Première mondiale : le réseau de transport urbain d’une ville entière connecté numériquement grâce à la nouvelle suite Smart Mobility d’Hitachi

La Nouvelle application mobile permet aux passagers d’accéder à tous les modes de transport public d’une ville en mode « mains libres » en utilisant simplement les capteurs Bluetooth pour se connecter aux bus, trains ainsi qu’au funiculaire. L’application 360Pass permet aux usagers de louer des e-véhicules, et de payer le stationnement et de localiser les e-mopeds.





Le tarif est calculé au plus juste automatiquement à la fin de chaque journée, en fonction de l’utilisation réelle du passager – et ce, sans avoir besoin d’acheter de billets.





Pour les autorités de transport, la nouvelle suite de logiciels de smart mobility permet à l’opérateur de disposer d’un « jumeau numérique » de l’ensemble du réseau de transport, offrant une visibilité en temps réel du flux de passagers et de transport multimodal dans n’importe quelle ville.





Lancée aujourd’hui, la suite Lumada Intelligent Mobility Management d’Hitachi comprend des technologies puissantes pour les passagers et les opérateurs de transport, reliant la billetterie intelligente (smart ticketing), la gestion du trafic et le chargement électronique par le biais d’une plateforme analytique commune.





La solution pourrait aider des villes comme Paris ou Lille à réduire les heures de congestion du trafic pour les conducteurs (actuellement 70 et 50 heures par an respectivement).



PARIS, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une démarche qui devrait révolutionner la façon dont le gens se déplacent dans les villes, Hitachi Rai a connecté numériquement les transports publics et privés de location dans une ville entière. Cette étape importante a été réalisée grâce à la technologie de la nouvelle suite de mobilité intelligente d’Hitachi, Lumada intelligent Mobility Management, lancée aujourd’hui.

La technologie peut être utilisée dans les villes du monde entier. Dans le cadre du programme de lancement à Gênes, en Italie, Hitachi a connecté 663 bus, 2500 arrêts de bus, la ligne de métro empruntée par 15 millions de passagers par an, 2 funiculaires, 1 train de montagne historique, 10 ascenseurs publics et deux lignes de bus de banlieue qui s’étendent sur 50 km. Les usagers ont également la possibilité, via une touche de leur téléphone mobile, de louer une voiture électrique, de payer un stationnement ou de trouver un e-moped.

Le pouvoir au passager

Dans le cadre de cette première mondiale, l’application de billetterie intelligente 360Pass d’Hitachi supprime définitivement la nécessité d’acheter un billet papier traditionnel, de se connecter de télécharger plusieurs applications pour bénéficier de différents services de transport.

L’application 360Pass se connecte aux capteurs Bluetooth qui permettent de savoir quand un passager muni de l’application mobile est monté à bord, quelle distance il a parcourue et quand il est descendu. Les usagers peuvent effectuer des trajets multimodaux, mais le système 360Pass leur permettra de s’assurer qu’ils payent le meilleur tarif applicable, à la fin de chaque journée.

L’application 360Pass propose des informations personnalisées sur les trajets en transport public, et notamment l’option d’itinéraire multimodal le plus rapide et le plus adapté ainsi qu’une mise à jour des conditions de transport en temps réels.

Elle donne la possibilité aux passagers de vérifier l’affluence des services de bus, ce qui leur permet de choisir les services les moins encombrés. Cette fonctionnalité peut contribuer à atténuer l’anxiété croissante liée à la forte affluence dans les transports après l’arrêt du Covid19, qui, selon une récente étude indépendante, serait le deuxième facteur déterminant de la satisfaction des passagers1.

360Pass est proposé en partenariat avec AMT, l’opérateur de transports publics de la ville de Gênes, sous la marque locale GoGoGe. La technologie s’inscrit au titre des efforts déployés par la municipalité pour inciter à l’utilisation des services de transport publics et privés. Ce projet innovant vise à fournir des solutions plus facilement identifiables pour le problème du « dernier » kilomètre rencontré par les usagers et les autorités de transports publics du monde entier.

Nouvelle donne pour les autorités et les opérateurs de transport

Gênes qui compte près de 600 000 habitants, est confrontée en matière de transport, à la même problématique que les autres villes du monde entier – les embouteillages, les émissions et la fourniture de services de qualité. L’ambition des autorités de la ville est de susciter un changement radical dans l’utilisation de transports publics plus durables dans la métropole.

