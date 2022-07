Børsmeddelelse nr. 22.2022, Opjustering af finansielle forventninger for 2022

Interessen for solenergi og bygningsintegrerede solcelletage fortsatte med at stige gennem 2. kvartal 2022 drevet af et ønske om bæredygtighed og ansvarlighed i kombination med stigende energipriser. Vi ser derfor en rekordhøj ordreindgang og omsætning for de første 6 måneder.

De finansielle forventninger til 2022 opjusteres for omsætning, EBITDA og EBIT.

De nye forventninger er som følger:

Omsætning: DKK 45mio til DKK 60mio

EBITDA: DKK -3mio til DKK 0

EBIT: DKK -5mio til DKK -2mio

De tidligere forventninger var:

Omsætning: DKK 35mio til DKK 45mio

EBITDA: DKK -5mio til DKK -3mio

EBIT: DKK -7mio til DKK -5mio

Afgørende for at indfri forventningerne er vores fortsatte evne til at skalere organisationen og produktionen i overensstemmelse med markedet og sikre tilstrækkelig og stabil adgang til komponenter og materialer.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Kontaktperson: Adm. dir. Lars Brøndum Petersen +45 53 56 27 54 / LBP@ennogie.com

