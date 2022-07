English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 19 juillet 2022

VINCI Airports – Trafic au 30 juin 2022

Trafic passagers du 2 ème trimestre 2022 multiplié par 3 par rapport au 2 ème trimestre 202 1 , en repli de 27 % par rapport à 2019

Dynamique très forte en Europe depuis début avril , pour atteindre des niveaux de reprise comparables au continent américain (86 % du niveau de 2019 en juin)

Trafic au-dessus de 2019 dans certains aéroports du continent américain, trafic encore faible en Asie, en raison de la faiblesse du trafic international chinois





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic de ce trimestre par rapport à la même période de 2019.

Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli 49 millions de passagers au cours du 2ème trimestre 2022, soit plus de 3 fois le trafic enregistré au même trimestre en 2021 (-27 % par rapport à 2019). Le trafic a poursuivi son redressement en Europe grâce à la reprise des vols par l’ensemble des compagnies aériennes depuis début avril. Illustrant cette tendance, les taux de remplissage moyens (load factor) en Europe étaient en juin au plus haut depuis le début de la crise (83 %). Le trafic sur le continent européen s’est rapproché du niveau de trafic du continent américain, près des niveaux pré-crise (environ -14 %). Cette bonne performance a été atteinte malgré les vols annulés par les compagnies aériennes pour des motifs opérationnels (pénurie de personnel), notamment en juin en Europe et, dans une moindre mesure, aux États-Unis. Certains aéroports affichent même une fréquentation supérieure au niveau atteint en 2019 (ex.: Porto ou Funchal au Portugal, Costa Rica, République dominicaine).

La trajectoire de retour aux niveaux pré-crise des aéroports européens du réseau VINCI Airports s’est poursuivie, portée par une reprise des vols par les compagnies aériennes en réponse à une forte demande. Le trafic des aéroports du Portugal s’est maintenu tout au long du trimestre très proche des niveaux d’avant crise. Funchal (Madère) a bénéficié de l’ouverture par Ryanair d’une nouvelle base annuelle (2 avions) à partir de la fin mars portant la performance du 2e trimestre à +28 % par rapport à 2019.

À Gatwick, le trafic a connu un rebond en début de trimestre, avec une fréquentation en hausse des routes avec l’Espagne, la Grèce et la Turquie pour les vacances de Pâques. Cette tendance s’est ensuite poursuivie grâce à l’augmentation progressive des capacités des compagnies, comme Vueling (+35 % sur le trimestre) qui a inauguré une nouvelle base de 2 avions.

La reprise du trafic s’est accélérée en avril et mai à Belgrade. De nouvelles capacités ont été mises en place par Turkish Airlines (+76 %) et Wizz Air (+42 %), cette dernière ayant augmenté sa base d’un nouvel avion.

En France, le trafic à Lyon et Nantes a fortement progressé en avril, porté par les vacances de Pâques. L’aéroport de Nantes a bénéficié de la dynamique du trafic domestique et avec l’Espagne, soutenue par des capacités en forte hausse de Volotea (+36 %) et Transavia (+20 %).

La fréquentation de certains aéroports d’Amérique Latine s’est établie ce trimestre très au-dessus des niveaux pré-pandémie, confirmant leur attractivité pour le marché nord-américain. C’est le cas par exemple de l’aéroport de Guanacaste au Costa Rica, qui a enregistré un nombre record de passagers ce trimestre (+32 % vs. 2019), essentiellement grâce à l’extension des programmes de vols avec les États-Unis en inter-saison. Le trafic des aéroports de République dominicaine a progressé notamment grâce aux vols vers les États-Unis et l’Espagne, et s’est maintenu au dessus des niveaux de fréquentation atteints en 2019 tout au long du trimestre (+5 %).

Au Brésil, corrigé des effets de la faillite d’Avianca Brazil en 2019, la fréquentation poursuit sa croissance soutenue notamment par l’ouverture de nouvelles routes de GOL et le retour progressif des vols transatlantiques.

En Asie, le trafic de l’aéroport de Phnom Penh progresse à la faveur de la reprise progressive des liaisons avec la Thaïlande ou Singapour, mais reste pénalisé par l’absence de trafic international avec la Chine, comme les autres aéroports du Cambodge. Au Japon le trafic domestique des aéroports du Kansai est en progression alors que le trafic international reste faible du fait des restrictions de voyage maintenues par le Japon et la Chine.