La technologie offre un moyen de réduire la dépendance à l’égard des véhicule privés, aidant ainsi la municipalité à atteindre ses objectifs de décongestion et de réduction des émissions, tout en optimisant les coûts et l’offre de transport dans la région. Dans des villes comme İstanbul ou Londres, les conducteurs perdent actuellement en moyenne respectivement 142 et 227 heures par an, dans les embouteillages. L’optimisation des transports publics multimodaux et de location peut réduire le nombre de ces heures perdues.

En complément de l’application mobile 360Pass pour les passagers, la suite Lumada Intelligent Mobility Management donne aux opérateurs la possibilité de connecter, de dimensionner et d’optimiser, en temps réel, l’ensemble du réseau de transport de leur ville.

Plus de 7 000 capteurs Bluetooth installés dans toute la ville de Gênes permettent la création d’un « jumeau numérique » des trajets multimodaux de bout en bout au sein de la région. Cette représentation électronique des déplacements en temps réel au sein de la ville est un outil puissant qui permet aux opérateurs d’optimiser les services, les horaires et de créer un système qui s’adapte mieux aux pics d’affluence et aux demandes des usagers. Il peut également identifier les problèmes qui découragent l’utilisation des transports publics, tels que les embouteillages, les émissions, l’affluence ou les lacunes dans les services.

En plus de la billetterie intelligente, la suite peut combiner des solutions pour aider les opérateurs à contrôler les flux de trafic et les modèles de service en temps réel. Elle permet aux opérateurs de réagir plus efficacement aux interruptions de trafic ou de s’adapter à des évènements importants (concerts ou rencontres sportives) dans la ville. En outre, en réunissant des informations sur le niveau des émissions et de la congestion dans différentes zones géographiques, il permet aux opérateurs de prendre les bonnes décisions concernant les endroits où il convient de cibler en priorité l'électrification des services et les emplacements à privilégier pour les infrastructures et les flottes de bus et de voitures électriques.

Pour Alessandro de Grazia, Group Head of Smart Ticketing, Hitachi Rail, « la suite Lumada Intelligent Mobility Management d’Hitachi est une première mondiale en matière de mobilité intelligente et peut améliorer le transport urbain dans les villes du monde entier. Pour la première fois, les passagers peuvent planifier et accéder à un trajet multimodal le plus adapté, au tarif le plus bas, sans jamais sortir leur téléphone.

Aujourd’hui, les villes sont confrontées aux défis d’augmenter l’utilisation des transports publics pour réduire les émissions, les embouteillages et améliorer leur rentabilité. Nos nouvelles solutions, qui ont fait leurs preuves à Gênes, offrent une plateforme d’une puissance unique aux opérateurs du monde entier. De Düsseldorf à Dubaï, Paris ou Toronto, nous pouvons aider les opérateurs à connecter, dimensionner et optimiser l’ensemble de leur réseau de transport par le biais d’une plateforme unique. »

En tant que leader mondial dans le domaine du transport et de la technologie, la vision d’Hitachi en matière de mobilité intelligente consiste à numériser et optimiser chaque étape d’un voyage dans les différents types de transports publics. La nouvelle suite incarne la vision d’Hitachi pour une mobilité plus intelligente, intégrant des solutions dans trois domaines clés : billetterie intelligente, la gestion de la mobilité et les solutions de mobilité électrifiée. Bien que l’entreprise soit mondialement connue pour la fourniture de trains et d’infrastructure ferroviaire, et notamment pour le fameux train à grande vitesse Shinkansen, la numérisation des systèmes de transport est un domaine important en pleine croissance.

Pour Marco Beltrami, President AMT (opérateur de transport public de gênes) "GoGoGe, le nom que nous avons choisi à Gênes pour l'application 360Pass d'Hitachi, offre une expérience de voyage unique à nos clients grâce à la technologie révolutionnaire « mains libres » . Nous pouvons suivre nos clients tout au long de leur voyage, dans tous les systèmes de transport, et obtenir une image claire de leur parcours de bout en bout. Le déploiement de la technologie d'Hitachi est une excellente occasion pour AMT et la ville de Gênes d'être un leader de la mobilité intelligente et d’expérimenter des technologies innovantes qui feront une grande différence dans les déplacements dans les villes du monde entier."

