BOREO OYJ Pörssitiedote 20.7.2022 klo 17:00

Boreo Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Boreo Oyj tiedotti 30.6.2022, että sen hallitus hyväksyi yhteensä 40 000 uuden osakkeen merkinnän konsernin henkilöstölle suunnatussa henkilöstöannissa. Uudet liikkeellelaskettavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 20.7.2022. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 686 708.



Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun uudet osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, arviolta 21.7.2022. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 21.7.2022.

Vantaalla, 20. päivänä heinäkuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 146,5 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 400 henkilöä kahdeksassa maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.