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 juin 2022

I- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Juin 2022 T2 2022 Cumul à fin juin Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 VINCI Airports x2,7 -24,9 % x3,4 -27,0 % x3,2 -35,7 % Portugal (ANA) x2,9 -2,9 % x4,1 -4,4 % x4,6 -13 % Royaume-Uni x9,7 -23 % x14,1 -25 % x15,2 -39 % Japon (Kansai Airports) x2,5 -62 % x2,3 -64 % +99 % -68 % Chili (Nuevo Pudahuel) x2,6 -26 % x3,3 -27 % x2,6 -31 % France x2,3 -23 % x3,5 -23 % x3,5 -31 % Cambodge (Cambodia Airports) x8,9 -78 % x8,0 -83 % x4,9 -89 % États-Unis +18 % -7,4 % +52 % -4,8 % +84 % -7,6 % Brésil2 +31 % -3,8 % +66 % -2,3 % +52 % -7,6 % Serbie +73 % -10 % x2,2 -12 % x2,3 -18 % République dominicaine (Aerodom) +18 % +6,6 % +27 % +5,0 % +47 % -0,7 % Costa Rica +36 % +33 % +75 % +32 % x2,3 +7,8 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine. Trafic de l’aéroport de Skavsta (Suède) non intégré, suite à sa cession en mai 2022.

2 Trafic incluant les sept aéroports amazoniens ayant rejoint le réseau VINCI Airports en 2022 (début des opérations en janvier/février 2022).

II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports3





Juin 2022 T2 2022 Cumul à fin juin Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 VINCI Airports +73,4 % -16,1 % +97,8 % -17,5 % +95,3 % -23,4 % Portugal (ANA) +81 % -3,3 % x2,4 -4,1 % x2,6 -10 % Royaume-Uni x5,9 -17 % x8,3 -18 % x7,9 -33 % Japon (Kansai Airports) +53 % -31 % +43 % -33 % +47 % -36 % Chili (Nuevo Pudahuel) +84 % -26 % x2,2 -26 % +92 % -28 % France +52 % -29 % +98 % -29 % x2,0 -32 % Cambodge (Cambodia Airports) x2,4 -75 % x2,3 -78 % +98 % -82 % États-Unis +18 % -3,5 % +32 % -3,7 % +44 % -2,5 % Brésil4 +35 % +34 % +46 % +31 % +34 % +22 % Serbie +35 % -4,0 % +49 % -8,8 % +58 % -12 % République dominicaine (Aerodom) +5,6 % +2,0 % +9,3 % -0,6 % +18 % -4,3 % Costa Rica +18 % +24 % +26 % +26 % +50 % +18 %

3 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine. ATM de l’aéroport de Skavsta (Suède) non intégrés, suite à sa cession en mai 2022.

4 Mouvements commerciaux incluant les sept aéroports amazoniens ayant rejoint le réseau VINCI Airports en 2022 (début des opérations en janvier/février 2022).

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin juin Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 7 618 x4,3 -8,9 % 12 136 x4,8 -17 % Porto (OPO) 100 3 572 x3,9 +0,7 % 5 523 x4,4 -10 % Faro (FAO) 100 2 705 x5,2 -8,6 % 3 467 x6,0 -13 % Madère 100 1 148 x3,5 +28 % 1 774 x4,0 +8,8 % Açores 100 682 x2,1 -0,4 % 1 019 x2,3 -6,7 % TOTAL 15 725 x4,1 -4,4 % 23 919 x4,6 -13 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 9 327 x22,5 -26 % 13 137 x23,1 -41 % Belfast (BFS) 100 1 382 x4,0 -22 % 2 273 x5,1 -27 % TOTAL 10 710 x14,1 -25 % 15 410 x15,2 -39 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 1 470 x2,9 -82 % 2 534 x2,5 -84 % Itami (ITM) 40 2 636 x2,2 -34 % 4 649 +86 % -41 % Kobé (UKB) 40 596 +97 % -25 % 1 021 +70 % -35 % TOTAL 4 702 x2,3 -64 % 8 204 +99 % -68 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 4 113 x3,3 -27 % 8 732 x2,6 -31 % TOTAL 4 113 x3,3 -27 % 8 732 x2,6 -31 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 257 +22 % +14 % 2 401 +39 % +13 % Puerto Plata (POP) 100 140 +69 % -29 % 332 x2,3 -39 % Samana (AZS) 100 10 x12,3 -71 % 28 x20,3 -73 % La Isabela (JBQ) 100 21 +27 % +0,4 % 41 +34 % +4,3 % TOTAL 1 428 +27 % +5,0 % 2 801 +47 % -0,7 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 393 x2,2 -12 % 2 136 x2,3 -18 % TOTAL 1 393 x2,2 -12 % 2 136 x2,3 -18 %





