React Gaming commence à négocier ses actions à la cote de l'OTCQB® Venture Market aux États-Unis

MONTRÉAL, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d’annoncer que ses actions ordinaires ont été admises à la négociation sur l'OTCQB® Venture Market (l' « OTCQB ») aux États-Unis. La Société a réussi à passer du Pink® market à l'OTCQB.



React Gaming commence à se négocier aujourd'hui sur l'OTCQB sous le symbole « ITMZF » et les investisseurs peuvent consulter le cours des actions ordinaires de la Société sur le site Web de l’OTC Markets. Les actions de la Société continueront à se négocier à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGG ».



« Nous sommes très heureux que nos actions se transigent maintenant sur l'OTCQB, car cela facilitera la négociation de nos actions pour les investisseurs américains et contribuera à élargir notre base d'investisseurs au détail et institutionnels auprès d'un plus grand bassin de personnes au sud de la frontière, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « Il s'agit également d'une étape importante dans notre stratégie de croissance, car une grande partie de nos activités et de nos opportunités en matière de esport et de iGaming sont liées au marché américain, considéré comme l'un des plus grands marchés au monde. »



L'OTCQB est une plateforme de négociation américaine exploitée par l'OTC Markets Group et constitue la principale place de marché pour les sociétés américaines et internationales en phase de démarrage et de développement. Les normes élevées de conformité et de qualité exigées des sociétés cotées sur l'OTCQB procurent aux investisseurs une confiance accrue dans les sociétés dans lesquelles ils investissent et devraient offrir à la Société une meilleure visibilité sur les marchés américains. Les investisseurs peuvent consulter les cotations en temps réel de niveau 2 et les informations sur le marché sur le site Web de l'OTC Markets.



À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.



CONTACT

REACT GAMING GROUP INC.

Leigh Hughes

1-514-861-1881

info@reactgaming.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc1ce679-bd75-408a-8490-ecb8d610dc71/fr