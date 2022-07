English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

20 July 2022

Conclusion of the share buy-back programme

The share buy-back programme totalling DKK 369 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 369 million. Shares were bought back in the period from 3 February 2022 up to and including 19 July 2022.

The share buy-back programme was implemented in compliance with EU Commission Regulation 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions were made under the share buy-back programme in the period from the last corporate announcement and until conclusion:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last corporate announcement 446,877 814.95 364,180,607 18 July 2022 3,500 753.77 2,638,195 19 July 2022 2.850 758,05 2.160.443 Total under the DKK 90 million share buy-back programme 453,227 814,12 368,979,244

With the transactions stated above and after the conclusion of the share buy-back programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

453,227 own shares under the present, completed share buy-back programme corresponding to 1.6 % of the bank’s share capital.





Cancellation of the repurchased shares will be recommended at the bank’s annual general meeting in 2023.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 23 745 XCSE 20220718 9:00:02.531000 45 746 XCSE 20220718 9:04:52.174000 34 750 XCSE 20220718 9:10:12.922000 43 748 XCSE 20220718 9:10:12.923000 23 747 XCSE 20220718 9:10:12.949000 17 748 XCSE 20220718 9:15:03.091000 7 748 XCSE 20220718 9:15:03.091000 22 749 XCSE 20220718 9:20:07.278000 21 749 XCSE 20220718 9:20:07.278000 6 748 XCSE 20220718 9:20:08.367000 16 748 XCSE 20220718 9:20:08.367000 22 748 XCSE 20220718 9:26:03.549000 22 748 XCSE 20220718 9:26:03.549000 4 750 XCSE 20220718 9:29:52.531000 67 752 XCSE 20220718 9:37:26.183000 22 752 XCSE 20220718 9:37:27.844000 23 751 XCSE 20220718 9:39:51.752000 23 752 XCSE 20220718 9:44:55.675000 17 756 XCSE 20220718 10:04:55.119000 40 758 XCSE 20220718 10:15:47.486000 11 758 XCSE 20220718 10:15:47.486000 22 758 XCSE 20220718 10:20:19.154000 86 757 XCSE 20220718 10:20:24.125000 3 757 XCSE 20220718 10:20:24.125000 3 757 XCSE 20220718 10:20:24.125000 12 756 XCSE 20220718 10:29:50.041000 10 756 XCSE 20220718 10:29:50.041000 21 756 XCSE 20220718 10:29:50.041000 1 755 XCSE 20220718 10:31:02.643000 21 755 XCSE 20220718 10:31:02.643000 23 755 XCSE 20220718 10:35:15.156000 22 755 XCSE 20220718 10:43:00.867000 23 755 XCSE 20220718 10:53:08.419000 23 755 XCSE 20220718 10:53:08.419000 23 755 XCSE 20220718 10:53:08.419000 6 754 XCSE 20220718 10:53:32.805000 16 754 XCSE 20220718 10:53:32.806000 23 754 XCSE 20220718 10:58:32.869000 115 756 XCSE 20220718 11:20:20.825000 23 755 XCSE 20220718 11:28:59.465000 23 755 XCSE 20220718 11:28:59.465000 20 754 XCSE 20220718 11:29:38.798000 12 754 XCSE 20220718 11:34:41.588000 11 754 XCSE 20220718 11:34:41.588000 50 758 XCSE 20220718 11:52:53.063000 20 758 XCSE 20220718 11:52:53.063000 21 758 XCSE 20220718 12:14:34.639000 21 758 XCSE 20220718 12:14:34.639000 64 758 XCSE 20220718 12:14:34.639000 23 757 XCSE 20220718 12:21:16.090000 22 756 XCSE 20220718 12:24:15.423000 22 756 XCSE 20220718 12:30:15.210000 14 757 XCSE 20220718 12:52:41.301000 21 757 