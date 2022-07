VIRBAC: croissance du chiffre d’affaires au premier semestre 2022 de +12,0% à taux de change comparables (+16,4% à taux réels), portée par de bonnes performances dans toutes les zones

English French

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 - Provisoire





616,4 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants 1





+12,0% dont



animaux de compagnie +14,2%

animaux de production +9,9% Croissance à taux

de change constants





+12,0%

Évolution

globale





+16,4%

















1 L’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.







Le chiffre d’affaires consolidé trimestr iel

Notre chiffre d’affaires au deuxième trimestre s’est élevé à 298,3 millions €, en progression de +13,5% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, la croissance ressort à +7,8% portée par de bonnes performances à la fois dans le segment des animaux de compagnie et celui des animaux de production, et ce dans un contexte de ralentissement du marché. À noter que notre performance réelle du trimestre est très favorablement impactée par l’appréciation de certaines devises telles que le dollar américain, la roupie indienne, le réal brésilien et le peso mexicain. Au niveau des zones, notre croissance est principalement tirée par la performance des États-Unis notamment sur la gamme dentaire, dermatologie et les produits lancés récemment (Clomicalm, Itrafungol, la gamme petfood et animaux de production), par celle de la zone Asie-Pacifique, où l’Inde et l’Australie continuent à bénéficier d’un momentum favorable, et enfin de l’Amérique latine portée par la croissance à deux chiffres réalisée au Brésil et au Mexique.





Le chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin juin

Sur l’ensemble du premier semestre notre chiffre d’affaires ressort à 616,4 millions € contre 529,4 millions €, soit une évolution globale de +16,4% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de +12,0%. Cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 1 point de croissance du chiffre d’affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du deuxième trimestre 2021.

Toutes les zones sont en croissance organique à fin juin. Il est à noter cependant que le trimestre écoulé marque le pas des croissances à deux chiffres en Europe, du fait du ralentissement du marché tel qu’anticipé dans notre perspective annuelle. Ainsi, le chiffre d’affaires de cette zone progresse de +6,8% à taux réels (+6,2% à taux constants), grâce à la contribution principalement du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie. La zone est portée par le fort dynamisme des gammes pour les animaux de compagnie (notamment le petfood, les spécialités, et les vaccins), qui compensent le retrait sur les gammes destinées aux animaux de production. En Asie-Pacifique, l’évolution à taux réels est de +19,8% (+15% à taux de change constants). L’Australie et l’Inde tirent la croissance de la zone générant plus de 85% de cette dernière notamment sur les produits à destination des bovins, ce qui permet de compenser largement le retrait de la Chine, qui a été fortement impactée par les confinements du début de l’année et qui en dépit d’un rebond depuis mai, reste en retrait à fin juin. En Amérique latine, l’activité a progressé de +25,1% à taux réels (+14,6% à taux de change constants), grâce notamment à la contribution du Brésil et du Mexique. Enfin, aux États-Unis, l’activité progresse de +32,2% (+19,9% à taux de change constants). Elle bénéficie des ventes soutenues sur les nouveaux produits lancés en 2021 (Clomicalm et Itrafungol) et sur ceux lancés en début d’année 2022 (le petfood et Tulissin pour le segment des animaux de production), ainsi que des bonnes performances sur la gamme dentaire et dermatologie.

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie évolue globalement de +17,9% à taux réels (+14,2% à taux constants), essentiellement tirée par la très bonne croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, dermatologie et hygiène, ainsi que la gamme des vaccins pour chiens et chats. Le segment des animaux de production affiche également une belle croissance de +15,0% à taux réels (+9,9% à taux de change constants), principalement porté par le secteur des ruminants (+14,2% à taux constants), et le secteur de l’aquaculture (+5,1% à taux constants) en comparaison à la même période de 2021.

Crise sanitaire liée à la Covid-19 et guerre en Ukraine

Nous continuons à faire face à des contraintes importantes au niveau de la production, de la logistique et de la fourniture de certains intermédiaires, ainsi que, plus récemment, à des impacts importants de l'inflation sur nos coûts (énergie, matières premières, transports, etc).





Perspectives

L’activité du premier semestre conforte notre perspective. La croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants devrait se situer dans une fourchette comprise entre 5% et 10%. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l’inflation (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à 2021). Enfin, notre désendettement devrait se situer autour de 60 millions € hors dividendes, à périmètre et taux de change constants.





CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2022 2021 Évolution Évolution

à taux de change constants 1 Évolution

à change et périmètre constants 1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 318,1 266,5 +19,3% +16,2% +16,2% Chiffre d’affaires du 2e trimestre 298,3 262,9 +13,5% +7,8% +7,8% Chiffre d’affaires du 1er semestre 616,4 529,4 +16,4% +12,0% +12,0%



















Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.





