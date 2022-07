El Septimo dévoile les briquets les plus luxueux au monde

PARIS, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Septimo, division de La Maison Younan (Younan Company), a de nouveau émerveillé les visiteurs du salon PCA (Premium Cigar Association) à Las Vegas en dévoilant les briquets les plus luxueux au monde, des produits qui n'ont jamais été vus auparavant dans l'industrie du luxe et de la joaillerie.



Premiers briquets de table au monde conçus par El Septimo comme de véritables œuvres d’art, ils mesurent 15 à 20 centimètres de hauteur, pour 8 à 9 centimètres de largeur. Chacun d’eux est composé de 1000 à 1200 grammes d'or 18 carats et incrusté de 80 à 120 carats de pierres précieuses. Ils seront vendus 5,5 millions de dollars pièce.

« Nous avons voulu créer des briquets que le monde n'avait jamais vus auparavant ou qu'il n'aurait peut-être même jamais eu l'occasion de voir, s’ils n’avaient pas été réalisés par El Septimo » - déclare Zaya S. Younan, Président-Directeur général.

« Nous voulions mettre en valeur la créativité, l'imagination et la capacité d'El Septimo à créer quelque chose d’unique. Nous avons la force et la détermination de mettre en avant notre vision du luxe et la maîtrise avec laquelle nous pouvons la transformer en produits entièrement fonctionnels. Ce fut un test de notre capacité de conception créative et de notre volonté de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant » - ajoute M. Younan.

Chaque briquet a été conçu pour célébrer les nouvelles gammes de cigares El Septimo. La marque, lancée depuis peu aux Etats-Unis, a d’ores et déjà été reconnue comme la meilleure marque de cigares premium au monde.

Le premier briquet a été conçu pour la ligne Zaya Collection. Ce briquet - le plus grand des trois - est composé de 105 pièces distinctes qui ont été coulées individuellement, puis polies et assemblées une par une, pour un poids total de 1200 grammes d'or jaune massif 18 carats.

Les pierres précieuses utilisées sur ce briquet sont principalement des rubis provenant du Myanmar et extraits des mines d’extraction de pierres précieuses de Mogok. Il est serti de 4 pièces de rubis de forme ovale et de 2 pièces de forme carrée, pour un poids total de 57,04 carats, ainsi que de diamants ronds de qualité VVS en six tailles, pour un poids total de 44 carats. Au total, ce briquet de la collection Zaya compte 101,4 carats de pierres précieuses.

Le deuxième briquet a été conçu pour la Collection Empereur. Représentant l'empereur Napoléon, il est composé de 80 pièces distinctes et de 1000 grammes d'or jaune massif 18 carats. La principale concentration de pierres utilisées sur ce briquet est constituée de saphirs de très grande qualité provenant du Cachemire. Les huit pièces de saphirs fins en forme de poire et les deux grands saphirs fins ronds représentent un poids total de 28,68 carats. Il comporte également 13 diamants ronds de qualité VVS de tailles différentes, pour un poids total de 82,7 carats. Le poids total des pierres précieuses de ce briquet Collection Empereur est de 111,38 carats.

Le troisième briquet a été conçu pour la Collection Arts Sacrés. Il est composé de 89 pièces distinctes avec 1000 grammes d'or 18K. Les émeraudes colombiennes utilisées sur ce briquet sont extraites de la mine de Muzo, au nord-ouest de Bogota. Les quatre pièces d'émeraudes taillées et les deux pièces d'émeraudes fines taillées en rond représentent un total de 31,07 carats. Les diamants constituent le détail le plus important de ce briquet. Les quatre pièces de diamants de forme ovale et les autres diamants de taille ronde et baguette représentent un poids total de 72,80 carats, tous de qualité VVS, pour un poids total de 103,87 carats.

À propos de Younan company

Younan Company est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et la gestion de divers actifs et sociétés dans le domaine de la consommation de luxe. La stratégie de la société consiste à constituer un portefeuille de produits et de propriétés de luxe, ainsi que de sociétés et de services liés au style de vie. Aujourd'hui, Younan Company est reconnue comme une marque de luxe mondiale avec plus de 3,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion par le biais de ses filiales El Septimo Geneva SA (fabricant de cigares haut de gamme), Younan Properties et La Maison Younan. La Maison Younan possède et gère des hôtels et des centres de villégiature de luxe en France, notamment le Château de Beauvois, Hôtel Saint-Martin, Château Le Prieuré, Alexandra Palace, Domaine de Vaugouard, et le Château de la Perrière, ainsi que l'hôtel Malibu Foz Hotel and Beach Resort situé à Figueira da Foz au Portugal, quatre terrains de golf français dont le including Golf des Forges , Golf du Petit Chêne , Golf d ’Avrillé, and Golf de Vaugouard, deux vignobles à Saint-Émilion dont le Château La Croix Younan et le Château Zaya, et l'agence de design MPA Studio de Création à Paris.

