French German

NEUMÜNSTER, Allemagne, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray » ou la « société ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés qui inspire la communauté mondiale et lui permet de vivre la meilleure version de leur vie, a annoncé aujourd'hui que sa division cannabis médical, Tilray Medical, avait lancé une nouvelle plateforme éducative sur le cannabis, WeCare-MedicalCannabis, dédiée à fournir des ressources et à éduquer les professionnels de la santé et les patients sur le cannabis médical.



WeCare-MedicalCannabis fournit du contenu sur le cannabis basé sur la science et la recherche, adapté aux professionnels de la santé, aux soignants et aux patients afin de les aider à prendre des décisions éclairées sur le cannabis médicinal, et les aide à découvrir comment le cannabis médicinal peut favoriser le bien-être et la santé au quotidien. Conçue pour servir de ressource complète et centralisée sur les connaissances en matière de cannabis médical, WeCare-MedicalCannabis est désormais disponible en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et au Portugal.

Sascha Mielcarek, directeur général de Tilray Europe, a déclaré : « En tant que pionniers mondiaux du cannabis médical, nous sommes conscients du manque d'accès à l'éducation scientifique sur le cannabis médical. WeCare-MedicalCannabis a été créée pour combler cette lacune et aider à fournir les ressources nécessaires pour aider les patients, les soignants et les professionnels de santé à disposer des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur le cannabis médicinal. Alors que la légalisation du cannabis continue de se développer à travers l'Europe, Tilray Medical se consacre à aider à fournir des conseils éclairés et fiables aux personnes souhaitant en savoir plus sur le cannabis médical. »

Tilray Medical continue de travailler avec des associations de patients et des sociétés de médecins de premier plan, apportant de la valeur aux personnes touchées par les changements au sein du paysage médical, et qui jouent un rôle majeur dans les initiatives mondiales en matière de santé. En fournissant un accès à des plateformes éducatives telles que le WeCare-MedicalCannabis, Tilray Medical continue d'ouvrir et d'étendre son monde du bien-être.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter nos plateformes mondiales sur WeCare-MedicalCannabis Germany , WeCare-MedicalCannabis France , WeCare-MedicalCannabis UK , WeCare-MedicalCannabis Portugal .

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des patients dans le monde entier, en transformant leur vie, et en favorisant la dignité des patients ayant besoin de ses produits grâce à un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis médical. Après être devenue l'une des premières sociétés à être un producteur agréé de cannabis médicinal au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d'abord au Portugal, puis en Allemagne. Tilray Medical est aujourd'hui l'un des plus grands fournisseurs de marques de cannabis médicinal pour les patients, les médecins, les hôpitaux, les pharmacies, les chercheurs et les gouvernements, dans 20 pays et sur cinq continents.

Pour tout complément d'information sur Tilray Medical, consultez les sites Tilray Medical Canada , Tilray Medical Australia-New Zealand , Tilray Medical Europe

À propos de Tilray Brands, Inc.

Tilray Brands, Inc. (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés opérant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui change la vie des gens pour le mieux – une personne à la fois. Tilray Brands accomplit cette mission en inspirant et en donnant aux personnes du monde entier les moyens de vivre leur meilleure vie et en fournissant un accès à des produits qui répondent aux besoins de leur esprit, de leur corps et de leur âme tout en invoquant le bien-être. Les patients et les consommateurs font confiance à Tilray Brands pour leur offrir une expérience cultivée, ainsi qu'une bonne santé et un bien-être grâce à des marques différenciées de haute qualité et des produits innovants. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production sans précédent de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour tout complément d'information sur la façon dont nous ouvrons un monde de bien-être, rendez-vous sur le site www.tilray.com et suivez @tilray.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des énoncés prospectifs (ensemble, « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui sont destinés à être soumis à la « règle refuge » (« Safe Harbor ») créée par ces articles et par d'autres lois applicables. Les termes « prédire », « futur », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s'attendre à » « avoir l'intention de », « peut », « projeter », « devrait » et les formes négatives de ces termes ou les expressions similaires permettent d'identifier les énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas forcément ces mots identificateurs. Certains facteurs, estimations, objectifs, projections ou hypothèses substantiels ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs tout au long de la présente communication. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant nos intentions, convictions, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, les attentes relatives aux performances et à l'échelle de la Société, y compris Tilray Medical, et la capacité de la Société à étendre son offre aux patients du monde entier, y compris via Tilray Medical. De nombreux facteurs pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels à différer sensiblement de tout énoncé prospectif, et d'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou que cette dernière considère comme étant non significatifs pourraient également amener les résultats ou événements à différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Pour un examen plus détaillé de ces risques et autres facteurs, consultez le formulaire d'information annuel de Tilray le plus récemment déposé et le rapport annuel sur le formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC) de Tilray établi auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les énoncés prospectifs inclus dans la présente communication sont formulés à la date de cette dernière, et la Société ne s'engage pas à les mettre publiquement à jour pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l'exigent.

Pour tout complément d'information :

Médias

Berrin Noorata

news@tilray.com