Coop Pank 2022. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

2022. aasta II kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 130 700 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 8 300 kliendi võrra (+7%). Arveldavaid kliente oli pangal 58 700, kvartaliga kasvas arveldavate klientide arv 4 500 võrra (+8%).

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2022. aasta II kvartalis 100 miljoni euro võrra (+9%), ulatudes 1,25 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas äriklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 87 miljoni euro võrra, millest 31 miljonit olid nõudmiseni hoiused ja 57 miljonit tähtajalised hoiused. Eraklientide hoiuste maht kasvas 4 miljoni euro võrra, nõudmiseni hoiused kasvasid 11 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 7 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kasvas 9 miljoni euro võrra. Võrreldes 2021. aasta II kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 357 miljoni euro võrra (+40%). Aastases võrdluses on panga nõudmiseni hoiuste osakaal kõigist hoiustest tõusnud 44% pealt 49% peale. 2022. II kvartalis oli finantseerimiskulu 0,5%, eelmisel aastal samal ajal 0,8%.

2022. aasta II kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 91 miljoni euro võrra (+9%), ulatudes 1,13 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas kodulaenude portfell, mille maht kasvas 40 miljoni euro võrra (+10%). Ärilaenude portfell kasvas 36 miljoni euro võrra (+8%), liisinguportfell kasvas 10 miljoni euro võrra (+9%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 6 miljoni euro võrra (+9%). 2021. aasta II kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 359 miljoni euro võrra (+46%).

2022. aasta II kvartalis püsis Coop Panga viivises olev laenuportfell neljandat kvartalit järjest 2% tasemel. Aastases võrdluses on viivises oleva laenuportfelli maht langenud 3% tasemelt 2% tasemele.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2022. aasta II kvartalis 1,2 miljonit eurot, mida on 0,4 miljonit eurot (+57%) rohkem kui oli 2021 II kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2022. aasta II kvartalis 12,8 miljonit eurot, tõustes kvartaalses võrdluses 11% ja aastases võrdluses 37%. Tegevuskulud ulatusid II kvartalis 6,6 miljoni euroni, kvartaalses võrdluses kasvasid tegevuskulud 7% ja aastases võrdluses 24%.

Coop Pank teenis 2022. aasta II kvartalis 4,6 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 31% rohkem kui eelmises kvartalis ja 51% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli 2022. aasta II kvartalis 52% ja omakapitali tootlus 15,8%.

Coop Pangal on 30.06.2022 seisuga ligi 30 tuhat aktsionäri, aktsionäride arv kvartali jooksul oluliselt ei muutunud.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:



„Coop Pank näitas teises kvartalis taas korralikku kasvu. Täidame jätkuvalt kõiki investoritele lubatud eesmärke: panga ärimahud on aastaga kasvanud 40% võrra, kvartaalne kulu-tulu suhe on langenud 52% tasemele ja omakapitali tootlus tõusnud 15,8% tasemele. Coop Panga laenuportfelli turuosa tõusis 5% peale ja hoiuste portfelli turuosa 4,4% peale. Kõik see näitab, et pank tegutseb üha paremate tulemusnäitajatega ning meie jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb.

Kasvustrateegia toetamiseks viis Coop Pank teises kvartalis edukalt läbi täiendava kapitali kaasamise ja emiteeris professionaalsetele investoritele tähtajatuid allutatud võlakirju. Vaatamata finantsturgudel valitsevale ärevale ajale emissioon õnnestus ja pank kaasas kasvamiseks 16,1 miljonit eurot kapitali.

Aprillis otsustas Coop Panga üldkoosolek maksta investoritele 2021. aasta eest dividendi netosummas 3 eurosenti ühe aktsia kohta. See oli esimene kord kui Coop Pank investoritele dividende maksis. Ligi 30 000 aktsionärile maksti kokku 2,74 miljoni euro väärtuses dividende, millest 98% laekus Eesti residentide pangakontodele. Vastavalt aktsionäride poolt kinnitatud dividendipoliitikale maksab Coop Pank nüüdsest iga-aastasest kasumist dividendideks 25%.“

Kasumiaruanne, tuh. eurodes 2022 II kv 2022 I kv 2021 II kv 2022 6 kuud 2021 6 kuud Neto intressitulud 11 629 10 595 8 325 22 224 16 368 Neto teenustasutulud 904 795 783 1 699 1 431 Muud tegevustulud, neto 224 102 233 327 435 Netotulud kokku 12 757 11 492 9 341 24 250 18 234 Tööjõukulud -3 780 -3 449 -3 065 -7 229 -5 944 Turunduskulud -399 -391 -314 -790 -619 Rent, kontorikulud ja mat.pv. kulum -669 -688 -575 -1 357 -1 155 IT kulud ja immat. põhivara kulum -1 116 -973 -809 -2 089 -1 549 Muud kulud -646 -697 -574 -1 344 -1 192 Tegevuskulud kokku -6 610 -6 198 -5 336 -12 809 -10 459 Kasum enne allahindluste kulu 6 147 5 293 4 005 11 441 7 775 Finantsvarade allahindlus -1 181 -1 494 -753 -2 675 -1 524 Kasum enne tulumaksu 4 966 3 800 3 252 8 766 6 251 Tulumaksu kulu -378 -299 -220 -677 -384 Aruandeperioodi puhaskasum 4 588 3 500 3 032 8 089 5 867





Finantsseisundi aruanne, tuh. eurodes 30.06.2022 31.03.2022 31.12.2021 30.06.2021 Raha ja raha ekvivalendid 261 821 230 938 252 799 221 666 Võlainstrumendid 4 969 4 964 5 932 3 678 Laenud klientidele 1 131 367 1 040 209 953 396 772 516 Muud varad 30 711 29 573 29 849 26 513 Varad kokku 1 428 868 1 305 683 1 241 976 1 024 373 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 248 711 1 148 536 1 098 746 891 397 Muud kohustised 19 706 14 776 14 423 11 983 Allutatud laenud 43 164 27 111 17 064 17 064 Kohustised kokku 1 311 581 1 190 422 1 130 233 920 443 Omakapital 117 287 115 261 111 743 103 930 Kohustised ja omakapital kokku 1 428 868 1 305 683 1 241 976 1 024 373

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus



Coop Pank korraldab 2022. aasta II kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 20. juulil 2022 kell 10.00.

https://bit.ly/CP-veebiseminar-20-07-registreerimine





Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube'i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 130 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumane kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: +372 516 0231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee



