Sage et Microsoft élargissent leur partenariat pour simplifier les flux de travail pour les petites et moyennes entreprises

TORONTO, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Sage , le chef de file des technologies en matière de comptabilité, de finances, de ressources humaines et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé un partenariat élargi avec Microsoft. La nouvelle comprend des plans pour intégrer les produits commerciaux Microsoft, y compris Microsoft 365 et Microsoft Teams, en tant que services intégrés dans les produits Sage et le réseau numérique de Sage.



« De plus en plus, les PME sont des entreprises numériques - mais la connexion des outils qu'elles utilisent peut être un obstacle à leur succès. Les produits Microsoft sont depuis longtemps l’outil de choix pour la collaboration, avec Sage qui alimente les services administratifs », a déclaré Steve Hare, directeur général, Sage. « Grâce à notre partenariat élargi, nous allons simplifier la vie de millions de PME, en supprimant les frictions et en les aidant à réaliser de réels gains de productivité. »

Alors que les PME naviguent dans un monde numérique, les entreprises comptent de plus en plus sur la flexibilité et la productivité que le nuage offre. Le partenariat aide Sage à offrir aux clients un choix de plateforme infonuagique, ainsi que la capacité de collaborer et de communiquer là où le travail se fait, ce qui aide les entreprises à se déplacer et à simplifier les affaires des PME.

En juillet, Sage a publié sa première version de Sage Active avec certains clients. Sage Active est une nouvelle solution de gestion d’entreprise intégrée, facile à configurer, conçue sur Microsoft Azure. Offerte en premier aux clients en France, puis en Espagne et en Allemagne, cette nouvelle solution infonuagique native est spécialement conçue pour soutenir les PME afin de gérer la conformité et les opérations, ainsi que pour offrir les avantages qu’Azure apporte.

« Les PME jouent un rôle essentiel dans notre économie mondiale », a déclaré Scott Guthrie, vice-président directeur, nuage + IA, Microsoft. « Grâce à l’expertise financière de Sage et à la puissance du nuage Microsoft, notre partenariat offrira des solutions fiables, sécurisées et évolutives qui permettront à des millions de PME du monde entier d’être plus productives, de réduire les coûts et de faire croître leurs entreprises. »

Le partenariat élargi fournira les aspects suivants :

Simplification – Avec Sage comme système centralisé de registres pour les finances, les employés et la paie, et avec Microsoft 365 comme choix de facto pour des millions d’entreprises dans le monde, l’intégration entre les deux plateformes est aujourd’hui essentielle pour les PME. Lier les outils de communication et de collaboration disponibles dans Microsoft 365 aux fonctions administratives comme la comptabilité simplifiera les flux de travail et réduira les processus manuels, ce qui permettra aux entreprises de gagner du temps.

Fiabilité améliorée – Grâce aux produits Sage sur Azure, le partenariat offrira aux clients une fiabilité, une sécurité, une performance et une évolutivité améliorées, permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux applications et aux ordinateurs de bureau virtuels, à Microsoft OneDrive et aux applications SaaS sur leurs appareils avec une identification unique (IU), le tout dans le cadre de leur adhésion à Sage.

Productivité – Ensemble, Sage et Microsoft offriront des expériences de travail numériques simplifiées, avec une performance et une fiabilité exceptionnelles, pour aider les PME à être plus productives et plus agiles. À mesure que les données deviennent un atout plus stratégique pour les organisations, le fait de pouvoir téléverser et de télécharger entre Microsoft Excel et Sage améliorera les flux de travail, la gouvernance et la sécurité.

« Le besoin d’une plus grande flexibilité et résilience des entreprises n’a jamais été aussi grand. Ensemble, Sage et ses partenaires aident à accélérer la transformation des entreprises des clients en organisations intelligentes et sans friction qui fonctionnent avec confiance dans le nuage », a déclaré Stacy Schuettler, présidente, LBMC Technology Solutions. « Sage est à l’avant-garde du soutien des entreprises depuis 40 ans. Nous sommes emballés par les nouveaux horizons que ce partenariat offre et les occasions qu’il offrira à nos clients d’être plus productifs et de simplifier leurs opérations. »

Le partenariat de Sage avec Microsoft reflète également les objectifs de durabilité harmonisés des deux entreprises. Notre objectif commun est de promouvoir le développement durable et les pratiques commerciales à faibles émissions de carbone à l’échelle mondiale grâce à nos pratiques commerciales durables et à nos technologies en nuage.

À propos de Sage

Sage existe pour éliminer les obstacles afin que tout le monde puisse prospérer, en commençant par les millions de petites et moyennes entreprises desservies par nous, nos partenaires et nos comptables. Les clients font confiance à notre logiciel de finances, de ressources humaines et de paie pour faire fonctionner et faire circuler l’argent. En numérisant les processus d’affaires et les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, les banques et les gouvernements, notre réseau numérique relie les PME, éliminant la friction et fournissant des informations. Éliminer les obstacles signifie également que nous utilisons notre temps, notre technologie et notre expérience pour nous attaquer à l’inégalité numérique, à l’inégalité économique et à la crise climatique. Pour en savoir plus, consultez https://www.sage.com/fr-ca/