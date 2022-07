Andres Caballero nommé président de Uponor Amérique du Nord

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uponor Corporation (Uponor) a nommé M. Andres Caballero président de sa division Solutions pour bâtiments – Amérique du Nord et membre du conseil de direction d’Uponor. Ce poste sera basé à Apple Valley, au Minnesota, sous la supervision de M. Michael Rauterkus, président et chef de la direction d’Uponor Corporation.

M. Caballero possède une vaste expérience dans des postes de direction, y compris une dizaine d’années chez Honeywell International Inc., où il a dirigé divers services globaux, dont les solutions environnementales, les solutions de commande, les solutions de bâtiment, les solutions de domotique Honeywell Homes et le département des capteurs et commandes. Avant de se joindre à Honeywell, M. Caballero a dirigé la région des Amériques pour la coentreprise Topcon-Danfoss et la région de l’Amérique latine pour la filiale Danfoss Mobile Electronics. Plus récemment, il a fondé et dirigé trois entreprises de services de conseil en gestion, de technologies d’intelligence artificielle et de musique.

« Je suis très heureux d’accueillir Andres chez Uponor », a affirmé M. Rauterkus. « Il s’agit d’un dirigeant chevronné doté d’une approche axée sur le client et les résultats commerciaux et d’une vaste expérience internationale dans l’industrie de la fabrication. Son esprit entrepreneurial et son historique au sein d’entreprises en croissance seront des atouts importants pour mener Uponor Amérique du Nord encore plus loin, tout en consolidant la position de tête de l’entreprise par le développement de nouveaux canaux et produits. »

« C’est un honneur de rejoindre une organisation d’envergure comme Uponor », a commenté M. Caballero. « J’ai vraiment été séduit par la stratégie de croissance de l’entreprise, sa tradition d’innovation et sa culture axée sur les gens. J’ai très hâte de travailler avec le conseil exécutif et l’équipe de direction d’Uponor Amérique du Nord pour poursuivre l’accélération de la croissance de l’entreprise. »

M. John Reutter, qui agit actuellement comme président par intérim, Solutions pour bâtiments – Amérique du Nord, reprendra son poste de vice-président des finances lorsque M. Caballero entrera en fonction.

« Je tiens à remercier chaleureusement John pour son engagement envers l’organisation », a déclaré M. Rauterkus. « Je reconnais l’importance de son leadership durant cette période intérimaire et je suis heureux de poursuivre le travail avec lui dans son rôle de vice-président des finances pour les solutions de bâtiments – Amérique du Nord. »

