Sogeclair: Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2022 : +14,3% à 67,6M€

English French

Blagnac, France, le 20 juillet 2022-17h35,

Montréal, Canada

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2022 : +14,3% à 67,6M€

A périmètre et taux de change constants* : + 11,0%



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2022, clos le 30 juin 2022.

*Les variations de change sur la période représentent 1,5M€ contre -1,5M€ en 2021.

Les variations de périmètre sur la période représentent -0,4M€.

Le plan stratégique ONE SOGECLAIR de repositionnement plus premium, plus attractif et plus transversal a conduit à la mise en place au 01er janvier 2022 de la nouvelle organisation. Pour le 2ème trimestre consécutif, SOGECLAIR présente son chiffre d’affaires suivant cette nouvelle organisation. La comparaison 2021 est pro-forma.

Avec un 2ème trimestre à +11,9%, c’est le 5ème trimestre consécutif de hausse de chiffre d’affaires. A noter sur le semestre le fort rebond de l’aviation commerciale +51%, du ferroviaire +28% et la bonne tenue de l’aviation d’affaires +3% qui font plus que compenser la baisse de l’automobile -24%.

Par Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

S1-2022 Chiffre d’affaires (M€)

S1-2021** Variation

(en %)



Engineering



A périmètre et taux de change constants 36,2







35,3 32,1







32,1 +12,6%







+10,2%



Solutions



A périmètre et taux de change constants 31,1







30,0 27,0







27,0 +15,2%







+10,9%



Conseil



0,3 - NS



Total



67,6 59,1 +14,3%



Dont international



31,0 28,1 +10,4%

Les écarts sont dus aux arrondis.

**Le chiffre d’affaires du S1 2021 est communiqué pro-forma

La Business Unit Engineering – activité de support aux industriels pour le développement de leurs produits, des process et du cycle de vie des produits - (53,5% du CA) progresse de 12,6% sur le 1er semestre dont 10,9% au 2ème trimestre portée par la progression de l’aviation commerciale. Pour rappel, SOGECLAIR a gagné le référencement EMES3 d’Airbus (toutes entités) pour une période de 5 ans de 2022 à 2027, a obtenu la labellisation de fournisseur Diamond pour Bombardier Aerospace et a démarré des activités de manufacturing engineering pour le Dassault Falcon 10X.

La Business Unit Solutions – activité d’équipementier - (46,0% du CA) progresse de 15,2% sur le 1er semestre dont 11,7% au 2ème trimestre. Elle progresse sur tous les segments : aéronautique, ferroviaire, défense malgré la baisse sensible de l’automobile (-24,7%).

A noter que UTAC a rejoint le capital d’AVSimulation (filiale de SOGECLAIR) à hauteur de 15% afin d’accélérer le développement des essais véhicules dans un environnement virtuel. A l’issue de cette opération Oktal (Sogeclair) détient toujours 55,25%, Dassault Systèmes 15%, UTAC 15% et Renault Group 14,75% d’AVSimulation.

La Business Unit Conseil – activité d’audit, de conseil et d’optimisation en matière de technologies et de processus - (0,4% du CA – 0,6% sur le trimestre) : l’activité nouvellement créée progresse (x2,2) par rapport au 1er trimestre grâce aux commandes engrangées dans l’aéronautique et le spatial.

Par zone géographique CA S1 2022

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 36,5 54,1%



+17,9% Europe 13,1 19,4% +9,0% Amérique



13,0



19,3%



+4,1% Asie-Pacifique 4,6 6,7% +43,0% Reste du monde 0,3 0,5% -9,1%

Les écarts sont dus aux arrondis.



Toutes les zones sont en croissance avec +8 465k€, seul le reste du monde (Afrique et Amérique du Sud) recul de 9,1% soit -34k€ sur la période.

Perspectives

La mise en place du plan ONE SOGECLAIR et l’évolution des organisations en cours viennent soutenir la capacité de croissance pour atteindre 250M€ d’activité en 2030.

Le chiffre d’affaires 2022 est en ligne avec une croissance attendue à 2 chiffres.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2022, le 02 novembre 2022 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

SOGECLAIR fournit des services de conseil, d’ingénierie et des produits technologiques aux secteurs aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Ses collaborateurs sont répartis sur 4 continents.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business - Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG / Olivier PEDRON, DGA

www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Pièce jointe