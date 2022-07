Konica Minolta décroche un prix BLI PRO de Keypoint Intelligence

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, est fière d’annoncer qu’elle a remporté un prix Buyers Laboratory (BLI) Colour PRO de Keypoint Intelligence dans la catégorie appareil de production CMJN à volume moyen pour l’AccurioPress C7100 avec serveur d’impression Fiery IC-139 d’EFI. Konica Minolta se réjouit d’avoir obtenu cette prestigieuse distinction pour sa presse, lancée à l’échelle mondiale en juillet 2021.



“ Chez Konica Minolta, nous nous faisons un point d’honneur d’offrir une valeur exceptionnelle à nos clients par des produits, des logiciels et des services qui travaillent intelligemment; nous sommes donc ravis que Keypoint Intelligence reconnaisse la performance de l’AccurioPress C7100, se félicite Dino Pagliarello, vice-président directeur de la gestion des produits et de la planification. Nous avons conçu cet appareil pour nos clients, en proposant une presse aux multiples technologies novatrices qui permettent de repenser l’impression pour trouver de nouveaux débouchés lucratifs. ”

Les presses à toner AccurioPress C7100 et C7090 de Konica Minolta, qui appartienne à la même gamme, atteignent une vitesse de 100 et 90 ppm, respectivement. Elles comportent un éventail d’innovations logicielles et technologiques qui aident les clients à se concentrer sur l’agilité, la croissance et l’efficacité opérationnelle, et font le bonheur des fournisseurs de services d’impression grâce à l’automatisation avancée et à la réduction des interventions humaines et du coût total de possession.

“Dans un marché florissant, nous sommes heureux de souligner la performance remarquable de cette presse en lui décernant l’un de nos prix BLI Colour PRO 2022, déclare David Sweetnam, directeur de la recherche et des services de laboratoire de Keypoint Intelligence, région EMA et Asie. Nous utilisons un algorithme pour évaluer la performance générale selon plusieurs caractéristiques. Un appareil doit atteindre un niveau exceptionnel pour être admissible à un prix PRO, alors il ne s’agit pas seulement d’être le meilleur de sa catégorie. ”

Pour en savoir plus sur la presse à toner sur feuilles découpées C7100 de Konica Minolta, visitez le site Web.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram.

Keypoint Intelligence

Depuis 60 ans, les clients de l’industrie de l’imagerie numérique se tournent vers Keypoint Intelligence et ses essais pratiques indépendants, ses données de laboratoire et ses études de marché approfondies pour assurer le succès de leurs produits et stimuler leurs ventes. Cumulant des décennies d’expérience en analyse, Keypoint Intelligence est reconnue comme la source la plus fiable d’analyses, de récompenses et de renseignements objectifs. Les clients tirent parti de ce savoir essentiel pour favoriser la prise de décisions stratégiques, les ventes quotidiennes et l’excellence opérationnelle, rehaussant du même coup leurs objectifs et leurs résultats financiers. Se préoccupant avant tout de ses clients, Keypoint Intelligence évolue au rythme de l’industrie en diversifiant son offre et en renouvelant ses méthodes. Forte d’une intime compréhension des secteurs de l’impression et de l’imagerie numériques, elle soutient les fabricants, les canaux et les clients dans leur transformation.

Prix BLI PRO

Se fondant sur les résultats de rigoureux essais sur le terrain nécessitant l’impression de dizaines de milliers de pages et l’analyse de centaines de données, les prix BLI PRO récompensent chaque année les meilleurs produits. Les nouveaux programmes d’essais Production 2.0 et 2.0 LITE de Keypoint Intelligence sont axés sur les grands enjeux de l’heure, dont l’automatisation des pratiques exemplaires, l’uniformité des longs tirages, les possibilités de maintenance par l’utilisateur et une foule d’analyses de la qualité d’image et de la productivité.

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca