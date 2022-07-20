小米续签Via Licensing的高级音频编码AAC专利池许可协议

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旧金山和北京, July 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 合作授权领先企业Via Licensing Corporation和世界领先的消费电子和智能制造公司小米今天宣布，小米续签了Via高级音频编码AAC专利池的 许可协议 。这项全球协议包含智能手机，小米的智能手机销售在全球排名第三位1。



“我们很高兴继续与Via的AAC专利池达成协议，这是一种平衡的合作许可模式，旨在解决我们市场的独特挑战，”小米集团战略合作部总经理徐然表示， “小米用户将可以持续体验这种高质量的音频格式。”

Via licensing总裁 Heath Hoglund表示：“我们很高兴与小米续签我们的标准授权。小米是一家拥有成熟的全球授权方式的企业，致力于为世界各地的用户提供创新产品。”

高级音频编码AAC是一种编码方法，可使消费者享受具有高压缩效率的高质量音频，从而减少数据传输量和回放所需的 处理 功率。

关于小米

小米公司成立于2010年4月，并于2018年7月9日在香港联交所主板上市（1810.HK）。小米公司是一家以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。。

小米秉承“与用户交朋友，做用户心中最酷公司”的愿景，创新与品质并重，小米不断追求极致的用户体验和运营效率。小米将始终坚持做“感动人心、价格厚道”的产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

小米是全球领先的智能手机公司之一。小米还建立了世界领先的消费级AIoT (AI+IoT)平台，截至2022年3月31日，AIoT平台已连接的IoT设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）数已突破4.781亿台。2021年8月，小米第三次入选《财富》全球500强，排名第338位，比2020年上升84位。

小米是恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数和恒生中国50指数的成分股企业。

关于Via Licensing Corporation

Via Licensing Corporation是一家全球知识产权解决方案提供商，致力于与世界各地的技术公司、娱乐公司和大学建立合作伙伴关系，共同促进创新发展。Via为音频、无线、广播和汽车等市场中的高度创新公司开发并管理授权项目。Via是Dolby Laboratories, Inc.的全资子公司，后者在创新领域拥有50多年的经验。有关Via的更多信息，请访问www.via-corp.com。

联系方式

Via Licensing

Liz Weber

+1 415-645-4124

press@vialicensing.com

小米

Qingyuan Guo

guoqingyuan@xiaomi.com

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1根据国际数据公司（IDC）的数据，“2022年第一季度全球智能手机出货量、市场份额和同比增长前5名公司” https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49063822