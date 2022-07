English Finnish

WithSecure Oyj, puolivuosikatsaus, tammi‒kesäkuu 2022, 20.7.2022 klo 8.00

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Vakaata kasvua pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihdossa, kuluttajatietoturvan eriyttäminen F-Secureen saatu päätökseen menestyksekkäästi



WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. Yhtiön hallitus ilmoitti jakautumissuunnitelmasta 17.2.2022. Tässä puolivuosikatsauksessa WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Aiempien vuosineljännesten tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti.

Keskeiset tapahtumat huhti–kesäkuussa 2022 (Q2)

Jatkuvat toiminnot

WithSecuren liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 32,5 miljoonaa euroa (31,9 milj. eur) Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden (1) liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 16,8 miljoonaa euroa (12,7 milj. eur) Paikallisesti hallinnoitujen yritystietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 6,7 miljoonaa euroa (7,5 milj. eur) Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 24 % ja oli 8,9 miljoonaa euroa (11,6 milj. eur). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 13 % edellisvuoteen verrattuna.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7 %

Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus (2) kasvoi 31 % ja oli 67,5 miljoonaa euroa (51,5 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 5 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

WithSecuren arvioitu vertailukelpoinen käyttökate (3) laski ja oli -8,0 miljoonaa euroa (-4,0 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,8 miljoonaa euroa (0,0 milj. eur)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -0,0 miljoonaa euroa (12,9 milj. eur). Rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Rahavirtaan vaikuttivat korkeat jakautumiseen liittyvät kulut.

Keskeiset tapahtumat tammi–kesäkuussa 2022 (H1)

Jatkuvat toiminnot

WithSecuren liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 64,8 miljoonaa euroa (EUR 63,4 milj. eur) Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden (1) liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 32,1 miljoonaa euroa (24,6 milj. eur) Paikallisesti hallinnoitujen yritystietoturvatuotteiden liikevaihto laski 9 % ja oli 13,9 miljoonaa euroa (15,2 milj. eur) Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 20 % ja oli 18,9 miljoonaa euroa (23,6 milj. eur). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 5 %.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 9 %.

WithSecuren arvioitu vertailukelpoinen käyttökate (3) laski ja oli -13,2 miljoonaa euroa (-5,6 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,2 miljoonaa euroa (0,0 milj. eur)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 1,1 miljoonaa euroa (19,2 milj. eur). Rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Rahavirtaan vaikuttivat korkeat jakautumiseen liittyvät kulut.

(1) Yritystietoturvatuotteet pois lukien paikallisesti hallinnoidut tuotteet (Business Suite). Pilviratkaisuvalikoima sisältää seuraavat tuotteet: Elements Cloud, Cloud Protection for Salesforce ja Countercept.

(2) Yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja.



(3) Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selvitys Keskeiset tapahtumat -osion lopussa.







Lopetetut toiminnot

Lopetettujen toimintojen tulos sisältää 30.6.2022 eriytetystä kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta (F-Secure) suoraan aiheutuvan liikevaihdon ja kulut.

Lisäksi lopetettujen toimintojen tulokseen on kirjattu 450,5 miljoonan euron jakautumisvoitto eriytetyn liiketoiminnan käyvästä arvosta vähennettynä siihen liittyvien omaisuuserien ja velkojen kirja-arvolla. Velkakirjaus liiketoiminnan käyvästä arvosta tasaa kirjauksen vaikutusta yhtiön omassa pääomassa.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Vertailukausien tuloslaskelmaluvut on oikaistu IFRS5 -standardin käyttöönotosta johtuen. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan (uusi F-Secure) taloudelliset tiedot esitetään Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaisesti. Liiketoiminnan muut kulut jaetaan varojen, velkojen ja resurssien tosiasiallisen omistuksen mukaan jakautumisen jälkeen. Tuloksena syntyvät luvut eivät täysin vastaa kummankaan liiketoiminnan kannattavuutta erillisenä yhtiönä. WithSecuren (Jatkuvat toiminnot) kulut sisältävät F-Securen tukemiseen allokoitujen resurssien kulut siirtymävaiheen aikana. Siirtymävaiheen palvelusopimusten (”TSA-sopimus”) mukaan WithSecure saa korvauksen näistä kuluista. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisuuden lisäämiseksi kausien välillä. Siitä on poistettu (Lopetetuissa toiminnoissa lisätty) tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä WithSecuren hallussa oleviin tiloihin liittyviä kustannuksia. Vertailukaudet on esitetty vastaavalla tavalla. Liitetiedossa 6 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys on selvitetty lukujen väliset yhteydet.