XCSE 20220718 12:56:24.308000 22 756 XCSE 20220718 12:57:15.336000 21 755 XCSE 20220718 12:57:15.383000 21 755 XCSE 20220718 12:57:15.383000 22 755 XCSE 20220718 12:57:15.383000 21 755 XCSE 20220718 12:57:15.383000 1 755 XCSE 20220718 12:57:15.383000 18 755 XCSE 20220718 13:15:18.465000 13 754 XCSE 20220718 13:37:33.084000 22 754 XCSE 20220718 13:37:33.084000 22 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 9 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 11 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 11 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 21 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 22 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 22 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 22 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 30 754 XCSE 20220718 13:38:19.565000 15 753 XCSE 20220718 13:38:19.593000 23 753 XCSE 20220718 13:38:19.724000 22 754 XCSE 20220718 13:44:05.150000 68 754 XCSE 20220718 13:44:08.151000 22 753 XCSE 20220718 13:48:50.389000 22 753 XCSE 20220718 13:55:00.650000 45 753 XCSE 20220718 14:01:23.951000 23 752 XCSE 20220718 14:19:23.555000 24 752 XCSE 20220718 14:19:23.555000 23 752 XCSE 20220718 14:19:23.555000 23 752 XCSE 20220718 14:19:23.555000 23 751 XCSE 20220718 14:20:01.829000 76 753 XCSE 20220718 14:34:02.286000 16 753 XCSE 20220718 14:34:02.287000 3 752 XCSE 20220718 14:34:02.350000 19 752 XCSE 20220718 14:47:16.706000 3 752 XCSE 20220718 14:47:16.706000 22 752 XCSE 20220718 14:47:16.706000 22 752 XCSE 20220718 14:47:16.706000 5 752 XCSE 20220718 14:47:16.706000 16 752 XCSE 20220718 14:47:16.706000 113 752 XCSE 20220718 15:08:34.041000 22 752 XCSE 20220718 15:08:34.148000 16 753 XCSE 20220718 15:28:26.658000 3 752 XCSE 20220718 15:31:34.281000 65 752 XCSE 20220718 15:31:34.281000 18 752 XCSE 20220718 15:31:34.360000 44 753 XCSE 20220718 15:42:04.372000 22 754 XCSE 20220718 15:44:13.293000 22 754 XCSE 20220718 15:51:24.607000 4 754 XCSE 20220718 16:01:10.179000 23 754 XCSE 20220718 16:03:04.600000 23 754 XCSE 20220718 16:03:04.600000 23 754 XCSE 20220718 16:03:48.161000 86 754 XCSE 20220718 16:11:01.162000 45 754 XCSE 20220718 16:11:01.162000 81 754 XCSE 20220718 16:11:01.185000 22 753 XCSE 20220718 16:11:02.251000 22 752 XCSE 20220718 16:12:25.573000 16 753 XCSE 20220718 16:19:34.761000 27 753 XCSE 20220718 16:19:34.761000 134 753 XCSE 20220718 16:19:34.761000 23 753 XCSE 20220718 16:21:34.787000 23 753 XCSE 20220718 16:21:34.787000 23 753 XCSE 20220718 16:21:34.815000 23 753 XCSE 20220718 16:21:34.815000 47 756 XCSE 20220718 16:28:51.086000 24 756 XCSE 20220718 16:28:51.088000 21 757 XCSE 20220718 16:30:41.248000 22 756 XCSE 20220718 16:32:43.773000 22 756 XCSE 20220718 16:32:43.773000 21 756 XCSE 20220718 16:32:43.773000 23 756 XCSE 20220718 16:32:43.797000 22 756 XCSE 20220718 16:35:35.529000 22 756 XCSE 20220718 16:36:05.518000 22 756 XCSE 20220718 16:37:14.531000 23 755 XCSE 20220718 16:37:57.549000 23 755 XCSE 20220718 16:37:57.549000 111 755 XCSE 20220718 16:42:07.780877 22 754 XCSE 20220719 9:00:07.315000 22 753 XCSE 20220719 9:01:36.337000 22 758 XCSE 20220719 9:10:14.410000 22 759 XCSE 20220719 9:10:42.782000 29 758 XCSE 20220719 9:10:53.858000 46 758 XCSE 20220719 9:12:05.809000 23 756 XCSE 20220719 9:12:43.168000 22 755 XCSE 20220719 9:16:51.651000 33 757 XCSE 