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin juin Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 381 x3,7 -24 % 3 833 x3,5 -33 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 717 x3,4 -19 % 2 572 x3,4 -24 % Rennes Bretagne (RNS) 49 178 x2,9 -26 % 294 x2,8 -30 % Toulon Hyères (TLN) 100 121 +89 % -18 % 187 +83 % -26 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 51 x3,3 -59 % 91 x3,2 -58 % TOTAL 4 497 x3,5 -23 % 7 246 x3,5 -31 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 512 +78 % +0,3 % 3 339 +50 % -10 % Manaus (MAO) 100 610 +53 % -11 % 1 339 +60 % -7,2 % Porto Velho (PVH) 100 170 +33 % -2,1 % 376 +35 % -0,7 % Boa Vista (BVB) 100 89 +66 % +8,7 % 189 +54 % +13 % Rio Branco (RBR) 100 78 +68 % +3,1 % 185 +72 % +7,2 % TOTAL 2 505 +66 % -2,3 % 5 519 +52 % -7,6 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 383 +75 % +32 % 797 x2,3 +7,8 % TOTAL 383 +75 % +32 % 797 x2,3 +7,8 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 424 x7,9 -71 % 598 x4,9 -80 % Siem Reap (REP) 70 42 NA -95 % 60 NA -97 % Sihanoukville (KOS) 70 9 NA -98 % 13 NA -98 % TOTAL 475 x8,0 -83 % 670 x4,9 -89 % États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 779 +17 % -17 % 1 456 +34 % -15 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 564 x2,0 +3,9 % 2 735 x2,6 -0,0 % Atlantic City (ACY) MC* 257 -1,7 % -9,8 % 473 +22 % -22 % TOTAL 2 600 +52 % -4,8 % 4 664 +84 % -7,6 %





Total VINCI Airports 48 531 x3,4 -27,0 % 80 100 x3,2 -35,7 %

*MC : Management Contract



IV- Mouvements commerciaux par aéroport







Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin juin Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 52 017 x2,4 -8,6 % 90 323 x2,8 -13 % Porto (OPO) 100 24 673 x2,5 -2,1 % 40 848 x2,7 -10 % Faro (FAO) 100 17 807 x2,8 -7,3 % 24 112 x3,3 -8,8 % Madère 100 8 285 x2,3 +22 % 13 706 x2,4 +7,1 % Açores 100 8 749 +43 % +7,0 % 14 153 +42 % +3,7 % TOTAL 111 574 x2,4 -4,1 % 183 209 x2,6 -9,7 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 61 816 x13,6 -18 % 89 143 x13,3 -35 % Belfast (BFS) 100 10 864 x2,6 -19 % 19 148 x2,7 -23 % TOTAL 72 680 x8,3 -18 % 108 291 x7,9 -33 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 21 327 +41 % -59 % 39 778 +38 % -61 % Itami (ITM) 40 33 510 +52 % -2,4 % 63 451 +60 % -7,3 % Kobé (UKB) 40 7 901 +18 % +5,1 % 15 289 +25 % +4,6 % TOTAL 62 738 +43 % -33 % 118 518 +47 % -36 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 26 242 x2,2 -26 % 56 546 +92 % -28 % TOTAL 26 242 x2,2 -26 % 56 546 +92 % -28 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 410 +9,2 % +9,8 % 22 507 +18 % +9,2 % Puerto Plata (POP) 100 1 005 +42 % -31 % 2 450 +61 % -35 % Samana (AZS) 100 154 +31 % -50 % 366 +60 % -54 % La Isabela (JBQ) 100 1 809 -2,0 % -22 % 3 588 +0,5 % -27 % TOTAL 14 392 +9,3 % -0,6 % 28 931 +18 % -4,3 % Serbie Belgrade (BEG) 100 16 488 +49 % -8,8 % 27 703 +58 % -12 % TOTAL 16 488 +49 % -8,8 % 27 703 +58 % -12 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin juin Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 23 458 +99 % -28 % 40 627 +90 % -34 % Nantes Atlantique (NTE) 85 12 842 x2,5 -30 % 20 328 x2,4 -34 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 031 +72 % -44 % 3 603 +69 % -46 % Toulon Hyères (TLN) 100 2 831 +28 % -13 % 3 993 +27 % -18 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 196 +50 % -52 % 2 600 +66 % -45 % TOTAL 44 759 +98 % -29 % 81 534 x2,0 -32 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 17 929 +40 % +11 % 38 411 +29 % +2,9 % Manaus (MAO) 100 10 452 +31 % +24 % 21 501 +27 % +25 % Porto Velho (PVH) 100 4 142 +91 % +92 % 7 290 +67 % +56 % Boa Vista (BVB) 100 3 014 x2,6 x4,0 5 221 x2,2 x3,3 Rio Branco (RBR) 100 1 873 +18 % +25 % 3 646 +11 % +20 % TOTAL 40 939 +46 % +31 % 82 485 +34 % +22 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 4 256 +26 % +26 % 9 526 +50 % +18 % TOTAL 4 256 +26 % +26 % 9 526 +50 % +18 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 5 016 x2,1 -62 % 8 406 +84 % -69 % Siem Reap (REP) 70 497 NA -95 % 798 NA -96 % Sihanoukville (KOS) 70 427 NA -90 % 779 NA -90 % TOTAL 5 940 x2,3 -78 % 9 983 +98 % -82 % États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 236 -6,5 % -26 % 10 339 -0,7 % -20 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 30 089 +45 % +0,2 % 57 135 +59 % +1,3 % Atlantic City (ACY) MC* 2 345 +7,5 % +15 % 4 272 +25 % +0,1 % TOTAL 37 670 +32 % -3,7 % 71 746 +44 % -2,5 %





Total VINCI Airports 437 678 +97,8 % -17,5 % 778 472 +95,3 % -23,4 %

*MC : Management Contract

