparkling Wines, Divers…)

Les autres activités du groupe progressent pour s’établir à 9,4 M€ (+20,6% par rapport au 1er semestre 2021). En particulier, les ventes de Portos et Douro Wines progressent de plus de 20 %, et celles des Sparkling Wines de plus de 40 %.

Société à Mission

Dans le cadre de son Comité de Mission, Vranken-Pommery Monopole a lancé ses premières actions :

Dresser un état des lieux des actions entreprises en faveur du développement durable au sein du groupe

Initier un bilan carbone consolidé

Lancer des opérations visant à protéger la ressource en eau

Ces premières missions constituent le point de départ nécessaire pour permettre au groupe de promouvoir sa Raison d’Etre : « La Vérité du Terroir ».

Perspectives

L’ensemble de nos vignobles de Champagne, Provence et Camargue connaissent des conditions climatiques favorables au premier semestre 2022. Une belle vendange s’annonce, à la fois en quantité et en qualité.

En Champagne, compte tenu des volumes prévisionnels d’expéditions et des faibles vendanges 2020 et 2021, les décisions interprofessionnelles devraient fixer l’appellation à environ 12 000 kg/ha, ce qui autorisera un volume d’approvisionnement suffisant pour assurer l’adéquation entre stocks et développement de l’activité.

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le 2nd semestre 2022 en raison de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur l’économie mondiale, et de la saisonnalité de son activité où le 4ème trimestre devrait représenter environ 45 % des ventes, le Groupe maintient sa prévision de croissance de son activité à 5% minimum.

Prochaine communication

Publication des résultats semestriels 2022 : 8 septembre 2022 après bourse.



A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration des vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes : Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos : Rozès et São Pedro, et les vins du Douro : Terras do Grifo ;

les Camargue : Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence : Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, +33 1 53 70 74 77, lpoinsot@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

Pièce jointe