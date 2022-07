eGain Knowledge Hub™ se connecte à Microsoft SharePoint™ pour libérer la valeur commerciale du contenu

French German

SUNNYVALE, Californie, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), la principale plateforme de gestion des connaissances pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui que sa solution primée pour la gestion des connaissances— eGain knowledge Hub ™— se connecte désormais de manière native à Microsoft SharePoint.



Les entreprises ont réalisé d'importants investissements dans SharePoint, ajoutant 100 pétaoctets de nouveau contenu chaque mois, selon Microsoft. Bien que les systèmes de gestion de contenu d'entreprise (ECM) tels que SharePoint se concentrent sur la rationalisation de la collaboration, la création de contenu et la gestion du stockage, ils offrent une opportunité d'automatisation inexploitée pour guider les utilisateurs vers des réponses personnalisées. Cela est particulièrement utile pour les agents du centre de contact à un moment décisif lorsqu'ils ont un client en ligne.

Optimisée par l'IA et l'analyse, eGain Knowledge Hub offre une solution de connaissances riche et unique pour l'ère du numérique et du travail à distance. Avec ce connecteur, eGain Knowledge Hub fournit des réponses pertinentes en exploitant plusieurs référentiels SharePoint, enrichissant intelligemment les résultats basés sur son propre contenu.

« Les clients nous disent que Sharepoint crée des silos de contenu dans l'ensemble de leur entreprise », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Notre connecteur les aidera à libérer la valeur commerciale de leur contenu SharePoint. »

Pour tout complément d'information

Microsoft AppSource: https://bit.ly/3AKs6Zk

eGain Marketplace: https://bit.ly/3yBG50x

eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-management-software/

eGain Knowledge Innovation in 30 Days™: https://bit.ly/3z0g9fB

À propos d'eGain

Notre logiciel d'engagement client basé sur les connaissances automatise les expériences omnicanales axées sur le numérique pour les marques mondiales. Imprégnée de l'IA et d'analyses, la plateforme cloud la mieux notée d'eGain permet des parcours client sans effort avec une assistance virtuelle, un libre-service pour les clients et des outils d'agent modernes. Pour en savoir plus, consultez le site www.eGain.com .

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