Milj. eur 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Oikaistu käyttökate (EBITDA)

(laskettu IFRS 5:n mukaisilla luvuilla) -9,7 -5,5 -16,6 -8,7 -17,2 Tutkimus ja tuotekehitys 1,3 1,1 2,5 2,3 4,4 WithSecuren hallussa olevien tilojen kustannukset 0,4 0,4 0,8 0,8 1,6 Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -8,0 -4,0 -13,2 -5,6 -11,3

Näkymät

WithSecure Oyj:n hallitus julkaisi 3.6.2022 taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa noin 30 % edellisestä vuodesta, kiihtyen vuoden 2022 toisella puoliskolla. Edellisen vuoden liikevaihto pilvipohjaisista tuotteista oli 51,8 miljoonaa euroa.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa toistakymmentä prosenttia edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden vertailukelpoinen liikevaihto oikaistuna konsultointiliiketoiminnan divestoinneilla oli 122,8 miljoonaa euroa.

Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate laskee edellisestä vuodesta. Laskun aiheuttavat pääasiassa lisäinvestoinnit uusiin tuotealueisiin sekä myynti- ja markkinointikulut mm. yhtiön jakautumiseen liittyvän brändin uudistamisen vuoksi. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate paranee vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

WithSecuren keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä (vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevaihdosta 122,8 miljoonaa euroa)

Kannattavuustavoite: oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka

WithSecuren vuoden 2022 toista vuosineljännestä leimasi pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihdon voimakas kasvu. Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi edellisvuodesta 31 % ja oli 67,5 miljoonaa euroa (51,5 milj. eur). Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 32 % ja oli 16,8 miljoonaa euroa (12,7 milj. eur).

Jatkamme asiakkaidemme tukemista pilvipohjaisiin ratkaisuihin siirtymisessä tarjoamalla kattavan valikoiman kyberturvallisuusratkaisuja WithSecure Elements -alustalla. Tilausten ja liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Elements-tuotteissa, jotka täydentävät perinteisiä päätelaitteiden tietoturvaratkaisuja.

Hallinnoiduissa tietoturvapalveluissa (MDR) liikevaihdon merkittävä kasvu jatkui, kun taas poikkeuksellisen vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen tilauskannan kasvu jäi hieman odotuksista toisella neljänneksellä. Sopimusten keskimääräinen koko on kasvussa, ja osa edelleen vanhoja järjestelmäympäristöjä käyttäneistä suurista asiakkaista on siirtynyt WithSecuren yhteiseen teknologia-alustaan. Tämä luo synergiaetuja sekä asiakkaille että WithSecurelle.

Pilvituotteiden liikevaihdon kasvua täydensi Cloud Protection for Salesforce, jonka liikevaihto kasvoi tasaisesti kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Paikallisesti hallinnoitujen yritystietoturvatuotteiden liikevaihto laski edelleen 10 prosentilla 6,7 miljoonaan euroon (7,5 milj. eur). Tämä on linjassa strategiamme kanssa, jonka tavoitteena on kasvattaa nopeasti SaaS (”Security as a Service”; turvallisuus palveluna) -tarjontaamme ja sen osuutta yhtiön liikevaihdosta.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski edellisvuodesta ja oli 8,9 miljoonaa euroa (11,6 milj. eur). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat divestoinnit – Ison-Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022. Kyberturvallisuuskonsultoinnin vertailukelpoinen liikevaihto laski noin 13 % ja oli 8,9 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa ilman yritysmyyntejä). Lasku johtuu pääosin henkilöstön korkeana jatkuneesta vaihtuvuudesta. Olemme onnistuneet rekrytoinneissa verrattain hyvin, mutta kestää jonkin aikaa, ennen kuin uudet konsultit kykenevät työskentelemään täysitehoisesti.

WithSecuren kannattavuus (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate) oli -8,0 miljoonaa euroa (-4,0 milj. eur). Kannattavuus vastasi odotuksiamme.

Kuten olemme aiemmin tiedottaneet, uskomme kasvun kiihtyvän ja kannattavuuden paranevan toisella vuosipuoliskolla.

Kesäkuussa meillä oli ilo kutsua kumppanimme Helsinkiin ensimmäiseen pandemian jälkeen järjestämäämme tapahtumaan, Sphere 2022:een. Tapahtuman kaksi päivää olivat täynnä kohtaamisia, jälleennäkemisiä, erinomaisia esityksiä ja keskusteluja kyberturvallisuuden tulevaisuudesta.

