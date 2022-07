Poszukiwani inżynierowie: programiści, specjaliści ds. map cyfrowych i danych lokalizacyjnych. HERE Technologies inwestuje w Krakowie

Kraków – HERE Technologies, wiodąca platforma dostarczająca mapy cyfrowe oraz dane i usługi związane z lokalizacją ogłosiła dziś plany utworzenia nowego laboratorium badawczo-rozwojowego w Krakowie. Firma planuje zatrudnić do 300 inżynierów oprogramowania w ciągu najbliższych dwóch lat, z tego 50 do końca 2022 r.

"Zdecydowaliśmy się zainwestować w Krakowie ze względu na szeroką pulę utalentowanych inżynierów, której potrzebujemy, aby rosnąć i przyspieszać nasz rozwój" - powiedział Giovanni Lanfranchi, Dyrektor ds. Produktów i Technologii w HERE Technologies. "Miasto jest szczególnie obdarzone talentami w dyscyplinach takich jak sztuczna inteligencja, Machine Learning, Big Data czy rozpoznawanie obrazów - które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej platformy. "

Od czasu zaprojektowania map cyfrowych rejonu Zatoki San Francisco w 1985 roku, HERE Technologies jest światowym liderem w branży map cyfrowych. Obecnie ponad 1300 klientów korporacyjnych korzysta z cyfrowych map i technologii lokalizacyjnych z HERE. Wśród nich są największe na świecie firmy logistyczne, marki motoryzacyjne takie jak BMW, Volkswagen i Ford, oraz firmy technologiczne, takie jak Amazon Web Services i Verizon. Platforma HERE jest wykorzystywana do kierowania pojazdami autonomicznymi, śledzenia towarów w czasie rzeczywistym i wspierania logistyki ostatniej mili. Firma ma siedzibę w Holandii i zatrudnia obecnie około 7000 osób.

HERE planuje przekształcić swoje krakowskie laboratorium w nowe centrum R&D które dołączy do istniejących głównych ośrodków w Chicago, Berlinie i Mumbaju. Główne placówki uzupełnia sieć wyspecjalizowanych laboratoriów badawczo-rozwojowych HERE rozsianych w kilkudziesięciu miejscach na całym świecie.

Krakowski zespół będzie pracował nad strategicznymi inicjatywami firmy. Najważniejszą z nich jest rozwój nowego, wysoce zautomatyzowanego systemu mapowania, który zmienia sposób, w jaki firma tworzy i aktualizuje mapy cyfrowe. Nowy system i technologia mapowania będą miały kluczowe znaczenie dla nowych zastosowań "inteligencji przestrzennej", takich jak ”digital twins”, systemy autonomicznego prowadzenia pojazdów i usług przewidywania lokalizacji.

Kontakt dla mediów

Dr Sebastian Kurme

+49 173 515 3549

sebastian.kurme@here.com



O firmie HERE Technologies

HERE, platforma danych i technologii lokalizacyjnych, umożliwia ludziom, firmom i miastom rozwój przez wykorzystanie możliwości lokalizacji. Wykorzystując naszą otwartą platformę umożliwiamy klientom osiąganie lepszych wyników - od pomocy miastom w zarządzaniu infrastrukturą lub przedsiębiorstwom w optymalizacji ich zasobów po bezpieczne prowadzenie kierowców do celu. Aby dowiedzieć się więcej o HERE, odwiedź strony www.here.com i 360.here.com.