20220719 9:21:15.192000 12 757 XCSE 20220719 9:21:15.192000 11 756 XCSE 20220719 9:22:35.860000 11 756 XCSE 20220719 9:22:35.860000 10 755 XCSE 20220719 9:28:42.729000 23 755 XCSE 20220719 9:28:42.729000 13 755 XCSE 20220719 9:28:42.729000 23 754 XCSE 20220719 9:30:49.338000 21 751 XCSE 20220719 9:34:34.480000 9 752 XCSE 20220719 9:36:07.796000 1 752 XCSE 20220719 9:36:07.796000 13 752 XCSE 20220719 9:36:07.796000 23 754 XCSE 20220719 9:42:23.912000 23 753 XCSE 20220719 9:43:55.544000 45 752 XCSE 20220719 9:53:51.523000 23 751 XCSE 20220719 9:56:12.135000 22 751 XCSE 20220719 9:56:12.135000 23 754 XCSE 20220719 10:11:12.097000 2 753 XCSE 20220719 10:26:01.566000 12 756 XCSE 20220719 10:38:10.464000 31 756 XCSE 20220719 10:38:10.464000 25 756 XCSE 20220719 10:42:21.751000 102 756 XCSE 20220719 10:42:21.751000 22 755 XCSE 20220719 10:42:21.771000 12 755 XCSE 20220719 10:42:21.771000 33 755 XCSE 20220719 10:42:21.771000 22 755 XCSE 20220719 10:42:21.771000 2 755 XCSE 20220719 10:42:21.788000 21 753 XCSE 20220719 10:53:34.084000 25 753 XCSE 20220719 10:53:34.084000 18 757 XCSE 20220719 11:12:05.549000 67 756 XCSE 20220719 11:25:27.723000 68 758 XCSE 20220719 11:35:45.923000 30 757 XCSE 20220719 11:55:55.974000 16 757 XCSE 20220719 11:55:55.974000 23 757 XCSE 20220719 11:55:55.974000 70 757 XCSE 20220719 12:04:16.393000 5 759 XCSE 20220719 12:36:53.770000 13 759 XCSE 20220719 12:36:53.770000 48 759 XCSE 20220719 12:36:53.770000 46 759 XCSE 20220719 12:36:59.380000 22 758 XCSE 20220719 12:38:41.410000 22 757 XCSE 20220719 12:48:39.605000 19 756 XCSE 20220719 13:08:56.931000 4 756 XCSE 20220719 13:08:56.931000 22 756 XCSE 20220719 13:08:56.931000 22 756 XCSE 20220719 13:08:56.931000 23 756 XCSE 20220719 13:08:56.931000 3 756 XCSE 20220719 13:23:25.674000 3 758 XCSE 20220719 13:29:07.706000 69 758 XCSE 20220719 13:29:07.706000 3 758 XCSE 20220719 13:29:07.706000 5 759 XCSE 20220719 13:30:44.988000 5 759 XCSE 20220719 13:30:44.988000 13 759 XCSE 20220719 13:30:44.988000 21 759 XCSE 20220719 13:40:05.781000 21 757 XCSE 20220719 13:44:37.726000 43 757 XCSE 20220719 13:44:37.726000 21 757 XCSE 20220719 13:44:37.726000 23 756 XCSE 20220719 13:44:47.517000 5 755 XCSE 20220719 13:58:12.877000 1 757 XCSE 20220719 14:05:08.242000 1 757 XCSE 20220719 14:05:08.288000 5 757 XCSE 20220719 14:05:10.601000 70 757 XCSE 20220719 14:05:30.673000 60 758 XCSE 20220719 14:23:02.440000 41 758 XCSE 20220719 14:23:02.440000 37 758 XCSE 20220719 14:23:02.465000 45 756 XCSE 20220719 14:33:43.161000 107 759 XCSE 20220719 14:43:20.913000 23 760 XCSE 20220719 14:47:35.060000 22 759 XCSE 20220719 15:05:30.465000 50 760 XCSE 20220719 15:35:13.130000 170 760 XCSE 20220719 15:35:13.130000 43 760 XCSE 20220719 15:36:13.962000 50 763 XCSE 20220719 15:43:02.342000 2 763 XCSE 20220719 15:43:02.342000 36 764 XCSE 20220719 15:46:07.334000 22 763 XCSE 20220719 15:46:25.023000 22 762 XCSE 20220719 15:46:37.414000 22 762 XCSE 20220719 15:50:20.468000 25 763 XCSE 20220719 15:55:53.905000 42 763 XCSE 20220719 15:55:53.905000 22 763 XCSE 20220719 15:57:23.030000 53 763 XCSE 20220719 15:58:05.205704 50 763 XCSE 20220719 16:05:13.274629 50 763 XCSE 20220719 16:05:13.274649 8 763 XCSE 20220719 16:05:13.274651 50 763 XCSE 20220719 16:05:13.291301 42 763 XCSE 20220719 16:05:13.396436 50 763 XCSE 20220719 16:05:13.396436

Attachment