Matkamme, jossa kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin itsenäiseksi yhtiöksi, saatiin päätöksen 30. kesäkuuta. Kaupankäynti uuden F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingissä alkoi menestyksekkäästi 1.7., ja molempien yhtiöiden tiimit olivat paikalla soittamassa avauskelloa. Haluan kiittää tiimiämme ja neuvonantajiamme työstä sen eteen, että jakautuminen saatiin toteutettua erittäin lyhyessä ajassa. Toivon myös kaikkea hyvää uudelle F-Securelle sen luodessa omaa menestystarinaansa – pysymme jatkossakin läheisinä, vaikka toimimmekin itsenäisinä yhtiöinä.

Taloudellinen kehitys



Milj. eur 4-6/2022 4-6/2021 Muutos % 1-6/2022 1-6/2021 Muutos % 1-12/2021 WithSecure (Jatkuvat toiminnot) Liikevaihto 32,5 31,9 2 % 64,8 63,4 2 % 130,0 Pilvipohjaiset yritystietoturvaratkaisut 16,8 12,7 32 % 32,1 24,6 31 % 52,7 Paikallisesti hallinnoidut yritystietoturvaratkaisut 6,7 7,5 -10 % 13,9 15,2 -9 % 30,0 Kyberturvallisuuskonsultointi 8,9 11,6 -24 % 18,9 23,6 -20 % 47,2 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -11,7 -10,2 15 % -22,8 -20,2 13 % -41,5 Bruttokate 20,7 21,7 -4 % 42,0 43,1 -2 % 88,5 % liikevaihdosta 63,9 % 68,1 % 64,9 % 68,0 % 68,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,5 0,4 0,9 0,8 2,5 Liiketoiminnan muut kulut 1) -30,9 -27,6 12 % -59,6 -52,5 14 % -107,6 myynti ja markkinointi -20,5 -17,4 18 % -39,3 -36,1 9 % -68,0 tutkimus ja tuotekehitys -8,0 -6,9 15 % -15,9 -15,0 6 % -28,5 hallinto -2,5 -3,3 -26 % -4,5 -7,6 -41 % -12,7 Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) -9,7 -5,5 76 % -16,6 -8,7 91 % -17,2 % liikevaihdosta -29,9 % -17,3 % -25,6 % -13,7 % -13,3 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät divestoinnit -3,1 0,5 strategia -0,8 0,0 n/a -2,1 Käyttökate -10,5 -5,5 91 % -21,9 -8,7 152 % -16,7 % liikevaihdosta -32,4 % -17,3 % -33,8 % -13,7 % -12,8 % Poistot ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja 3) 2,4 2,4 1 % -4,9 -4,7 5 % -9,6 Arvonalentumiset -1,0 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot 0,6 0,7 -16 % -1,3 -1,5 -13 % -2,8 Liikevoitto -13,5 -8,6 58 % -28,1 -14,9 89 % -30,1 % liikevaihdosta -41,7 % -26,9 % -43,4 % -23,5 % -23,2 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -8,0 -4,0 54 % -13,2 -5,6 136 % -11,3 % liikevaihdosta -24,7 % -12,6 % -20,4 % -8,8 % -8,7 % Oikaistu liikevoitto 2) -12,1 -7,8 54 % -21,6 -13,4 61 % -26,8 % liikevaihdosta -37,3 % -24,6 % -33,3 % -21,1 % -20,6 %





Kauden tulos (Lopetetut toiminnot) 459,2 8,9 n/a 468,5 18,9 n/a 38,2





Tunnusluvut 5) Tulos per osake (euroa) (jatkuvat toiminnot) 4) -0,07 -0,04 65 % -0,15 -0,08 101 % -0,15 Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot) 67,7 63,5 7 % 66,4 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 0,0 12,9 -100 % 1,1 19,2 -94 % 38,7 Pankkisaamiset ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 92,2 44,3 108 % 52,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % -35,2 % 7,8 % -550 % -37,4 % 15,2 % -346 % 15,6 % Omavaraisuusaste, % 74,7 % 57,3 % 30 % 59,5 % Velkaantuneisuusaste, % -50,7 % -14,4 % 252 % -25,8 % Henkilöstö kauden lopussa 1264 1694 -25 % 1656

Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6. Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot). Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 167 992 694 (1–6/2022). Ellei toisin mainita, vertailukausiin sisältyvät sekä Jatkuvat toiminnot (WithSecure) että Lopetetut toiminnot (F-Secure).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Liite